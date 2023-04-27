Q1財報決定股價命運

【文／方亞申】

台股跌破季線，獲利將是股價的最佳憑藉，首季業績、獲利較大幅度成長的族群，包括矽智財、網通、軍工、綠能、重電等，可做為急跌酌量承接參考標的。

美國重量級股包括臉書母公司Meta、亞馬遜等尖牙股都集中近周公布財報，市場密切關注。此時又看到臉書及迪士尼將再度裁員，所以操作上要有心理準備，股價是反應利多或利空。

聯準會五月可能升息一碼

台積電公布季報同時下修今年營運數字，股價走低；特斯拉雖調高資本支出，預估全年支出將達七○億至九○億美元，高於此前的六○億至八○億美元。即使經濟狀況疲軟，特斯拉仍積極增加產量，且已經六次降價，相較於利潤更看重銷售成長。但股價跳空下跌，將今年漲幅吐出近半。這些高總市值股股價若持續積弱不振，要小心指數向下修正。

尤其三月美股大震盪主因是矽谷銀行倒閉，當初影響到不少中型銀行，而二五日第一共和銀行（FRC.US）公布首季存款餘額大幅減少，年減四○．八％，傳該行擬出售一千億美元資產自救，股價崩潰四九．三七％，使得美股三大指數全面下跌，向季線測試支撐。

另，美國將公布第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）、三月個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）等經濟數據，市場預期第一季ＧＤＰ將顯示成長放緩，聯準會注重的通膨指標，即核心ＰＣＥ物價指數，預計也將顯示物價成長降溫，將影響到五月三日聯準會開會升息情況。在此之前，美股就看財報漲跌了。道瓊三三三○○點、標普四千點、那指一一七○○點是多頭重要防守的底線。此外，今年累計漲幅最大的費半指數，四月以來表現最差，一來是ＡＩ題材威力漸弱，輝達股價雖仍在高檔，但是消費性電子未見起色，汽車電子表現普通，台積電走弱，加上三星電子表現也不好，德儀也展望保守，費半指數已退守季線之下，整數關卡三千點也失守，可能向年線測試支撐。

韓股受電子景氣影響較大，三星及海力士晶片產能幾乎有四成在中國生產，近期韓國挺台海和平言論惹怒中國，美國要求一旦美光晶片在中國被禁，韓國需敦促三星和ＳＫ海力士不要提高對中國市場的銷售，所以二十五日股市同樣重挫，短線拉回測試季線支撐。從美中台韓來看，科技股表現相對較為弱勢。

美國聯準會五月升息一碼可能性大，隨之可能維持高利率一段時間。而隨著美國企業第二波裁員再起，似乎要等到業績有起色或是降息，股市表現才會較好。

自從台積電二十日法說會後，雖未降低資本支出，且交出首季ＥＰＳ七．九八元，毛利率五六．三％、營益率四五．五％超越財測高標，但是表示生產鏈庫存去化時間將較原預期拉長。

而受到庫存調整持續的影響，不含記憶體的半導體產業、晶圓代工產業以及台積電本身，以美元計算營收都將衰退，對今年半導體（除記憶體外）產業營收由原預估的下滑四％修正至下滑四至六％，晶圓代工產業由衰退三％調整到衰退七至九％，台積電全年美元營收由微幅成長下修到下滑一至六％，意味景氣一般預期第三季起將起飛，可能延後至第三季末；此時將是蘋果新機推出，若預定產能較預期少，那麼今年台積電恐怕數字將不太好，ＥＰＳ可能落入法人預估低標三二元以下。重點是股價反應，台積電法說會後，股價從五二○元下跌並跌破五百元大關，先前已領先台股跌破季線，這次似乎領先要向年線四八八元測試支撐。

台積電股價領先向下，而近周陸續有科技公司召開法說會公佈首季獲利，旺宏出現虧損；智原認為旺季延後，而後包括二十八日的聯發科、微控制器（ＭＣＵ）廠盛群；步入五月後，驅動ＩＣ廠天鈺、NAND Flash控制IC廠群聯及代表筆電市場需求的ＩＣ設計義隆。以現階段股價已成跌勢，所以要小心一點。尤其是聯發科，中國手機銷售依舊未見強力拉升，該股股價已跌破所有均線；其他如譜瑞ＫＹ、矽力*ＫＹ、義隆電、盛群、偉詮電、尼克森、晶相光、新唐、杰力、鈺創、松翰、創惟、驊訊、晶焱、力智、威鋒、富鼎等，股價都已跌破年線。

台積電領先台股向年線靠近

當然也不是所有半導體都不好，已公布第一季ＥＰＳ三．五元的瑞昱，稅後純益寫下二○二○年第二季以來低點，且毛利率也創下二一年第一季以來的新低，但該公司表示ＰＣ相關類別的乙太網路控制IC、WiFi等產品線出貨在第一季已經觸底反彈，預期第二季有機會持續回溫，因此對第二季營運抱持審慎穩健看待。以首季ＥＰＳ還有三．五元，推估全年應有超過十七元機會，回到疫情時二○二○年水準，若股價進一步向三百元接近還是可以注意。面板價格領先止跌反彈，驅動ＩＣ的聯詠第一季營收為二四○．四五億元，超過去年第三、四季，意味首季ＥＰＳ至少有接近或超過八元機會，除非面板價格再降，否則全年ＥＰＳ超過三○元機會還是很大，股價落入三五○至三六○元可以注意。

其次第一季焦點矽智財族群，受到這次台積電法說會中未透露接獲大ＡＩ晶片訂單影響，高價的創意、世芯ＫＹ補跌，前者跌破千元，不過各大美國科技巨頭搶占ＡＩ市場不遺餘力，在微軟將ChatGPT連結至其搜尋引擎下，對谷歌造成不小威脅，臉書也將元宇宙先放一旁，積極投入大型生成語言模型訓練，五月份下旬輝達將公布業績，屆時就可知道ＡＩ這次是來真的或假的。

趁著這次市場最注意且投信持有集中度最高的創意及世芯回檔，可密切注意買點。當初創意說第一季是業績最低，而後將走高，以首季營收年增四四．六％，單季ＥＰＳ或將挑戰五元以上，若四月業績持續上升，那麼原本預計今年ＥＰＳ超過三○元機會還是存在，則股價低於八五○元以下就可注意。至於業績成長更大的世芯，首季營收創歷史新高，年增一一八．四％，預估ＥＰＳ約七至八元，法人預估若以公司期待今年營收達八億美元，那麼未來一季每股賺超過十元可能性很大，除了注意首季獲利公布外，四月營收成長幅度也是焦點。