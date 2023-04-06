ARM有意漲價 RISC-V得利

【文／吳旻蓁】

近期ＡＲＭ再傳有意改變授權收費方式以增加收入，此舉也加速推動市場轉向擁抱RISC-V架構，這對專注於RISC-V的晶心科無疑是一大利多。

近期，市場傳出ＩＰ矽智財大廠安謀（ＡＲＭ）打算大幅改變商業模式，以調漲晶片設計收費，主要為了在今年紐約首次公開招股（IPO）之前提高收入，進而吸引投資人目光。在ＡＲＭ原有的商業模式裡，會依據「晶片均價」的一定比例向晶片廠商收取費用，以授權其採用ＡＲＭ的架構；現在ＡＲＭ計劃將這筆費用的收費依據改為按「終端設備均價」的一定比例來收取，每台手機收取其售價一到二％的授權費用，主要受影響的是ＡＲＭ最著名的「Cortex-A」設計，此為智慧手機處理器的開發根基。

分析師指出，ＡＲＭ此舉意味著每賣一項設計賺取的權利金將增加數倍，因為智慧型手機均價遠比晶片昂貴，舉例來說，假設蘋果的A16晶片出廠價格是五○美元，ＡＲＭ收取五％的版稅，也就是二·五美元；而在新的方案實施後，版稅比例不變，搭載A16晶片的iPhone 14起售價為七九九美元，ＡＲＭ將獲得三九·九五美元的收入。

RISC-V架構正走向主流

事實上，早在多年前ＡＲＭ就希望透過提供授權費用或更改授權方案，以獲得更高的營收，然在企業無意願配合之下，最終都無疾而終，況且ＡＲＭ此次的漲價方案較過往都更加激進，基本上可預期並不會有廠商願意接受。據傳，目前包括高通（Qualcomm）、聯發科、展訊（Unisoc）及數家中國手機製造商如小米、OPPO等，都已獲知ＡＲＭ的打算，當中更已有一家中國企業明確拒絕了ＡＲＭ的提價計畫。

當前ＡＲＭ手握超過九成的智慧手機晶片市占率，短時間內仍將主導市場，但在ＡＲＭ屢屢尋求漲價之下，加上近年經歷美中貿易戰、Nvidia對ＡＲＭ收購案等，都促使市場積極尋找能替代ＡＲＭ的新架構，因此不少廠商也逐漸將目光轉向開源指令集架構RISC-V。

近年，各大科技廠持續跨入RISC-V架構，舉凡蘋果、三星、高通、Google、ＡＭＤ等。Nvidia去年曾表示，該公司自一九年起，Snapdragon 865 SoC已於硬體管理等低階背景執行工作的微控制器核心採用RISC-V架構，迄今出貨量已超過六·五億顆。且就連已自有x86架構的英特爾也正式加入RISC-V社群；而中國半導體業者為擺脫以美國為首的西方國家箝制，更是大舉押注RISC-V架構。