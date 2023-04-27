【文／吳旻蓁】

在全球一致朝淨零目標邁進下，「碳」遂成為市場一大新興投資標的，台灣也跟上國際腳步，預計最快七月底完成碳權交易所，相關概念股喜迎利多。

近年，國際上對抗氣候變遷的政策與行動頻頻，台灣也不落人後，政府於二○二一年宣布，二○五○年淨零轉型也是台灣的目標，因此可見政府積極推動相關政策與產業發展，除太陽能、離岸風電、氫能等再生能源發電端加緊腳步外，儲能系統、電網強韌、綠建築、綠運輸、碳捕捉封存、自然碳匯等都是政策著重的項目。

除政府積極推展外，因應趨勢與國際供應鏈要求，民間企業也無不朝減碳、淨零邁進，故近年常見企業購買綠電憑證、建儲能系統、買碳權、租地造林申請碳權等新聞。而日前，總統蔡英文首度宣布台灣將成立自主的碳交易平台。證交所也證實，為配合國家二○五○淨零排放政策目標，兼顧企業減碳及碳中和需求，將與國發基金共同出資成立「台灣碳權交易所」，預計最快今年七到八月完成設立登記，第三季即可進行國際碳權交易。

跟上國際，台設置碳權交易所

國發會官員亦指出，成立碳權交易所有兩點考量，一是國內中小企業一直表達希望可以有碳權合作機會，但中小企業很難以個別公司去國外申請，因此由政府介入，幫忙中小企業供應鏈跟做ＥＳＧ。其次，希望藉由成立碳權交易所，加強國際合作。

事實上，近幾年在全球一致朝淨零目標邁進下，「碳」遂成為市場一大新興的投資標的，包括碳中和、碳稅／碳費、碳權等名詞相繼出現，成市場熱門題材，而台灣緊跟國際步伐成立碳權交易所，但究竟碳權（Carbon Credits）是什麼？碳權從何而來？又該如何進行買賣？

首先，要先了解何謂「碳定價」（Carbon Pricing），其是以「汙染者付費」原則，為二氧化碳制定一個價格，其中又分為碳稅（Carbon Tax）／碳費（Carbon Fee）與碳排放交易系統（ＥＴＳ）兩種類型。碳稅與碳費是基於「以價制量」的減碳制度，政府透過決定每噸碳的稅額或規費金額，推動企業進行減碳；而碳排放交易系統以碳權做為標的，進行碳交易。

進一步來看，碳權簡單來說就是「排碳的權利」，通常是以一公噸的排放量作為計算單位。自一九九七年通過《京都議定書》後，碳權正式成為可交易的產品，這是人類史上第一次將抽象的環境概念變成可定價的金融商品。而碳權的原理是將外部成本內部化，也就是提高組織碳排放成本，以促進節能減碳，也因為碳是一個抽象的東西，看不見也摸不著，因此碳權的發放相當嚴謹，需要有嚴格的認證標準。

碳定價時代來臨

而碳權所產生的方式又可分為兩種，第一種是由上而下，透過政府強制性的總量管制與交易（Cap and Trade）產生，另一種則是在自願性市場產生，時常被企業用作碳抵換（Carbon Offset）的手段。前者為來自於強制性的管制措施，在此機制下，政府會為排放總量訂定上限，並根據不同產業別，核配給不同的企業碳排放的額度。假如企業的排放超過了額度，就需要在碳交易市場中購買碳權，彌補超額的排放；反之，如果企業減碳相當成功，排放量低於核配額度，多出的額度就會轉換成碳權，可讓企業在碳交易市場中拍賣，獲得利潤。也就是說，企業交易的是從政府手上申請到的碳交易許可證。

世界上第一個碳交易機制歐盟碳交易市場（EU ETS）即是屬於此類型。EU ETS於二○○五年啟動，希望實現二○三○年歐盟溫室氣體排放量較一九九○年下降五五％的目標；目前，EU ETS所管制的溫室氣體涵蓋了歐洲逾四成的排放量（約十六億噸）。另外，其他採用碳交易系統（ETS）的代表地區還有美國區域溫室氣體倡議制度（RGGI） 、南韓、紐西蘭等。

反觀後者則是強制性市場的一種補充機制，讓沒有被管制的業者也可以透過減碳專案來獲得碳權，像是透過不同的減碳、投資再生能源與碳捕捉、種樹造林等方式，經由第三方機構認證後，計算出「減量額度」來取得碳權並在市場上交易。這也是為何台塑、台泥等石化大廠大舉投資鋰電池芯、三元電池芯廠，而包括台積電等在內的高科技公司也積極購買綠電發電憑證的原因。

根據世界銀行發布《二○二二年度碳定價趨勢與現況報告》（State and Trends of Carbon Pricing 2022）中指出，目前全球共有六八個碳定價工具（ＣＰＩ）正在運行。其中，分別有三六個碳稅（Carbon Tax），以及三二個排放交易體系（ETS），並且至少有三○國家或區域設置碳權交易所。而全球碳定價機制收入在二一年增加近六○％，金額約八四○億美元，去年增加至九四七億美元，當中又以歐盟占比最高，達八七％。值得一提的是，以ＥＴＳ作為碳定價的方式近年正逐漸增加，至二一年ＥＴＳ收入首次超越了碳稅收入，預計將可望成為全球主流。