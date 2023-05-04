【文／莊家源】

近期興櫃財報已全數公告，受到消費性電子庫存調整持續，普遍電子族群營收不盡理想，生技、航空、車電或是有政策加持的軍工、綠能皆逆勢成長。

興櫃二○二二年財報，與今年首季營收四月底以前陸續公告，由於受到通膨、高利率影響，消費性電子需求疲弱，普遍電子股業績、股價表現遇壓，統計興櫃個股去年總營收四六九四．二億元，總獲利為一五八．八三億元，今年首季總營收為一一三六．五億元，年減六％。

生技、航空營收高成長

攤開今年首季營收成長排行前二五名表現，台灣虎航、星宇航空首季營收皆大幅成長，分別年增二二四五．五五％、一五一一．二五％，其中台灣虎航為華航（2610）旗下轉投資，持股達七八．四一％，是國內唯一的廉價航空，目前航線涵蓋日本、南韓、泰國、菲律賓及越南等，並於近期宣布今年七月起全面復飛澳門航線。

星宇航空自二○二○年開航以來營運受疫情影響嚴重，近三年合計虧損高達一一二．六二億元，但隨著疫情影響淡化，各國邊境解封，帶動跨國旅運需求，星宇在今年四月已完成北美洛杉磯首飛，預計年底開航舊金山、明年中西雅圖，最快後年開航紐約，以每六∼八個月新增一航點的速度持續布局北美市場。此外，星宇也切入長程貨機市場，初期規劃購機五架，目前短程區域貨運仍以十三架A321neo客機機腹載運。

另一個營收成長強勁的族群就是生技醫療，由於產業特性因素，營收表現較不受景氣影響，上榜的有康霈、漢達、因華、華安。

康霈主要專注於新藥與保健食品研發，其中在新藥領域主要鎖定市場規模達一○○億美元，且現有藥物療效不佳、副昨用明顯或無核准藥物的適應症來開發。目前旗下用於治療罕見疾病竇根氏症（Dercum's Disease）新藥CBL-514，在二期臨床已完成受試者資料收集，預計第三季完成所有數據分析並公布臨床統計結果。

漢達今年首季營收為三．三一億元，年增八七二．八六％，聚焦於新藥開發及高技術門檻的利基型學名藥，藉由美國子公司以及中國孫公司跨入當地市場。近期旗下新藥HND-033，主要用於治療白血病患者，收到美國食藥局（ＦＤＡ）要求補充說明審查送件資料中臨床試驗相關之數據。漢達表示，將在最快時間內回覆後補行送件，並將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，搶攻約十五億美元的美國市場。今年將在已上市的胃食道逆流學名藥HND-002、治療多發性硬化症藥物HND-020及戒菸輔助劑HND-032等貢獻下，力拚營運虧轉盈。

巨漢、達發榮登獲利王

興櫃股王達發去年營收一八七．八一億元，年增六三．四五％，毛利率四八．一五％，ＥＰＳ十九．九元，業績表現亮眼，但自下半年開始，受到整體產業庫存調整，營收自去年六月開始走弱，一路到今年元月落底，今年三月營收重新站回十億元之上，來到十三．○六億元，月增三五．五四％，年減三五．九％，近期證交所已通過上市審議案。

達發是由聯發科旗下兩家子公司絡達與創發整合而來，母公司聯發科持股達七六．四五％，目前旗下分為無線通訊及固網通訊兩大事業群，無線通訊包括藍牙音頻及衛星定位通訊兩大產品線，前者主要應用於ＴＷＳ藍牙耳機、智慧音箱與無線麥克風等，後者主要應用於車輛管理系統、無人機等領域。

在固網通訊則分為寬頻與乙太網路兩部分，寬頻產品包括GPON、10G PON、xDSL等，乙太網路產品包括1Gbps、2.5Gbps PHY晶片與具雲端管理功能的1Gbps交換器晶片等。隨著美國先前已通過基礎投資和就業法案，並斥資六五○億美元推動大規模寬頻基礎建設計畫，達發在去年八月協助美國電信業者將光纖固網寬頻服務成功商轉，與旗下光纖設備系統晶片也成功打入歐洲系統業者，供其部署光纖網路，未來可望持續受惠全球固網基建商機。

無塵室機電工程廠商巨漢是去年興櫃市場中的每股獲利王，去年營收四七．一七億元，年增七八．一九％，ＥＰＳ達三四．二四元，主要營運項目為承接國內高科技廠房機電及無塵室統包工程為主，客戶涵蓋力積電、力成、京元電、光罩、日月光投控、大立光、交通部鐵道局及工業技術研究院等。

雖然近期半導體正處庫存調整階段，但去年各大半導體廠擴廠效應持續，帶動巨漢接單大增，在手訂單續創新高，不過隨著各大廠商陸續下修今年度資本支出，今年營收成長幅度已開始走緩。