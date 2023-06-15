【文／黃俊超】

ＡＩ題材持續發酵，加權指數攻抵萬七大關，相關族群漲勢仍屬現在進行式；然而，也有些其他產業的個股，正在醞釀下一波段的機會，可從基本面與技術面雙管齊下探索。

美股籠罩多頭氛圍，S&P 500指數自去年十月低點漲幅逾兩成，達到定義上的牛市，S&P 500、Nasdaq與費城半導體，指數，持續創下今年來新高，ＡＩ題材搭配聯準會升息進入尾聲，是最主要的兩大原因，市場對於經濟後市展望看法分歧，本波漲勢主要集中在Microsoft、Google、Amazon、Meta、Nvidia、Tesla、Apple等少數的大型龍頭股身上。

老牌電子股大殺四方

市場對於景氣前景有疑慮，加上利率來到相對高檔等緊縮貨幣政策，大型業者的體質相對較佳，再加上題材助威，就出現了資金集中化的現象，而從另外一個角度來看，則是市場害怕錯過漲勢的情緒，即為錯失恐懼（Fear of missing out; FOMO），延續到台灣股市，只要跟ＡＩ沾上邊或傳出市場耳語，股價就有大漲的機會。

回過頭來看，ＡＩ絕對是科技產業未來最重要的趨勢之一，因此逢拉回布局絕對是正確的，不過在個股方面，卻要留心誰是真的、誰是假的，就算是真的，也必須要看占營收比重的程度。另外，也不能夠只是帶來營收，還必須要有獲利撐起上漲後的高估值，這些都還需要時間驗證，而短線上或許仍有上漲空間，不過追高後將更加考驗風險控管的能力。

加權指數五月中正式擺脫整理格局，波段漲幅超過一八○○點、逾一二％，而本波段老牌電子類股大出鋒頭，除了龍頭台積電站回到所有均線之上外，廣達從四月中除息後低點八一．三元，至今最高來到一四一元，不僅已經逼近本世紀最高價一四六元，若還原計算，今年漲幅超過一倍且已創下新高，從電腦展的新聞可以看到台積電、廣達與Nvidia關係緊密，可預期ＡＩ將成為營運成長重要的動能來源。

宏碁集團分割出來的代工廠緯創，股價低點在去年七月初的除息後，而今年第二季起加速上漲，今年最大漲幅達到一．六四倍，股價寫下歷史新高的七七．六元，英業達今年漲幅也有六九．三三％，另外和碩、宏碁等，也都累積一定的漲幅，就連股價溫吞的鴻海，也累積約十％漲幅。

電源供應器龍頭台達電，除了持穩既有產品線，並持續積極拓展電動車與儲能等綠能相關產業，五月營收年增十一．八％、月增八．四％，前五月較去年同期成長十三％，法人持續站買方，技術指標與均線皆有利多方表態，股價創下歷史新高的三五六．五元，光寶科股東會上表示陸續看到急單，受惠ＡＩ伺服器、ADAS、電動車充電方案、５Ｇ網通等，營收可望逐季成長，股價突破三位數大關。

技嘉同樣也搭上火熱的ＡＩ伺服器題材，股價衝上二五九元，創下二四年來新高價位，今年最高漲幅達一．四三倍，另外包含伺服器、ＩＰ、散熱、設備等類股，也都是近期盤面上表現亮眼的族群。雖然投資人ＦＯＭＯ心態很正常，但是也必須量力而為，不要變成韭菜或是最後一隻老鼠，也可以回頭留意市場關注度相對較低的績優股。

三芳跨足半導體與綠能

特化產業本身具有獨特性，若能夠跨領域或打入知名廠商供應鏈，則不僅營運進入新天地，評價與股價也有機會獲得提升，較知名如勝一、三福化、上品、南寶等，可留意相對在低檔區的三芳，本業是鞋材，不過近年也將技術與產品朝半導體與綠能產業延伸，雖然還未能有所貢獻，然而展望卻不容小覷。三芳第一季雖然本業包含下游客戶Nike還在清理庫存階段，受惠原料成本趨緩，搭配出貨動能回穩，毛利率拉升將近十個百分點，淨利一．五七億元、年增四四．三九％、ＥＰＳ○．四元。跨足綠能發電方面，與聯合再生、工研院開發太陽能模組，可將矽、玻璃等材料完整回收再利用，並解決過往汰役的模組只能破碎或降階處理等瓶頸，並獲得德國萊因頒發ＩＥＣ國際證書，太陽能模組封裝膠膜產品已自去年開始出貨，跨出成功的第一步。

另外，三芳轉投資貝達先進，將觸角伸向半導體產業，貝達先進主要研發、設計、測試與加工製造高精密度研磨拋光墊片，產品應用於微電子、顯示器、光學、晶體襯底材料與硬碟基版等，各種需要化學機械精密研磨拋光的產業，雖然還沒有獲利，不過值得期待未來爆發力。至於本業，在等待下游庫存去化之際，也持續拉升環保產品的比重，並因應美中對抗調整供應鏈，提升印尼廠營運比重。