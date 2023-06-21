PA落底U型復甦 颳東風了

【文／莊家源】

手機市場歷超過一年以上的低迷，在明年可望出現反彈，另外，隨著5G、WiFi、車用Lidar與AR/VR等新應用發展，將持續推升功率放大器需求。

手機功率放大器（ＰＡ）經歷長達逾一年半的庫存調整，終於在近期去化進入尾聲，據了解，目前已有多家中國手機ＰＡ的ＩＣ設計業者庫存已經降至安全水位、或是離安全水位不遠，在今年第二季結束前庫存去化告一段落。不過，就需求面而言，還未明顯感受到訂單回籠，仍需要觀察中國的５Ｇ手機銷售表現，以及手機品牌廠推出新品的積極程度而定，但可以確定的是手機ＰＡ族群營運情況已經落底，在第二季營收中，也感受到回溫跡象，若後續需求有好轉，並配合新品、新應用推出，明年展望仍有看頭。

受到全球智慧型手機產業已進入成熟期，整體出貨量呈現高原型態，要再大幅度的成長已不易，根據市調機構ＩＤＣ最新報告顯示，今年第一季全球智慧手機出貨量年減十四．六％，降至二．六八六億支，為連續第七季衰退。

５Ｇ手機滲透率持續提升

從前五大品牌來看，三星以二二．五％市占率重奪領先位置，出貨量達到六○五○萬支，年減十八．九％。蘋果以市占率二○．五％排第二，出貨量為五五二○萬支，年減二．三％。第三∼五名分別為小米、Oppo與Vivo，出貨量分別為三○五○、二七四○與二○五○萬支，分別年減二三．五％、六．七％與十八．八％。

由於全球今年在通膨的影響下，消費性電子產品銷售表現皆不佳，加上消費者在疫情解封過後，優先考慮旅遊、娛樂而不是購買智慧型手機，導致換機時間拉長，ＩＤＣ預估今年手機出貨量約十一．七億支，年減三．二％，較二月進一步下修，認為手機產業要明年才會反彈，預估明年在基期低與景氣回溫的因素下，出貨量將年增八％。

雖然手機產業復甦的時程延後，但以５Ｇ手機來看，市場滲透率卻持續提升，法人預估今年５Ｇ手機市場滲透率將達五八％，持續帶動５Ｇ相關零組件需求。５Ｇ手機除了需要額外的５Ｇ基頻晶片、ＲＦ模組（包含濾波器、射頻放大器、ＰＡ、射頻開關等）以支援過去４Ｇ所沒有的3Ghz-6Ghz頻段，因此就需要更多的ＲＦ元件，以sub-6頻段為例，相較過去４Ｇ手機，在ＰＡ的使用上多出二∼四顆，因此在整體手機出貨量持平下，ＰＡ的用量及價值含量仍會持續增加。

ＰＡ龍頭穩懋今年前五月營收為五二．九七億元，年減四二．七八％，首季ＥＰＳ負○．九五元。穩懋在最近一次法說會中表示，去年上半年受到中系智慧型手機均調整庫存，下半年蔓延至整個安卓手機陣營，連美、日系客戶也都受到影響，但由於穩懋歷經的庫存調整時間較早，因此恢復的速度也較快，目前整體客戶庫存已逐漸趨向健康水位，而且有愈來愈多客戶開始洽談未來訂單，對「最壞情況已過」的看法更篤定。

此外，穩懋大客戶博通（Broadcom）近期與蘋果（Apple）達成一項數年與價值數十億美元供應協議，將開發５Ｇ射頻元件以及尖端無線連接元件，法人表示，此項協議將有助於博通爭取更多iPhone手機ＰＡ供應份額，穩懋身為博通的獨家ＰＡ代工廠也將同步受惠。

全新今年前五月營收為七．七二億元，年減四一．五四％，首季ＥＰＳ為○．○六元。儘管近期手機與ＰＡ庫存已去化至八∼十周的健康水位，但受到中系手機需求回溫速度不如預期，與網通客戶訂單調整，導致今年上半年業績復甦速度緩慢。但隨著客戶庫存調整告一段落，拉貨力道開始加大，五月營收月增四成，配合下半年的iPhone 15旺季效應，將帶動全新射頻產品線營收逐季走揚。