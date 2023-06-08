謝金河：要當一個爭氣的經營者

【文／謝金河】

過去股票市場流行「五窮六絕」，第二季是企業營運的淡季，但是股市卻十分活躍，這其中台灣與日本股市跑出十分亮眼的表現，台灣的加權指數五月大漲七九九．七八，漲幅六．四二％，僅次於日本日經指數大漲二○三一．一四的七．○四％，日股與台股勇奪全球股市大漲前兩名，如果以市場看，只輸給颳起黃仁勳ＡＩ旋風的美國費城半導體指數的十五．三％。

一九八○年代，台灣與日本相伴而行，日本的產業影響台灣，經過四十年，台灣與日本好像又走在一起，對照五月香港恆生大跌一六六○．三，跌幅八．三五％，國企指數跌八．○四％，滬深三○○下跌五．七二％，深圳成分指數跌四．八％，上海Ａ股跌三．五七％，地緣政治正在影響未來的投資大局，中國公布四月ＣＰＩ只有○．一％，ＰＰＩ是負三．六％，市場都在看六月八日公布的五月數據。中國國家統計局也公布五月的營造業ＰＭＩ只有四八．八，看起來不好的數據不斷浮出，這當然會影響深滬港股市的表現。

香港，人走錢也走

六月一日，台股與香港恆生指數最小的差距縮小到一七○四．二六，這與二○一八年二月二日香港恆生大漲到三三四八四．○八的那一刻，台股在一一一二六．二三，雙方最大差距二二三五七．八五，這可以看出香港在經歷反送中衝突、港版國安法的衝擊下，香港人大批出走，人走錢也走，香港正走在緩慢的下坡路。但台灣雖然戰爭陰影揮之不去，但是地緣政治下的友岸外包，包括台灣的信賴元素（Trust），尤其是這次ＡＩ帶動的ＡＩ伺服器、所有零組件都不得在中國製造，這更是台灣的大機會。

儘管國際股市有起有落，但台灣的加權指數仍穩健走高，這一周來到一六九○二．五二，這一段大漲幅有一些背後的功臣，像台積電大漲到五七四元扮演重要角色。過去多年未漲的廣達漲到一二六元，技嘉二二五．五元，重電三雄中的士電漲到一六三元，華城到一六七．五元。資安的精誠漲到一一六．五元，都令人驚嘆。這些個股其實蟄伏了幾十年，像廣達一直以來都是存股的標的，這次股價大大發威，市值也拉升到四五七七億元，技嘉的市值也跑到一三二九億元，技嘉從主機板起家，如今股價大翻轉，經營者與股東都收穫滿滿。

新光金今夕何夕？

我常說，經營者最大天職是經營一家公司努力把餅做大，這個餅其實講的是市值。市場都在討論九日要舉行股東大會，經營權可能出現大變化的新光金控。新光金現在的市值一三九九億元，與技嘉在伯仲之間，這麼大的一家金控公司，如果比起國泰金市值六六三八億、富邦金七六七三億，都已遠遠拋離新光金。

一九九○年代，台灣壽險業飛黃騰達的年代，新光金未上市股價上千元，那個時候在老臣吳家錄運籌帷幄下，旗下擁有資產是所有壽險公司之冠，為什麼淪落到今天這個處境？新光金總資產四．八五○六兆元，每股淨值十四．二五元，但股價只有九塊多，股價淨值比只有○．六四倍，這是經營者失職，過去掌舵者吳東進曾與王雪紅吃過一頓飯，回到公司指示操盤人在一一○○元上下買進宏達電六○○○張股票，最後慘賠幾十億，新光金的內傷是這樣累積出來的，新光金市值會與富邦金、國泰金愈拉愈遠，這是經營的不得其道，經營者把餅做小了。

改革派大股東洪士琪拿出一個數據，歷年新光金配出股息二四一億元，但辦理增資，又從股東手上拿走二六六億資金，這可以想見這幾十年當新光金股東是很辛苦的，我的文章出來，新光金股東會也開完了，不會影響選情，但做為一個投資者，選擇能為股東興利的經營者是投資人最大的責任。

前幾天，盛弘（8403）董事長楊弘仁來公司看我，我也用同樣的概念告訴他，努力把餅做大，我說台灣發展生技產業，擁有醫院資源的人得天獨厚，在國外，醫院是新藥研發最源頭的發動者，但台灣的醫院是財團法人，不能以創造獲利為使命，這也減損台灣在新藥研發路上的效益，但是私立醫院不在此限，在資本市場能享有醫院資源的，一個是盛弘背後的敏盛醫院，另一個是中國醫藥大學及亞洲大學附設醫院，像蔡長海旗下的長聖（6712）市值一四八億元，長佳智能九七．四億，聖安生醫（6926）也有二八．七二億，這三家公司加起來市值二七四億，這成了蔡長海中醫大系統最重要護城河，但是敏盛醫院底下的盛弘四七．五億，即使再把敏成健康（4431）的十二．一億加進來，勉強也只有六○億左右。

如果善用敏盛醫院資源，連結花了十幾億買下的翰品酒店改裝的智慧醫療城，結合哈佛健檢，再延伸到一○一個門店的躍獅藥局，最起碼也可以從百億市值起跳，現在盛弘的情況就像一塊未經雕琢的璞玉，正需要一個好的ＣＥＯ及經營團隊，把經營價值極大化。

大樹模式：價值極大化

這次到盛弘參訪，內部高級主管曾透露當年大樹曾經想要併給盛弘，或者是尋求合作，盛弘沒有放在心上，現在大樹市值三二四億，已經是盛弘好幾倍，大樹最高漲到四三八．五元，市值一度來到三九二．一億元，大樹把醫療通路的價值極大化，如果參考大樹，盛弘應該重組公司架構，以盛弘每股淨值二八．九五元，去年ＥＰＳ二．四五元，今年如果智慧醫療城可以發揮效益，ＥＰＳ到二．五元，本益比反應二○倍，股價漲到五○元，市值也不過是六○億，距百億目標仍然十分遙遠，但卻有很大的努力空間。

台灣很多企業經營者十分保守，也不懂得與市場溝通，像熱交換器的散熱市場，高力（8996）異軍突起，股價一口氣漲到二八五元；《先探》上期介紹二○一六年以每股二六元上櫃的萬在（4543）也是熱交換器生產商，高力毛利率二八％，萬在三五％以上，結果這個題材發酵，上周大漲五○％，萬在股價大漲，市值也只有二九．六億，這也告訴大家，台股一直都有臥虎藏龍的好公司，這種蟄伏很久、題材當令的公司，才真正是市場的黑馬。

最近ＡＩ伺服器題材大熱，從緯穎、廣達、技嘉，一直往下延伸到機殼的營邦、勤誠、晟銘電，最近市場發現也有伺服器題材的協易機最早切入伺服沖壓領域，伺服模墊裝置展現最先進的伺服沖壓技術，可以比一般傳統產品節電七五％，最近協易機股價異軍突起，似乎在反應這個題材，今年首季獲利○．四八億元，ＥＰＳ○．三元，這是最好的單季獲利成績，過去營運平平，全年ＥＰＳ很少超過○．五元，但每年都有配息紀錄，今年配○．三二元，帳上現金二四．三億元，每股淨值十五．三二元，首季毛利率二八．五三％，這也是單季最好成績，似乎有「萬在第二」的效果。