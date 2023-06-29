陸清潔能源業赴美 踢到鐵板

【文／蘇彬貴】

拜登政府推行的綠能政策，及電動車產業的發展，讓來自中國業者赴美投資，也可以享受到美國政府在稅負方面的減免；但卻引發美國民眾強烈不滿。

中國清潔能源（clean energy）產業的發展突飛猛進，現在在全世界，已經居於領先的地位。不過，來自中國的這類企業赴美國投資設廠，以擴張營運的版圖，卻成了「過街老鼠、人人喊打」，遭到各地民眾的反對與抗爭，儘管這類的大型投資，可以帶給當地的就業機會。

例如，去年十月間，鋰離子電池（lithium-ion battery）的業者國軒高科（Gotion High-Tech Co.; 002074.CH），宣布將在密西根州的Big Rapids一地投資二四億美元，以設立電池零組件工廠。而這樣的工程如果順利完成的話，將會是當地規模最大的一座工廠。

披著羊皮的狼

然而，在目前反中情緒高漲的敏感時刻，來自中國的企業在美國各地，往往就會被當地民眾把心懷不軌、野心勃勃的中國共產黨（ＣＣＰ）與中國企業，兩者加以聯想。因此，連破土典禮都還未進行，就引來Big Rapids當地及附近民眾，舉著美國國旗上街抗議；儘管國軒高科解釋說，該公司其實是一家跨國性的企業─而非中國企業，因為除了在深圳上市之外，其股票也在瑞士上市。

另外，福特汽車（Ford Motor Company; F.US），打算與中國的電動車電池龍頭寧德時代（Contemporary Amperex Technology Ltd.; 300750.CH）合作，同樣是在密西根州興造一座耗資更達三五億美元的工廠，同樣也面對著反對勢力的抵制。為此，雖然與寧德時代合作，但福特汽車決定乾脆未來要一○○％擁有該座工廠。

至於全世界最大的太陽能相關製造廠商之一的隆基綠能科技公司（LONGi Green Energy Technology Co.; 601012.CH），透過與美國一家名為Invenergy LLC的夥伴關係，也正在興建該公司在美國首座的太陽能板（solar-panel）工廠。而以其所規劃的產能，完工之後，更將成為全美國這類的工廠規模最大的一座。而為了避免造成不必要的爭端，隆基綠能科技在美國的行事作風就顯得很低調。

另外一個例子是，太陽能板Hounen Solar雖然宣稱是加州的一家公司，但是母公司其實卻來自中國的上海。