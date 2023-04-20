【文／方亞申】

台積電法說會前傳出先砍單艾司摩爾，展望似乎不太妙；但是來自AI的需求提升，矽智財、板卡及工業電腦展望都不錯。再來就是政策受惠股，包括軍工、重電、能源、資安及集團偏多股如裕隆等高角度上升者，若拉回量縮可以注意。

美國進入財報公布密集期，銀行巨頭財報普遍優於預期，但是道瓊及標普指數表現還不錯，接下來就看科技股等表現，一般預估近一季企業獲利衰退約八％，以及諸如蘋果等是否再買庫藏股等消息進一步確認。

此外，聯準會五月三日開會，最近國際油價上升至八二美元，加上房價及租金下降不如預期，而勞工薪資上揚在拜登下令製造重返美國起了很大作用，去年通過大規模補貼措施以來，業者承諾投入美國製造業的投資已超過兩千億美元，所需人才及勞動力自然增多，所以薪資降不下來。所幸未來幾個月相較去年同期高通膨率，通膨數字還是可能下降，只是不如預期。預估這次開會再升息一碼就維持高利率五至五．二五％一段時間；財政部長葉倫近日表示，今年三月美國數家銀行接連倒閉後，信貸市場已經更加緊縮，相對降低聯準會升息的必要性。

如何解讀台積電法說會

就技術面來看，道瓊等三大指數都在十日線之上，只要月線─分別是道瓊三萬三千點、標普四千一百點、那指一二○○○點，不破就屬強勢。費半指數較弱勢，傳出台積電砍單艾司摩爾，令其股價大跌，現在以美光、博通及輝達加上超微為觀察指標，指數以季線三○○○點為強弱關卡，最近三星說要減產，現在台積電若縮減資本資出，利空測試價格支撐強弱。

理論上美元轉弱，資金可能回台，外資圈普遍看升新台幣兌美元匯率走勢，預估明年首季將攻抵二九元附近，外資直言國際熱錢將回流助攻台股續揚，不過，台灣與消費性電子連動性高，外銷數字不佳，最近財政部公布三月出口三五二億美元，比二月增十三．四％，但比去年同期減少十九．一％，其中占出口四成以上的電子零組件衰退十七．四％，台灣對中港出口也大減二八．五％，這是連續八個月負成長，美中晶片戰爭延燒，加上中國經濟調整壓力，自台灣進口晶片減少超過兩成，台灣的半導體產業恐怕還有一段辛苦的路要走，這點可能延緩外資持續進入台灣。

台積電二十日法說會，市場多空傳聞皆有，一下子說蘋果減單三奈米，一下子說七奈米產能利用率回升，但是下修台灣部分資本支出似乎是跑不掉，就看底牌揭曉。現階段來看，下修可能性較大，包括業績及資本支出，外資平均下修今年台積電ＥＰＳ可能只有三○元上下，屆時是類似三星利空出盡上漲或是股價破五○○元？

板卡廠業績可望回升

從聯發科十七日被外資大降目標價、股價重挫，十八日續跌；大立光公布第二季保守看法，先大跌後小彈又拉回，維持向下走勢來看，更需要注意台積電走勢。而由聯發科及大立光走勢，幾乎可確定手機銷售可能不好，旺季將延後，中國則是關鍵所在。此外就是ＡＩ相關矽智財、伺服器、板卡等較看好產業。

微軟投資OpenAI大為成功，傳出南韓三星電子考慮用微軟旗下必應（Bing）搜尋引擎取代Google，消息影響Google母公司Alphabet股價挫跌，將逼得其他大廠必須加緊腳步加入ＡＩ戰場。另一方面也傳出臉書經過大裁員後，可能將重心在押在ＡＩ，也推出大型語言模型。而先前與OpenAI分手的馬斯克，最近說將開發名為「TruthGPT」的人工智慧，此舉明顯是衝著OpenAI的「ChatGPT」而來。上述這些高總市值公司今年以來受OpenAI的ChatGPT席捲市場刺激，押注在ＡＩ的熱潮並未消退，那麼可以推測最大受惠者輝達本季業績一定大好。

輝達今年股價從一四六．一四美元大漲至二八○美元，漲幅九一．六％，目前在二七○美元之上震盪，姿態是費半成分股中最高。輝達五月下旬公布業績，且五月三十日台灣的電腦展，據傳輝達ＣＥＯ黃仁勳可能登台演說，屆時可能又將引起轟動。由於美國晶片法限制，輝達已正式提出符合美國政府先進晶片管制規範的新晶片A800 GPU做為A100 GPU的替代品，看看包括百度、阿里巴巴、騰訊等，隨著OpenAI的ChatGPT熱潮，無不加入此戰場，也提高輝達銷售。這點或是台積電第二季法說會中亮點。尤其傳出七奈米產能利用率近一個月快速回升，該製程使用者有CPU、GPU、AI加速器、加密貨幣ASIC等，而產能利用率快速回升主要受輝達、超微及加密貨幣影響。

如此一來可推測板卡廠技嘉、微星、華碩、曜越業績應該可以見到回升。輝達四月上旬推出的中階新品陸續問世，加上二、三線板卡廠庫存清理將告一段落，業界普遍認為本季顯卡市場出貨有望回溫，全年相關業務可望較去年持平或小幅增長，在顯卡業務逐步趨穩之際，技嘉、華擎等板卡廠持續衝刺伺服器、工業電腦等非消費性事業，希望能帶來更多業績動能。

技嘉受惠於東南亞、北美客戶訂單加持，技嘉伺服器業務營收將年增兩成，成為今年營運主要增長動能。隨著未來高速運算、ＡＩ需求攀升，以及資料中心建置，預計技嘉以及切出去的轉投資技鋼，未來伺服器業績成長將逾雙位數百分比，所以技嘉股價姿態相當高，且含息六．二元，第一季營收已創近四季以來最高水準。二線股曜越首季營收十．八九億元，年增高達五三．八％，預估單季ＥＰＳ有機會向○．八元以上推升，今年獲利似將超過去年。

ＡＩ伺服器是今年顯學，鴻海在中國的ＦＩＩ（工業富聯，601138.SH）近期股價再創近兩年半來新高、超過十九人民幣，就是以伺服器為主。台灣的廣達除息已填息一半，緯創股價再創高，相關的散熱如雙鴻、奇鋐、健策、金像電、緯穎拉回也可留意。尤其緯穎總市值已超過一千八百億元，足以擠進台灣五○成分股，一旦入列或將有被動式買盤進入。