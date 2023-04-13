軍工、重電帶頭衝 Q2台股新指標

【文／黃俊超】

並預期五月將迎來聯準會本波升息循環最後一碼，台灣除了去年財報與重量級公司法說會外，第一季營收出爐，庫存去化與需求復甦成為第二季攻防焦點。

美股來到十字路口，市場關注總體經濟，一邊是通貨膨脹、失業率與升息即將進入尾聲，另一邊則是公債殖利率、美元指數與經濟成長趨緩、甚至走向衰退的可能性，四大指數目前都維持在反彈後的震盪格局，包含歐洲德國與法國、亞洲韓國與台灣股市，也是呈現類似狀況，多空暫時處於膠著狀態。

根據美國勞工部公告非農就業數據顯示，增加人數低於市場預期，不過失業率降低至三．五％，勞動參與率則略升至六二．六％，仍低於疫情前水準，三月平均時薪較二月微幅上揚，下半周則有三月ＣＰＩ、聯準會會議紀要、ＰＰＩ、零售銷售數字與消費者信心指數等，此外，企業財報周也將登場，按照慣例由金融巨擘領跑。

三星減產記憶體

縱然OPEC決議減產，吹皺油價一池春水，不過後續效應並不明顯，總體經濟變化是最大關鍵，美元指數在近半年來低檔區，三年期（含）以上公債殖利率皆低於四％，二年期（含）以下則在四～五％之間，據ＣＭＥ利率期貨市場顯示，預期聯準會於五月升息一碼機會為六七．七％，然而就算將升息一碼，很大機會也是本波升息循環的最後一哩路。

台灣加權指數維持高檔，櫃檯指數則仍盤堅創高，本周將召開的國安基金會議，創下史上最長護盤記錄，不過隨著國際股市回穩，退不退場實質影響並不大。從技術面來看，技術指標與均線結構顯示，仍有機會延續反彈，但是必須特別留意成交量，若無法適時放大並不利多方，也不利於擴散，六○日均線向上走揚，屬下檔有效支撐。

近期電子類股最火熱的族群是記憶體，韓國三星電子第一季營業利潤較前一年度同期大減九五．八％，為二○○九年金融海嘯以來最低，並預期今年全球晶片市場將萎縮六％，且態度也從之前的不減產，宣布將大幅削減產量，三星是全球記憶體龍頭，DRAM與NAND市占率超過四五％，一般預估，減產將有利產業加速趕底。

三星減產即跟進美光、鎧俠及ＳＫ海力士，國際龍頭廠商降低資本支出並啟動減產，包含南亞科、威剛等國內大廠，預估合約價將有機會在本季落底、下季止穩至反彈。宜鼎最為強勢，包含群聯、點序、晶豪科、威剛、十銓、南亞科、宇瞻、鈺創、旺宏、品安、華邦電等，近期股價全面強勢跟進。

南亞科法說會上表示，第一季狀況不佳，且也是庫存高點，第二季價格預估小幅度下跌、但有機會落底。而第一季因為減產有閒置成本，首季為毛損，預估毛利率有機會在第二季底至第三季某個時間點轉正。DRAM需求相較於去年，今年上半年呈現負成長，尤其中國消費市場仍低迷，對手機記憶體影響甚鉅。

不過，供應端部分供應商有效調整產出，預期下半年會有較好的季節性需求，有利於去化庫存且改善市況。第一季可能是庫存高點。就各終端需求來看，伺服器雲端業者縮減資本支出，ＡＩ與５Ｇ導入是觀察與復甦重點，手機觀察中國下半年或有機會改善，網通、工控與車用等需求相對健康，下半年旺季可期。

台積電首季營收低於財測

電子類股的趨勢主流持續建築在ＡＩ大架構之上，ＩＰ族群的世芯ＫＹ與創意為雙箭頭，伺服器產業雖然出現雜音，其中ＡＩ伺服器雖然占比相當低，但是成長力道強勁且單價高昂，加上全球第三大的中國浪潮，遭美國商務部列入實體清單當中，市占率餅圖將出現變化，緯穎股價創下歷史新高，南俊國際即將掛牌，都是近期向上推動燃料。

ＡＩ效應持續向外擴散，包含系統整合、資安與資訊服務等軟體廠商，股價在整理過後，出現再次轉強跡象，資安硬體則可留意工業電腦如立端、廣積等，工業電腦還有邊緣運算題材，而宜鼎為工控記憶體模組大廠，從AIoT聚焦於AI與Edge AI，並鎖定鎖定5G網通及智慧城市ＡＩ視覺辨識，股價近期也寫下歷史新高。

ＩＰＣ廠融程電三月營收月增五一．三％、年減七．六％，為同期次高紀錄，主攻強固平板商機，近年受惠車檢業務大增而快速成長，其中賓士因電動車換代需求，雙方採購合約延長到二○二九年，另切入電動車儀表板系統，並帶動包括倉儲物流、醫療保健、石化天然氣、工廠自動化、公安基建、船舶航太等指標性客戶進場，全年營運可望持穩逐季成長，有望再次挑戰新高。

緯創與技嘉分割出來的技鋼，則是Nvidia（輝達）供應商，其中緯創獲法人買盤助攻，股價創逾十一年新高，除了ＥＭＳ廠外，隨著伺服器效能不斷提升，散熱扮演的角色將更加吃重，包含雙鴻、奇鋐等，營運成長可期。雖然義大利宣布禁用ChatGPT開了第一槍，也陸續出現跟進聲浪，不過趨勢潮流已是不可逆。

盤面在指數反彈逾三千點過後，將逐漸回歸至基本面，搭配去年財報出爐、陸續公告的股利政策，加上第一季營收全公告，至五月中獲利公告前，個股股價將各自依業績調整。而從面板、板卡到近期的記憶體、被動元件等，電子股庫存調整可望逐漸進入尾聲，然而面對去年第二季營收的相對高檔，可能不容易有太大突破機會，另外，也還要觀察後續需求復甦的進度。受到供應鏈庫存調整影響，龍頭台積電三月營收月減一○．九％、年減十五．四％，為近十七個月來低點，然卻仍是歷年同期次高，而第一季營收季減十八．七％、年增三．六％，雖然是歷年來同期新高，不過可惜未達到當初設定的財測低標，四月二○日將舉辦法說會，除了人工智慧、高速運算兩大趨勢焦點與美國晶片法案之外，營運後市與全年財測也勢必備受矚目。