綠能明日之星 台股氫商機聯盟

【文／吳禹潼】

「台灣2050淨零排放路徑」定調國內再生能源發展政策，隨著投資項目增加，台灣新能源商機聯盟大軍也逐步成形。

碳中和」與「再生能源」旋風持續席捲全球，台灣的動作當然也不落人後，經濟部為了打造國內的淨零電力系統，持續透過推動再生能源的發展，希望能夠達成終極的零碳排目標。不過，觀察台灣近幾年來的用電量，在經濟快速成長的帶動下，持續向上攀升，屢屢刷新紀錄，經濟部統計數據顯示，台灣的用電量到二○二七年前，每年都還會成長二．五％，因此，隨著需求高速成長，電力用量問題已成為當前各界關注的重點，但除了需求外，供給部分也是影響的重中之重。

關鍵在於，再生能源的發展究竟能達到多少效益？根據能源局公布的最新能源統計數據來看，去年再生能源占整體發電量達八．三％，雖然僅以極小差距超越核電的八．二％，不過，已經是國內首次再生能源的全年度發電量超越核能，進一步與二一年再生能源發電量僅一七四．五六億度相比，成長幅度達到三六％，再加上經濟部表示，將持續增綠電裝置容量，未來成長的速度不減反增。

能源大軍將持續壯大

以目前的成果來看，根據統計，截至去年底為止，國內再生能源累積裝置容量達一四一二九ＭＷ，與二○一六年的容量相比，累計成長達約一九八％，其中，單一年度太陽光電模組設置量增加二．五ＧＷ，離岸風電則是新增超過一ＧＷ風機的設置量，從種種數據可以看出，綠電推廣的效果正逐步發揮效益，且有望迎來開花結果。

另外，為了讓再生能源的整體發展環境更加完善，經濟部去年提出「再生能源發展條例」部分條文修正草案，排除相關法規限制、擴大釋出再生能源潛在場域，整合相關行政作業，藉由修法努力朝著一致及簡易的方向，建構綠電發展的標準化程序，其中，擴大推動的重點包括：太陽光電、離岸風電、小水力發電、生質能發電及地熱發電等。

同時，在「台灣二○五○淨零排放路徑」規劃當中，也可以看到政府首次全面揭露台灣在二○五○年達到淨零的方法與目標，根據規劃內容，截至二○三○年，政府預計將編列近九千億預算以協助產業、各部門轉型，且重點聚焦在「建築」、「運輸」、「工業」、「電力」及「負碳技術」五大路徑，承諾將輔以氫能、節能、碳捕捉、電力系統與儲能等「十二項關鍵戰略」配合，這將會是台灣有史以來，針對氣候、淨零最龐大的預算規模，可以看出政府的決心不容小覷。