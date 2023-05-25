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大立光以戰逼單 築起護城河

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

高階智慧機鏡頭升級的趨勢依舊，但是手機市場需求疲軟，直接壓抑了大立光的營運表現，不過近期對特斯拉祭出專利戰攻擊，意外在車用鏡頭市場掀起話題。

眾所周知，大立光以領先的塑膠鏡頭技術、高良率及產能規模三大優勢，稱霸手機鏡頭市場多年，不過在今年智慧手機為主的消費性電子疲弱不振下，日前傳出大立光對客戶特斯拉提出「車用鏡頭」專利侵權的警告，不只震驚各界，也讓過去大立光所發動過的專利戰再度浮上檯面。

對股神巴菲特而言，專利屬於公司的無形資產，當公司具備相當競爭力的專利產品或技術時，新進者難以輕易模仿或複製，也藉此在競爭市場中掌握定價能力，打造出堅固的企業護城河，此理論同樣也適用於大立光身上，現任董事長林恩平說過：「專利，是用來攻擊的，不是用來保護自己的」。如今，大立光不僅再利用專利戰為公司築起銅牆鐵壁，也正式宣告在激烈的車用鏡頭市場拿下一城。

後進者很難避開專利技術

盤點近十年來對競爭對手發動專利戰攻擊，不論從國內同業玉晶光、先進光、新鉅科，或是海外企業惠普、三星電子、聯想等，大立光每每出招，幾乎雙方均以和解收場，不是順利取得訂單，就是獲得額外的授權金收入，後進者幾乎很難避開大立光的專利，也展現了大立光捍衛專利技術的決心。

自手機開始搭載鏡頭以來，塑膠鏡片因成本低且一次成型適合大量生產，大立光搭上手機快速成長的浪潮。大立光從二○一三年起啟動專利戰，首場戰役就是向對手玉晶光發出戰帖，最終由蘋果出面協調和解收場；大立光之後改變策略，從終端品牌廠下手，若品牌商採購時侵犯到專利，嚴重的話不只對品牌商提出侵權告訴，更可能禁止該品牌商的手機銷售。其中，最著名的例子就是一三年狀告三星電子，一六年和解，並在一八年順利與三星簽署長約，從三星的釋單，補上了大立光最後一塊拼圖，此後統計一九～二一年，大立光對三星出貨量達三三％年均複合成長率，進一步擴大全球市占。

業界指出，林恩平發動的每一場專利戰背後的目的都不同，狀告三星目的是訂單；告玉晶光，除了阻擋蘋果的第二供應商步步進逼，權利金收入也是主要目標，去年八月又將法庭戰場由美國轉至大陸，時隔九年二度對玉晶光提告專利侵權；至於向新鉅科、先進光及惠普提告，主要目的為收取權利金，當中，大立光與先進光專利戰纏訟近十年，最終由先進光發行二萬張私募新股，由大立光取得十五．二％股權達成和解。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2249期；訂閱先探投資週刊電子版

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