普發六千 統統有獎的內需族群

【文／周佳蓉】

全球經濟前景不佳，台灣出口也連續數月衰退，知名機構更出現今年ＧＤＰ不保二聲音，終端需求疲弱下拖累外貿動能，有賴於內需產業支撐經濟。

近三年政府發放的現金紅利包含三倍券、振興五倍券以及今年的六千元全民普發，前兩次主要是疫情肆虐導致的振興經濟措施，刺激實體店面消費、協助受創產業重回正軌，本次六千元則是源自於稅收超徵，從去年超徵的四九五○億元當中編列一四一七億元還稅於民，這筆資金包含在行政院提報的特別預算之內，總計為三八○○億元，可區分為普發現金、挹注勞健保和台電的一千億元，以及強化經濟及社會韌性的一三七○億元三大主軸、十類補貼項目，對於維持台灣經濟成長動能將是一場及時雨。

從過往三倍券、五倍券的經驗來看，短期內可達到刺激消費支出的效果，外資瑞銀證券觀察到，三倍券發放過後，民眾消費的效益大約在二至三個月後達到高峰，刺激當年零售銷售數字在二○年下半年成長三％，比往年平均還要高，也增加觀光旅遊人次，提升住宿、觀光旅宿業者營收。雖然今年的政策為現金發放，相較於振興券的效果可能大打折扣，不過國發會仍預估千億活水帶動，可望為國內經濟成長率貢獻逾○．三個百分點。

短期刺激消費有效果

由於過往消費券能刺激買氣的成功經驗，相信有越來越多業者將更樂於參與，祭出優惠活動搭上順風車；另外，去年下半年國門開啟後，國人展開報復性旅遊，與此同時政府也努力讓國際旅遊市場回溫，近日更進一步宣布，五月起向來台自由行旅客發放五千台幣限量消費金，旅行團視人數及旅行日數，可獲五千至五萬元資助。不只餐飲的瓦城、王品、漢來美食、豆府、亞洲藏壽司等，旅遊住宿業者雄獅、鳳凰、晶華、雲品甚至到通路業者、美妝藥局都是值得密切留意的產業。

隨著普發現金的商機開跑，電商平台、百貨火力全開，紛紛提出加碼活動，如鼓勵儲值、買千送百等或祭出高額現金回饋，線上購物的熱潮再搭上母親節預估將熱上好一陣子，而對實體通路而言，提升人流和客單價則將有明顯幫助，諸如寶雅、統一超、全家、遠百；電商族群的富邦媒、美而快也有望受惠。