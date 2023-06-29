快節奏選股 Q3趨勢剖析

【文／林麗雪】

端午長假後，台股出現急漲後的獲利了結賣壓，實屬正常，惟台股資金澎湃是優勢，進入第三季，AI利多題材與次產業庫存調整利空並存，分清楚長多與短多產業投資，就能立於不敗之地。

拜ＡＩ投資浪潮之賜，土洋機構法人積極卡位相關供應鏈，科技基金績效第二季表現搶眼，今年以來累計平均報酬高達三至六成不等，多數投資人資產都豐收，不過，瞬間飛升的高報酬，隨之而來的獲利了結賣壓也開始浮現，端午長假後，資金交易開始縮手，儘管ＡＩ引領全球進入全新的投資格局趨勢相當確定，但大型機構經理人坦言，短線台股急漲後，需要進入震盪整理，方能以時間換取空間，惟包括ＡＩ、電動車、充電樁等長多產業，可以靜待第三季拉回後逢低買進，卡位中長多趨勢，而第三季將迎來出貨旺季的消費性電子產品，及部分庫存已經明顯改善的製鞋紡織等傳產股，在沉寂許久之後，若能吸引澎湃熱錢進駐，或有短多交易機會。

長多產業等拉回買進

熱錢簇擁追逐下，台股歡騰奔上一萬七千點之上，不管是共同基金或是ＥＴＦ，第二季績效都大噴發，有操盤人私下不諱言地說，「近期投資人獲利了結贖回的壓力不小，為因應投資人贖回，儘管看好ＡＩ發展的長期趨勢，短線也不得不調節手中持股」，法人短線站在賣方，台股也將進入一段時間的整理期。

上半年的ＡＩ投資浪潮，來得又急又猛，從ＩＰ矽智財、半導體晶圓代工到伺服器組裝及相關零組件，包括ＡＢＦ載板、散熱、機殼、電源供應器，到最近凌厲補漲的導軌產業，ＡＩ概念股在資金蜂擁而入下，漲勢一路擴散，且一波到頂，市場評價都已樂觀地用二○二四年的獲利作為計算基礎，野村投信國內股票投資部主管姚郁如直言，ＡＩ帶動科技股進入新投資格局，這不僅將持續多年，且在可預見的未來，確實可看見半導體產值飛躍成長，但短中期現況是，很多個股的業績並未見到顯著起色，上游半導體進入庫存調整模式，伺服器產業亦然，好消息是市場靜待ＡＩ應用及新平台在下半年帶動產業復甦，伺服器庫存有望在去化後好轉，產業再下調的空間不大，然恢復強度仍有待觀察。

股票大漲，不代表基本面就沒有問題，根據凱基針對台股各產業族群的庫存水準調查顯示，包括電競／板卡、大尺寸面板、砷化鎵、被動元件等產業庫存雖已較高峰時期明顯下滑，但除了大尺寸面板、被動元件的庫存已接近正常水準外，砷化鎵庫存天數仍高達一六○～一七○天，距離正常水準的一二七天仍有相當大的一段距離，伺服器、記憶體及手機的庫存天數則不減反增，顯示相關供應鏈仍有一定的去庫存壓力，進入第三季，企業基本面仍要備受檢視。

台股的ＡＩ利多題材與庫存調整利空並存，自然讓許多投資人無所適從，因為對經濟成長的擔憂過度減碼股票，以致於沒有跟上這波上漲的大型機構法人，也不在少數，但錯過就是錯過了，股票有漲就有跌，包括國泰、野村等大型機構法人都認為，下半年市場對於景氣衰退、通膨的擔憂還是會回來，並進一步造成股市震盪，那時候就是逢低買進中長多趨勢股票的時候。

談ＡＩ產業泡沫言之過早

不過，這一波ＡＩ股的急漲，亦有不少投資人擔憂，ＡＩ股是否已瘋過頭，甚至出現泡沫說，對此，大型機構法人的看法可不是如此，野村投信海外投資部主管呂丹嵐根據美銀美林全球投資人策略研究的報告指出，跟歷史上歷次出現的資產泡沫相比，這波的ＡＩ熱，仍在非常初始的Baby bubble階段，全球人工智慧運算龍頭大廠輝達（NVDA.US）股價在大漲三成之後，本益比卻下降，這都在在顯示ＡＩ的投資浪潮非僅夢想，而是有實質獲利支撐，談泡沫恐怕言之過早。

根據美國半導體行業協會（ＳＩＡ）的研究指出，ＡＩ結合物聯網所帶動的半導體需求浪潮，將是半導體產業第四波的成長循環，不僅是史上最大，預估至二○三○年全球半導體營收將攀升達一兆美元，較二○二二年的五七三○億美元成長近倍，威力將非同小可。