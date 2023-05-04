【文／謝金河】

今天起床第一件事先看看國際金融市場，受到第一共和銀行破產影響，銀行股股價下挫，美國道瓊指數一度大跌逾六百點，美國股市六大指數皆回檔。看看三日《日本日經新聞》報導，第一則新聞是「半導體全線崩潰，復甦要到二○二四？」日經從台積電公布第一季淨利二○六九．九億，推算淨利率只比去年同期增長二％，預計全年營業收入將下降，南韓三星電子晶片部門甚至出現逾千億的虧損。

升息後的景氣衰退期

日經報導指出，半導體產業是景氣先行的領先指標，當前的需求反應出未來半年的經濟前景，當前不景氣，也預告世界經濟前景的茫然，從半導體看到手機，日經根據四月二十七日ＩＤＣ數據顯示，中國首季智慧手機出貨量少十一．八％，剩下六五四四萬支，是連續八個季度下滑，從這個跡象也預告接下來蘋果即將公告的業績恐怕也會不如人意，這將影響台灣眾多的蘋果供應鏈。

這是從產業面來推估未來景氣，再從總體經濟來看，全世界都陷身在升息後的景氣衰退期，美國從去年三月十六日升息一碼，到三月二十二日再升一碼，總共升息九次，共計十九碼，利率從○～○．二五％拉升到四．七五～五％，在一年之間，利率從○到五％，就像極端變化的氣候，市場從極熱到驟冷，消費支出也因為通膨而縮減，更重要的是過去三十年撐起全世界經濟成長最重要的引擎中國，在經濟解封後反彈無力，美中角力下的反全球化風潮降臨，也使產業移動必須付出更重要的成本，通膨壓力更難降溫，台灣是出口導向國家，我們完全無法逃脫這一波景氣下滑的壓力。

從總體經濟來看，台灣公布第一季ＧＤＰ是負三．○二％，這是一個十分慘烈的數字，第一季以美元計的出口衰退十九．七％，其中對中港出口衰退三一．八％，三月外銷接單衰退二○．三％，這都告訴大家，台灣從二○二○年起，疫情加台商回流帶動的風生水起效應，現在暫告一段落，接下來要和世界一起面對景氣衰退的壓力，而股市是領先指標。

二○二二年全球股市大跌，費半指數最慘跌四八．六％，台灣的加權指數跌幅逾二二％，香港恆生指數最慘跌到一四五九七，跌幅一度高達三七．三％，科技股在二二年可說哀嚎遍野，二二年的股市跌勢是先行反應二三年企業獲利的衰退，現在真正的數字出來，果然狀況不佳，而現在股價反應的可能是明年的產業景氣，股價會精準地反應不可預知的未來。

台股恐怕很難站上萬六

擺在眼前的場景是上市櫃公司第一季財報，我們先來看幾家已公布財報的公司，砷化鎵的穩懋去年第四季ＥＰＳ負○．一八元，首季虧損五．五六六億，ＥＰＳ是負○．九五元，已連續兩季虧損；ＩＣ基板的景碩毛利率從四一．八％降到二三．四三％，首季淨利剩下八○一萬，ＥＰＳ○．○二元，二二年最風光的ＥＰＳ是十五．四一元，單季最高ＥＰＳ是四．七七元。同業欣興也從ＥＰＳ最高五．七九元降到第一季二．六九元，是七季最低。

護國神山台積電首季淨利二○六九．九億元，比起去年第四季的二九五九．四四億元，也縮減不少；聯電首季ＥＰＳ一．二九元算是差強人意；二線的力積電只剩一．八六億，ＥＰＳ只有○．○五元；聯發科的ＥＰＳ十．六四元，也是七個季度最低；光學大廠大立光ＥＰＳ二四．六四元，也是七季最低；先進光已出現一六四萬元的虧損。

第一季季報出來的數字恐怕會把大家嚇了一大跳，從台積電公布的第一季業績來看，今年首季的全體上市櫃公司淨利可能會比去年第四季的五八八八億還低，從獲利數字來看，台股很難站上一六○○○點，如果大家把線圖攤開來看，台股今年可能是一個箱型區間，下檔約在今年低點一四○○一，高點一五九七三之間，指數空間不大，台積電等大型半導體公司會吃掉指數。

過去有很長的時間，全世界都在追求成長，美國的科技股奔馳，驅動的就是成長的力量，但是今年Tesla市值已腰斬，Meta也一度慘跌，Amazon欲振乏力，美國剩下OpenAI助陣的Nvidia及微軟撐大局，台灣過去跟著科技狂潮奔馳，現在除了一些特殊的次產業，凡是與全球景氣連動的企業，今年肯定會很辛苦，最具指標地位的是台積電及晶圓代工產業，反應景氣最敏感的是ＩＣ設計，像是一度漲到六一五元的金麗科已連續出現虧損狀態。

雖然成長夢不再，現在必須腳踏實地回到價值投資，公司創造多少獲利，配出多少股息？公司的財務結構，及真正紮實的獲利能力，舉例來說，在興櫃的震南鐵線大家可能都沒有聽過，但這家資本額四．二億的公司，去年稅前三．七五億，稅後二．九五億，ＥＰＳ七．○二元，配出二元現金、三．二元股票股利，一年多前，大成鋼總經理謝榮坤邀我到燕巢去爬山，途中經過震南，我看廠房很大，留下深刻印象，這家每股賺七元的公司，去年股價最低十九．四元，最近悄悄漲到四七．一五元，顯然好公司也有人在注意，從本益比、殖利率來看，震南表現都可圈可點。

藥局通路股凸顯價值

鋼鐵股不太受投資人青睞，但今年榮剛、精剛已大放異彩，不妨回頭留意和震南有異曲同工之妙的有益。有益是全球前三大不鏽鋼厚板生產商，不鏽鋼厚板主要用在大儲存槽，也用在半導體真空腔體、水利工程及船舶、電氣設備，一般大鋼廠負債比率都很高，有益自有資本率八○．四八％，去年本業獲利二．五一億，比二一年成長五三％，全年ＥＰＳ二．三六元，配出一．八元股息，現在股價只有十九元左右，這是物美價廉的公司。

在景氣走下坡的路上，投資人要用力尋找被市場忽略、價值被低估的公司，像大家都不喜歡的鋼鐵股，有益、震南都有這種特色。最近藥局通路股因為佳世達以每股二一○元入股諾貝兒而受矚目，諾貝兒擁有九○個據點的丁丁藥局，股價漲到二五一元，市值推進到八七．八五億元，上周我看到優盛從二○幾元漲上來，優盛主力產品是血壓計、呼吸治療系統產品，並沒有特別留意，沒想到優盛拉出幾個停板，仔細研究一下，才發現優盛是興櫃通路藥局佑全－新持股五一％的大股東，優盛有二○四八七張佑全的股票，生達則有三三％，共有一三一五五張，股本四億的佑全漲到一九○元左右，反應市值七五．二億元，優盛持有佑全值三八．五億元，從藥局通路來看，到去年底，佑全有一三四家，全年目標一七○家，二○二六年上看三○○家，去年底與日本札幌藥粧簽訂三方合作備忘錄，看起來企圖心旺盛，這等於是優盛抱到一隻會生蛋的金母雞，以優盛二日收盤價三四．六元計，市值只有二九．四億元。