你不知道的軍工股後起之秀

【文／方亞申】

美中台軍事較量持續，對台灣軍工股是利多，而產製飛彈發射箱的千附精密、飛彈尋標器的宏碩系統，及魚雷或飛彈氣體推動系統的元翎，都成為投資標的。

俄烏戰爭之後，全球認為最容易發生戰爭地區就是台灣，不管是美國拜登總統四次接受採訪都言明出兵護台，或是近期Ｇ７領導人在日本廣島開會，最重要議題也是台海關係。從去年美國議長裴洛西訪台、中國再次試射飛彈，到今年動畫模擬飛彈攻台，而美國在此之前先與日本、與韓國再來與菲律賓聯合軍演，全部焦點就是在保台。

台灣中科院以往在馬政府時代，只編列不到二百億元預算，如今卻超過一千億元以上，使得中科院名列全球百大軍武工廠。加上台灣軍事預算超過五千億元，美國有意願、中科院有資金及技術，很多事情如軍購、技轉等就水到渠成。

千附精密獲利首季增長

最大受惠當然是漢翔，因為掌握F-16戰機維修證照，可以說單單亞太地區國家F-16有問題，不願等運回美國維修，就可直接到台灣維修。加上替F-16A/B升級至F-16V商機；何況該公司也是波音等航太大廠認證合作公司，在全球疫情後大手筆訂購波音及空巴下，漢翔也可分杯羹。

此外，同樣與漢翔一樣被挪威主權基金大買的飛彈功率放大器生產大廠全訊，隨著中科院六月擴廠啟用，業績可望放大，全訊產品能放在雄風、天劍、天弓系列飛彈上，是台灣超視距、源頭攻擊所在，搭配向美採購的魚叉飛彈，對於中程五百公里以內以及超過一千五百公里長程目標都具有強大攻擊力。

再來較為冷門而國外可技轉的就是千附精密的飛彈發射箱，飛彈發射需點火，發射箱需耐得起高溫不受影響的載具也是一種技術；此外台灣目前飛彈發射大多採用仰角（四五度或是六○度），間接會延遲飛彈打向目標時間；但是現階段美中及已開發國家大多採用的都是垂直發射系統，發射後可三六○度尋找目標，提高擊中時間。而發射箱技術當然高，台灣的民營大廠千附精密憑藉交期、成本與品質等優勢，擠下全球最大軍火商洛馬自己的合資廠，成為洛馬愛國者PAC-3型飛彈發射車控制箱全球最大的供應商，讓千附囊括七、八成訂單。千附精密的業務涵蓋顯示器設備、半導體設備、國防軍工及航太四大產業，產品平均毛利率約三三％；其中，國防軍工雖只貢獻約二成的營收，但軍工產品的毛利率至少高於平均毛利率十％以上，成為千附手中的「金雞母」。

這次愛國者防空飛彈成功攔截到不敗神話武器—俄羅斯的匕首極音速飛彈，也是美國始料未及。但這是能攔截人類史上首次做實戰的極超高音速飛彈，令人刮目相看，相信後續訂單將源源不絕。雖然千附精密首季ＥＰＳ僅○．七元，但是在愛國者出色表現及後續追單下，公司預估第二季將好過第一季、下半年好過上半年。

興櫃股中的OLED面板共通性遮罩（CMM Mask）供應商旭暉應材，旗下持股四二％的子公司真空微波管製造商宏碩系統也是值得注意。宏碩系統主要產品是真空微波管及半導體設備零組件，過去是軍工用尋標器上所需磁控管或行波管的主要供應商，後來應用於國際大廠的電子束檢測設備中，跨足半導體產業。其中軍工用真空微波管的營收比重將近五○％、而半導體設備零組件比重則約四○％。軍用尋標器主要用在飛彈上，飛彈有功率放大器但沒有尋標器配合也是沒用，尋標器是用於飛彈終端確定打擊目標。