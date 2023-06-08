【文／林麗雪】

Apple Vision Pro的創新性完勝一眾品牌大廠，再次驗證只有蘋果能超越蘋果，儘管供應鏈股價暫時垂淚，但入列的光學及感測廠商，已成為蘋果引領全新眼球革命的一級技術玩家。

磨劍十年，眾所期待的蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro終於亮相，這是繼十年前的Apple Watch發表之後，首款再度讓蘋果迷振奮驚呼的電子裝置產品，但在銷售價格比預期高、量產上市又比預期晚，雙重期待落空下，相關供應鏈股價短線利多出盡。不過，Vision Pro裝置將聚焦遊戲、工作交流，把世界正式帶入空間運算時代，不管是硬體或是軟體，都誠如蘋果執行長庫克所說，「擴增實境（ＡＲ）是一種深遠的科技」，儘管短期仍缺乏殺手級的應用留住使用者，但蘋果首款頭戴裝置的推出，就硬體層面來看，已被視為是蘋果的「Macintosh時刻」或「iPhone時刻」，假以時日，輔以ＡＩ技術的快速發展融合，你我的生活勢必再次融入這次的眼球革命中。

功能完勝一眾品牌廠

Apple Vision Pro是蘋果有史以來設計最複雜的消費電子產品，為跨入頭戴市場，蘋果早自二○一三年開始進行相關設備的研發，期間收購了多家動作捕捉、眼球追蹤、增強現實、混合現實的創新公司，可說是十年磨一劍，Vision Pro產品，也確實成為目前市場功能最強大、最貴的頭戴設備。

Vision Pro處理器搭載蘋果Ｍ２及全新設計用來消除延遲的Ｒ１晶片外，該頭戴裝置並設計有五個感測器、十二個相機及六個麥克風，同時搭載二三○○萬畫素、二個一．四一吋的Micro OLED鏡片，不是由硬體控制器進行操作，而是透過眼睛、手勢、聲音進行操作，並是蘋果第一個可以錄製３Ｄ空間影片的消費性裝置，也被稱作「蘋果第一款３Ｄ相機」。

最值得一提的是，為了確保消費者使用Vision Pro的安全性及隱私性，蘋果為這款頭戴裝置推出全新的Optic ID生物識別方案替代傳統Touch ID及Face ID，Optic ID會用紅外線掃描、驗證用戶的虹膜，用於解鎖、消費和自動填入資訊等使用場景上，虹膜資訊將直接加密儲存在裝置上，不用擔心隱私外洩。

應用體驗上，Vision Pro則可全視野沉浸式看電影，甚至可以體驗３Ｄ電影效果，該款頭戴裝置的視場角（ＦＯＶ）雖尚未公布，但預料亦將超過目前市面上的所有產品（目前市面上的視場角最高達一一○度，一般預測Vision Pro將可達一二○度），不僅電玩遊戲玩家的體驗大幅提升，連同體育賽事的觀賽體驗也更為進階。

虛擬光學技術重中之重

Vision Pro並不全然只能應用於娛樂場景，它還可以與蘋果Mac筆電無線連接，在Vision Pro裝置中放大Mac電腦螢幕，以用於辦公場合，讓這款裝置的應用硬體設計有其完整性及超前性，並突破過往品牌廠在頭戴裝置應用生態普遍存在小眾化發展的痛點及瓶頸點。

雖然在ＷＷＤＣ發表會上，蘋果未針對市場高度期待的ＡＩ或生成式ＡＩ技術如何與Vision Pro結合開展更全面的應用面向，但一般認為，蘋果長期以來致力於建構生態系，忠實粉數量極為龐大，Vision Pro的發表，將是蘋果宣示將內容、終端裝置、生態系建置全面進階融合的極致發展。

然Vision Pro高於預期的銷售價格及比預期晚才會量產上市，都凸顯蘋果ＭＲ裝置量產技術極高，摩根士丹利預估，Vision Pro供應鏈預計將在十月才會進入量產，今年預估量產的台數將低於五十萬台，與市場的預期出現落差，供應鏈股價也因此在短線上被澆了冷水，但摩根士丹利證券認為，蘋果針對ＭＲ產品的應用發展及創新，已值得持續關注，尤其第二代的Vision Pro可能在二○二五年發表（另一看法則是蘋果將分別在二○二五年發表一款高階及一款低階的ＭＲ）。