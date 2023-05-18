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國際低基期族群伺機而動 記憶體、半導體設備、5G晶片…跌夠了

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

半導體景氣尚未好轉，記憶體、半導體設備、５Ｇ晶片以及亞馬遜、Garmin和Netflix財報公布後雖然財報內容好壞參半，股價有築底跡象。

美國政府舉債上限壓力未除，區域銀行股價還沒跌完，市場資金流向大型科技股避險，形成道瓊、S&P 500指數震盪走跌，Nasdaq指數在大型科技股表現強勢下成了近期美股多頭撐盤要角。專家認為，記憶體、半導體設備、５Ｇ手機晶片以及亞馬遜、網飛（Netflix）、Gramin等指標股的基本面和股價近期有翻揚的機會。

半導體景氣需求不振ＰＣ、手機需求低迷，造成記憶體景氣從去年至今景氣低迷，去年第四季DRAM價格暴跌三四．四％；銷售給資料中心和企業客戶的NAND快閃記憶體分別下跌二七．七％和三二％，創下二○○八年以來最大跌幅。記憶體跌價效應已讓製造商吃不消，美光科技去年十一月宣布降低今年資本支出並減產，全球第二大記憶體製造商南韓海力士，也在去年十二月底宣布減產。記憶體大廠減產效應，已讓記憶體價格在第一季的降價幅度縮減。據TrendForce統計，第一季DRAM價格跌幅幅度約在十三～十八％。

三星首度加入減產行列

全球最大記憶體製造商且全球市占率超過四三％的三星電子，第一季獲利僅十．九九億美元，比去年同期大減九六％。為了維護晶片價格，三星電子決定要加入減產行列。由於三星電子和海力士在全球記憶體市占率總和高達六六％，南韓記憶體大廠為了搶奪市占率，不惜殺價以逼迫競爭者不敵而淡出市場，這次三星電子首度加入減產行列。

三星電子為何會加入減產行列？地緣政治因素是很大的原因！三星電子在中國西安廠投資記憶體產能占比高達四二％，這兩年美中關係惡化，甚至籌組晶片四方同盟，全力圍堵高科技技術進入中國。地緣政治因素很可能會拖延半導體不景氣的時間。過去半導體業者在中國大賺半導體財的現象也因為地緣政治而結束。諸多因素下，才會讓三星電子願意加入減產行列。

當前美中關係惡化，先前三星電子投資在西安廠的記憶體產能，僅有少部分外銷出口到中國以外市場，而中國經濟前景不佳，消費者在手機換機意願不高，影響中國記憶體價格。為了消化庫存，也是三星電子減產的理由。由於三星電子全球市占率很高，減產會降低供給量，過去的經驗顯示，當記憶體供給逐漸減少一～二季後，記憶體的價格可望有反彈的機會。據此推測，全球記憶價格有機會在第二、三季期間落底，可留意三星電子、美光、海力士、威騰電子（WestDigital）、Qorvo等記憶體股價的築底機會。威騰電子正在與鎧俠談合併，有利快閃記憶體加速落底。

半導體前景低迷，領導廠商的台積電、三星電子和英特爾在先進半導體製程的資本支出並未減少。從指標性半導體設備商的ASML、Lam Research和泰瑞達公布的財報與財測均優於市場預期，有利於半導體設備產業的景氣落底機會。

設備股景氣有望觸底

ASML發布第一季財報前夕，市場傳出最大客戶的台積電砍單，一度衝擊ASML和其他半導體設備商的股價。不過，ASML第一季財報並未顯示台積電向設備供應商砍單，第一季營收年增九一％、達到六七．五億歐元，獲利年增一八六％、達到四九．五億歐元。ASML預估本季營收介於六五～七○億美元，高於市場預期的六五．六億美元，毛利率在五○～五一％間。

Lam Research上季獲利優於市場預期，對本季的預估持平，營收介於二八～三四億美元間，略低於市場預期的三四．五億美元，ＥＰＳ介於四～五．五美元間，也略低於市場預期的五．五五美元。不過，華爾街市場普遍預估景氣已經觸底，財報公布後股價反彈。華爾街分析師普遍預期，景氣幾乎已經觸底，來自中國客戶成熟製程訂單挹注，將讓Lam Research的營運逐漸好轉。

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