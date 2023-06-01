【文／莊家源】

近期Nvidia股價連日大漲，市值一度超過一兆美元大關，市場上AI概念股話題不斷，而擁有全球最完整的伺服器產業鏈的台灣，將迎來黃金十年。

近期繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）公告今年第一季度營收達七一．九二億美元，年減十三％，不過高於先前財測高標六六．三億美元、與市場預期的六五．二億美元，毛利率季增○．七％來到六六．八％，稅後淨利為二○．四億美元，ＥＰＳ一．○九美元。從營收組成來看，資料中心營收為四二．八億美元，占比達五九．六％，季增十八％，年增十四％，創歷史新高，其次為遊戲相關營收（ＰＣ用顯示卡）二二．四億美元，占比三一．一％，季增二二％，年減三八％，再來是專業設計視覺化，與車用、自動化相關營收分別占四．一％，營收規模皆不到三億美元。

輝達市值衝上全球第六

在第二季展望部分，受到ChatGPT等生成式ＡＩ的帶動，大型雲端服務商和大型互聯網公司大幅投資ＡＩ伺服器，對ＧＰＵ晶片的需求與日俱增，Nvidia預估第二季營收將達到一一○億美元，大幅超越市場所預期的七一億美元，季增五二．九％，年增六四％，ＥＰＳ一．六四美元，激勵Nvidia股價連日大漲，累計漲幅超過二五％，市值一度突破一兆美元，超越股神巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway），名列全球第六大上市公司。

在今年舉行的台北國際電腦展（Computex 2023），邀請到Nvidia執行長黃仁勳擔任首場主題演講者，從軟體發展史、生態系循環的角度來強調Nvidia在ＡＩ產業的重要地位。黃仁勳表示，過去全球歷經了第一世代的ＰＣ、第二世代網際網路、第三世代的行動雲端，到了現在的ＡＩ時代，同時以ＧＰＵ為首的加速算力已取代ＣＰＵ，並在今年與生成式ＡＩ結合，未來將進入全新的運算時代。

根據美林證券（Merrill Lynch）預估，二二年ＡＩ輔助軟體已可節省工程師五五％時間，針對一千家美國企業調查，高達九三％的企業將擴大應用ＡＩ科技，預估ＡＩ市場將以每年二○％的高速持續成長，到二六年全球ＡＩ產值將高達九千億美元。

法人表示，目前ＡＩ應用多聚焦在文字、程式編程、影像辨認等，未來隨著演算法與算力進一步提升，有利於將應用面擴大，節省大量人力與成本，提高企業整體產值效率，並加速周邊需求建置大幅成長，而國內相關受惠族群有晶圓代工龍頭台積電、ＩＰ矽智財的創意、世芯ＫＹ、M31、ＢＭＣ的信驊、ＰＣＢ的欣興、南電、金像電、台光電、網通的智邦、散熱模組的雙鴻、奇鋐、建準，ＯＤＭ廠廣達、緯創、緯穎、英業達、板卡廠技嘉等。

推出新款伺服器ＧＰＵ

今年Nvidia在電腦展中還有一大亮點，那就是推出新一代伺服器處理器GH200，採台積電CoWoS封裝並已進行投產。從發布的數據來看，GH200擁有多達二千億個電晶體，比前一代的H100多出二．五倍，與七二個Arm CPU核心、九六ＧＢHBM3記憶體、五七六ＧＢ記憶體，透過NVLink提供900GB/s頻寬，使ＣＰＵ與ＧＰＵ能以比PCIe Gen5多七倍的頻寬溝通，是專為大規模ＡＩ運算而設計的晶片。

目前首批客戶如谷歌（Google）、臉書（Meta）、微軟（Microsoft）都將採用由二五六個GH200所組成的DGX GH200超級電腦，其具備超過一exaflops（每秒浮點運算速度為十的十八次方）效能與一四四ＴＢ記憶體。同時Nvidia也將以DGX GH200打造自有的新一代超算系統Nvidia Helios，由四套Nvidia DGX GH200構成，共具備一○二四個Nvidia GH200，預計於今年底上線。

除了GH200之外，黃仁勳也介紹了SPECTRUM-4乙太網路交換器，使用台積電四奈米製程，是全球第一組400Gbps網路交換器，傳輸速度較前一代產品高出四倍，將為資料中心基礎設施提高運算速度。