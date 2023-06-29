【文／莊家源】

受到全球節能減碳趨勢盛行，與特斯拉祭出降價方案，將加速電動車市場滲透率，有助國內電機設備、車用電子業者搶進電動車、充電樁商機。

近期電動車龍頭特斯拉（Tesla）利多連發，除了熱門車款銷售數字亮眼，與計畫在西班牙投資組裝廠之外，還包括市場期待已久的Cybertruck即將問世，將於今年第三季舉辦交車活動；加上福特、通用汽車將加入特斯拉充電陣營，帶動特斯拉股價今年以來表現強勢，累計漲幅達一二五％。根據TrendForce統計，今年首季全球新能源車（包括純電動、插電混合式、氫燃料電池車）總銷售量為二六五．六萬輛，年增二八％，其中純電動車（ＢＥＶ）銷售量為一九四．二萬輛，年增二六％，插電混合式電動車（ＰＨＥＶ）銷售量為七一．一萬輛，年增三四％。

全球電動車銷量續增

隨著歐盟新通過的Fit for 55在二○二六年上路，規範了汽車、貨車的二氧化碳排放標準，以二一年為比較基準，到二○三○年新車平均排放量應下降五五％，三五年之前實現淨零碳排。美國政府則推出通膨削減法案（Inflation Reduction Act），有條件補助購買電動車最高七五○○美元，中國方面則延長新能源車購置稅減免政策，有助今年中國新能源車滲透率突破三成。

根據TrendForce研究顯示，去年全球電動車銷售量已來到一○六五萬輛，年增六三．六％，預估今年銷售量將上看一四五一萬輛，年增三六．二％，也就代表在今年全球銷售的汽車當中，大約每五至六輛將有一輛是電動車。儘管目前全球受到通膨影響持續，整體汽車市場萎縮，但電動車的銷量仍在成長。

若從前十大純電動車品牌來看，特斯拉受惠降價促銷效果顯現，旗下Model Y、Model 3霸占全球最暢銷車款，首季銷售量以四二．三萬輛創歷史新高，市占率來到二一．八％，中國電動車大廠比亞迪（BYD）以十三．五％市占率排名第二，排名第三的五菱銷售主要以小型電動車為主，受到競爭者不斷增加而瓜分市場，今年首季銷售量低於八萬輛，呈現衰退。值得注意的是，韓系車廠現代（Hyundai）、起亞（KIA）分別排在第六、九名，其中KIA首度擠進前十名，歐系大廠福斯（Volkswagen）則位居第五，兩大豪華汽車品牌ＢＭＷ、賓士也都上榜。

在插電混合式電動車方面，比亞迪則以三七％市占率穩居第一，另外與戴姆勒集團合資的電動車品牌騰勢（Denza）也一舉衝上第八名，後續還有豪華高階的品牌「仰望」將加入戰局，另一中國品牌理想則衝上第二名，單季銷售量達五．二萬輛，緊追在後的則是歐系三大豪華車品牌ＢＭＷ、賓士與Volvo。

充電樁加速建置

隨著電動車數量持續增加，與減碳浪潮席捲全球，電動車銷售量預估二○二五年將超過二四○○萬輛，而充電樁被視為電動車的必要基礎設施，勢必要在禁售燃油車之前做好充足準備，不僅要擴大公共充電站、國道充電站的設置，也要獎勵、補助私人充電站、住宅充電設施的設置。

由於主要國家將於二○四○年以前逐步禁售燃油車，其中歐盟、中國、日本、韓國、印度、英國、加州及紐約等皆已宣布禁售燃油車政策，在訂定燃油車退場的時間點的同時，上述各國也明確訂出二○二五～三○年間的充電樁建置目標，像是中國在三五年以前慢充要達一五○○萬座、快充要達一四六萬座，歐盟在三○年前要設置三○○萬個公共充電站等。根據工研院（ＩＥＫ）統計，二○二一～二五年公共場所新增安裝的慢充、快充年複合成長率（ＣＡＧＲ）分別達二四．二％、十三％，私人充電樁新增安裝量則達四四．一％。

在充電樁供應鏈中，上游設備元件主要有充電設備（包括充電樁、濾波裝置及監控設備、充電插頭、插座、電纜、通信模組等）、配電設備（包括變壓器、高低壓保護設備、低壓開關配電設備）以及管理設備三類，其中充電模組所占成本最高，能將電網中的交流電轉化成可以為電池充電的直流電，占充電系統成本達五成。

國內電源供應器龍頭台達電在電動車產業布局完善，除了其產品已獲得全球前二○大品牌車廠的大部分訂單，在充電樁的布局也相當齊全，擁有交流電七ＫＷ、十七．六ＫＷ，直流電二五～三五○ＫＷ，可滿足快充、慢充不同場域的需求。目前台達電的充電樁已獲得特斯拉、ＢＭＷ、泰國三菱汽車、菲律賓Jaguar Land Rover、陸上運輸公司ComfortDelGro、電動車共享服務商Yoogo Share、汽車進口商Moller Mobility等採用。