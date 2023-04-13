面板供應鏈率先落底迎復甦

【文／吳禹潼】

四月面板報價續漲，推升驅動ＩＣ投片量，供應鏈廠商友達、群創、聯詠、天鈺、矽創、敦泰及瑞鼎，第二季營運將比首季更旺。

回顧去年全球顯示面板市場狀況，在疫情、俄烏戰爭以及通膨升溫等各項不利因素的同步衝擊之下，全球商用顯示器需求持續低迷，手機、電視等市場消費需求更是面臨明顯萎縮，導致各品牌庫存水位持續向上攀升，整體產業壟罩在陰霾當中，景氣相當動盪。根據市場研究機構Omdia統計，二○二二年大尺寸面板出貨片數和出貨面積雙雙下滑，與前一年相比，出貨片數減少八．二％，出貨面積則減少三．一％。

不過，市場研究機構Omdia預期，近來隨著庫存逐漸去化，二三年大尺寸面板市場將恢復成長，從各應用類別來看，監視器面板出貨成長約五．五％，筆電面板出貨估年成長二．八％，而電視面板出貨片數則略減三．一％。

面板需求回來了

不過，因為電視持續向大尺寸化發展，將有助於增加出貨面積，因此，電視面板出貨面積可達約一．七八億平方公尺、年成長四％，整體來看，總計出貨片數相比去年同期，可成長○．八％、估約九．○二億片，出貨面積則可達約二．三七億平方公尺，年成長幅度達三．五％。

從實際產業營運狀況來看，雖然面板廠商首季仍難逃虧損。但在產能調整有成的帶動下，近期庫存已逐漸回落正常水準，隨著電視面板、ＩＴ面板急單陸續湧現，加上三月起電視面板價格全面調漲、而且漲幅優於先前預期，在種種利多因素的加持之下，面板雙虎三月營收已迎來明顯彈升。友達三月營收一九一．八五億元，雖年減三一．六％，不過月增仍達近兩成，第一季合併營收五一一．八八億元，季減二．八％；群創三月營收一七五．○五億元，月成長達十三％，第一季自結合併營收四五五．九五億元，季增○．一％，雙雙重返成長軌道。

友達董事長彭浪日前明確指出，面板景氣谷底已過，高喊：「面板業剛性需求回來了！」甚至透露近期見客戶的頻率比之前高出許多，訂單動能轉強態勢明顯，並且表示下半年絕對會比上半年更好，字字句句都為市場注入一劑強心針。至於業界傳出，台灣面板雙虎預計在今年底之前各關閉一座五代廠與五．五代廠，已獲得友達的證實，友達指出，為了集中火力生產因此進行產線調度，將助攻整體營運向上，同時也有助於減少全球ＬＣＤ產能過剩的問題，可正面看待。

驅動ＩＣ庫存去化有成

又，從TrendForce公布四月上旬面板報價來看，在面板廠調控稼動率、以及中國六一八備貨動能帶動之下，電視面板四月報價持續喊漲，而監視器面板與筆電面板報價則持平，可以直言，面板產業復甦已是正在進行式。同時，面板驅動ＩＣ廠也有望同步受惠，驅動ＩＣ供應鏈從去年第二季就開始進入庫存去化，長達一年的調整已經讓市場庫存水位開始回復到季節性的正常水準，雖然目前消費性電子需求仍相對疲弱，但在預期下半年進入旺季後需求會逐步回升的前提之下，面板廠或系統廠開始回補庫存向驅動ＩＣ廠啟動拉貨。

根據業界人士指出，面板驅動ＩＣ產品單價從今年第一季開始陸續回穩，價格並沒有明顯跌幅趨勢，同時業界已經出現急單的拉貨動能，其中，最為明顯的就屬庫存調整超過一年的電視用大尺寸驅動ＩＣ：另外，低階驅動ＩＣ產品線也提前啟動拉貨需求，關鍵就在於，美國、歐洲及日本等主要客戶為避免地緣政治風險，開始將低階驅動ＩＣ訂單移轉到台灣。