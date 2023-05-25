謝金河：尋找有底蘊的老牌公司

二○二三年匆匆又過了將近一半，全球金融市場仍在升息壓力下各自調整，這當中有幾個突出的亮點，一是日本日經指數在近周單周大漲一四二○．○五，漲幅四．八三％，這一周最高來到三一三五二．五三，寫下三十三年新高，成為全球最閃亮的市場。

日本經濟失落三十年，全世界看好日本的只有巴菲特，他下手買入日本五大商社，三年來只加不減，如今獲利至少一到兩倍，甚至像丸紅從四五六．二日圓大漲到一九八六日圓，而且五大商社到今年三月底為止的全年獲利也都有超乎尋常的表現，像三菱商社淨利一．一八兆日圓，住友商事淨利五六五一億日圓，伊藤忠淨利八○○五億日圓，幾乎都比前一年同期倍增。

日圓貶值增強出口競爭力

日圓貶值增強日本出口產業競爭力，這次Ｇ７特別選在廣島召開，岸田文雄是東道主，除了Ｇ７成員國外，他也邀來印度、南韓、印尼、澳洲及越南等國領導人與會，在地緣政治上，日本已成抗中聯盟最核心的角色，這個情況彷彿一九六○年美日安保條約，日本創造三十年經濟奇蹟一般，日經指數在一九八九年十二月二十九日這一天最高點來到三八九五七，今年看起來很有可能像台灣在二○一八年突破高懸三十幾年的一二六八二般，成為全球股市在美國升息到五％的大壓力下最突出的亮點。

另一個是美國的科技股，去年在Fed升息大壓力下，美國道瓊指數表現遠遠優於科技股，今年Nasdaq、SOX指數表現可圈可點，Nasdaq從一○二○七拉升到一二七五六，漲幅逾二○％。科技股市值最大的一○○家公司形成的Nasdaq 100指數從一○四四○拉升到一三八九三，幾乎大漲近三成，主要的關鍵是從微軟、Apple、Google、Meta到Nvidia相繼大漲，尤其是ＡＩ帶動的微軟最高來到三二二．七二美元，已十分逼近歷史高點，最具爆發力的Nvidia從一○八．一三美元狂飆到三一八．二八美元，市值跑到七八三四．七八億美元，已是Apple、微軟、Google、Amazon外，全球第五大市值企業，Nvidia也拉動TSMC ADR最高來到九三．四美元，讓費城半導體指數從二○八九大漲到三二三三．九四，Nasdaq、SOX大漲，幾乎回到美國開始升息前的位置。

台股這周表現十分搶眼，加權指數從去年最低的一二六二九跑到一六二三九．五，帶動指數上漲最重要的功臣是台積電，拜ＡＤＲ上漲的效益，台積電從五四六元拉回到四八九元後又緩步攻上五三六元，儘管巴菲特完全減持台積電ＡＤＲ，但麥格里等大型基金公司更大力加碼台積電，也讓台積電站在五三○元以上，這是台股攻上一萬六千點重要的元素。

台股唯恐高檔有限

台股攻上一六二三九之後，將面臨幾個實質的挑戰，一是從一二六二九彈升○．六一八的位置是一六三三三，這是多空重要轉折，以台灣今年經濟表現，一六三三三肯定是一個不容易越過的關卡，從指數的角度來看，台股恐怕高檔有限，另一個是總體經濟的基本面持續走弱。

台灣今年第一季的出口九七七．五二億美元，較去年同期衰退十九．一七％，其中對中國出口三四三．三五億美元，大幅衰退三○．六％，台灣在二○二○年全年對中國出口占比是四三．九％，今年第一季已降到三五．一％，顯然中國經濟的降溫，台灣首當其衝，這次在Ｇ７之後，美中角力拳拳到肉，可能更加速中國經濟的頹勢，對台灣的衝擊也將立竿見影。

另一個是有領先指標作用的外銷接單，四月外銷接單四二四．九一億美元，年減十八．一％，可以想見第一季出口不旺，進入第二季也未見改善，四月化學品、塑化產品出口衰退都超過三成，機械、金屬出口衰退超過兩成，這其中以半導體為主的電子產品衰退二一．九％，只有最早出現調整的資通訊產品小幅衰退○．九％，所有各大次產業都在衰退的路上，出口受阻，內需也沒有太搶眼表現，繼去年第四季ＧＤＰ出現○．八六％的負成長，今年首季ＧＤＰ也出現三．○二％的衰退。

總體經濟數字不佳，必然反映在上市櫃公司第一季獲利的數字上，過去獲利搶眼的如晶相光二一年第二季ＥＰＳ三．二二元，今年第一季ＥＰＳ是負二．○九元；力智二一年第三季ＥＰＳ五．一六元，今年第一季是負○．二八元；過去一季可以賺十五元以上的華碩，已經連續兩季虧損，去年第四季ＥＰＳ負五．一五元，今年第一季是負二．二六元，半年來的ＥＰＳ是負七．四一元，從基本面來看，今年凡是與景氣高度連結、有庫存去化壓力的產業，股價恐怕不易有太突出的表現。

從個別產業、個股切入

像是貨櫃三雄股價已大幅下滑，現在業績也大幅滑落，長榮連續三個季度賺一千億元以上，去年第四季剩二九八．四億，今年首季剩五○．四二億；陽明從最高的六○五．七億降到三四．○一億；萬海最高一季賺四○六億元，現在連續兩季虧損，這是景氣下滑聲中，企業業績調整的壓力。這種業績直線下墜、底部訊號不明確的產業，股價上檔空間恐怕很有限。

因此，從去年底起，我們就跟大家說，今年的選股一定要從政策加持的角度來看，我最早提出四大亮點產業，從軍工、資安、新能源到ＡＩ，前三項都跟政府的支出有關，像軍工產業的成形，這是過去沒有的，過去幾十年，台灣每年從撥出的國防預算，像美、法、澳洲等國買先進武器，這幾年國艦國造、國機國造，現在無人機、飛彈也國造，不知不覺中，台灣有了軍工產業。

這次台電的電網建置直接照亮三大重電股，今年以來，士電從五八．八元大漲到一四三．五元，華城從三六．一元大漲到一三九．五元，中興電工從四九．○五元大漲到一一九元，都令市場大呼不可思議，現在亞力也跟到五四．八元，東元也從二六．三元大漲到五三．三元，軍工股回檔整理後，亞洲航空又創了四四元新高。

這個現象其實告訴大家，今年台股在總體經濟使不上力、上市公司業績可能乏善可陳的情況下，站穩在一萬六千點的機率不會很高，但選股不選市，從個別產業、個股切入才是投資的王道。現在Fed利率站上五％之後，全世界需求會降溫，大多數國家出口會衰退，台灣很難倖免，因此，選股要避開國際連結，尤其是受景氣影響庫存去化壓力大的產業。二是利率站在高峰，資金狂潮動能會減退，因此，選股必須優先選擇高回報率、長期穩健配股息的標的，最近的精誠、錢櫃、好樂迪股價的上漲，顯然都是如此，所以我特別強調要重視現金流，尤其是來自營運活動的現金流入。

最近從士電大漲，我特別注意到一些有底氣的老牌公司，像三○幾元我曾經提過的三陽工業在不知不覺中股價漲到七四元，三陽在黃世惠家族的時代，股價最慘跌到四．五元，這些年，吳清源拿到經營權，業績也跟著扶搖直上，以前三陽ＥＰＳ從來沒有超過一元，去年已達三．九三元，今年第一季ＥＰＳ一．七一元，令人驚艷，股價也跟著噴出大漲。