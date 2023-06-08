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六月重點除息股特搜

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

六月是股東會旺季，除權息也正式展開，包含多檔重量級電子權值股與台塑集團，若能順利完成填權息，將為股市帶來正向循環。

鳳凰花開的畢業季，股東會也正如火如荼展開，緊接著則是傳統的除權息旺季，雖然包含護國神山台積電在內，多檔個股已改為季配息或半年配息，然而絕大多數個股仍維持在六、七、八月除權息。近期台股在國際股市與ＡＩ題材帶動下，加權指數與櫃檯指數皆創下今年新高，成交量能也有放大跡象，除權息行情雖然會蒸發點數、相對不利指數，不過目前氛圍仍有利於多頭表現。

股利政策的根基

擁有高現金殖利率，固然容易獲得市場目光，不過必須納入稅率考量，並不代表所有人都會想要參與，額外還必須繳納健保補充費，若是未來產業展望不佳而出現貼息，恐將發生賠了夫人又折兵的窘況，因此，至少要有部分填權息，才代表真的有正報酬，而要高於原先除權息的參考價格，才真正能夠獲取完整的股利政策。

台股的現金殖利率向來在全球中名列前茅，從ＥＴＦ掛上高股息，就特別受到市場矚目，就可得知投資上的偏好。過往配發股票股利高於現金股息，投資人與公司一同享受複利的果實，現金股息不代表就不能複利，只是要多一道再投資的手續，如果花掉或是沒有再投資，長期投資的效果將打折扣。

包含台積電在內的國際級大企業，並不是沒有錢也不是不願意配發高股息，而是把資金再投資於本業，為了讓公司未來營運成長力道能夠更有爆發力與延續力，若是都將獲利配發予股東，則公司再成長必定會受到限制。簡單來說，對於成長型的企業而言，營運成長的意義遠高於殖利率，資本利得重要性遠高於股利政策。

相對來說，產業已屬相對成熟，費用穩定、對資本支出與研發等需求沒那麼高，代表預期未來成長力道相對不強，並非完全沒有成長，而是低成長力度卻擁有較高的穩定性，則當總體經濟等因素帶動營運，部分也因景氣循環，觀察配發率相對準確，由於股價的波動幅度相對較低，因此就容易擁有高殖利率，業外獲利大增也易帶來高殖利率。

科技龍頭具指標意義

台股權值王台積電六月十五日將配息二．七五元，而九月十四日則將拉高至三元；且股東會表示明年最低股息調升至十二元。伺服器因ＡＩ題材近期極為火熱，股王信驊與台積電同天除息，配發四五元現金，殖利率雖僅約一．六％，不過相對來說容易完成填息，而重返千金的緯穎，十四日配息五○元，現金殖利率超過四％；機殼的勤誠則將配息四元；ＡＢＦ的南電十五日配息十八元。

ＩＣ設計大廠聯發科，二十日將配發現金股息七六元，以目前股價來看，現金殖利率將近十％；封測龍頭廠日月光投控，三十日將配息八．八元，縱然股價自低點已反彈超過六成，不過殖利率仍有七％以上水準，記憶體大廠南亞科，二十八日將配息二．一三元，殖利率雖然低於三％，不過類股龍頭搭配下半年產業可望逐漸復甦，具有指標意義。

系統整合的敦陽科配息六．二六元，中菲配息五元，兩檔個股向來都是營運與股利政策兼備的優質股，群光配息七．五元以及華立配息六．一元，也都是過去數年營運與配息穩健成長的個股，萬年存股代表中華電配息四．七元。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2251期；訂閱先探投資週刊電子版

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