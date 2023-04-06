【文／方亞申】

美國聯準會是否降息或維持高利率，將影響股市。股市經過首季反彈後，接下來業績將成為股價表現重點，大致上半導體AI、面板、網通、軍工、綠能等，有獲利及政策背書，是逢低可注意的族群。

第一季國際股市大幅震盪，漲多跌少，其中深受通膨所苦的歐洲英、德、法及升息打擊的美國科技股表現都相當不錯，都有十％以上上漲，台股去年大跌四○八一點或二二．四％，今年表現也相當優，上市及櫃買首季漲幅十二至十八％，居國際股市前茅。不過第二季不管是跌深反彈或作夢行情應告一段落，業績終究是支撐或推升股價的最大動力。

美股尤其是科技股，一、二月表現強勢，雖經過三月初中小型銀行因受不了過去一年急速升息十九碼，出現如矽谷銀行倒閉以及部分中小銀行擠兌，道瓊及標普一度大跌，但科技股隨即又收復失土。

台股一番輪漲，休息再上

市場認為美國升息盡頭將至，隨之而來停止升息或降息動作可能出現，所以科技股表現持續強勢，其中又有微軟轉投資的OpenAI推出劃時代的ChatGPT問世，逼得谷歌、臉書、亞馬遜、甲骨文等等各大科技巨頭積極投入資金建置系統，新的動力促使ＡＩ相關股股價大漲，受惠最大的輝達股價大漲超過八成，總市值達英特爾的五倍！也帶動超微、Supermicro（SMCI.US）等股價大漲，費半指數去年跌最深，今年首季彈幅超過二六％也居全球之冠。台灣的創意、世芯ＫＹ、M31等矽智財族群，股價都創歷史新高，累計漲幅超過六至七成以上走勢。

漲多就是最大利空，即便景氣再好也需要整理一下才有更大漲升動力。尤其是三月份歐美出現銀行等金融問題，當局果斷出手，使得局面不致進一步惡化，但利率急升至高檔尚未改變。通膨問題近兩年一直困擾全球，即便聯準會三月再升息一碼至四．七五至五％，但後續仍可能再升息至少一碼。最重要是何時降息？

美國通膨指標ＣＰＩ，二月是六％，符合市場預測，核心ＣＰＩ五．五％不是太理想，也代表通膨壓力仍在，以目前油價先跌至六四美元再反彈至七四美元，與二月相差不多，看來ＣＰＩ月減有限。而金融問題在矽谷銀行被合併後，二年期及五年期美債殖利率都反彈至四．一％及三．六九％以上，未來聯準會是否如預期升息空間有限？值得觀察。

另一種情況是再升息到五～五．二五％之後就停止升息，但維持高利率至年底，以免通膨反撲，現在說到要降息似乎有點過早了，那麼，銀行及科技業都要面臨較高利率成本壓力。加上美國對中國步步進逼，中國內需回復力道也不如預期，外銷、房屋價格等問題也待解決，加上外資逃離，對全球經濟拉抬力道可能有限，如此美股最好就是大箱型震盪。

短線而言，美股人氣仍在，道瓊及標普年線三二二五○點及四千點是強弱關卡；那指以一一七○○點、費半以三○五○點為強勢關卡。

最近韓股慢慢站上年線，日股亦同，加上香港及中國深滬指數也都在年線之上，國際股市表現頗佳。台股第一季矽智財、資安、面板、下游PC/NB、記憶體族群以及重電、軍工股，加上政策發放每人六千元刺激的內需產業，都輪漲過一次。有台積電撐盤，指數已反彈超過去年高低點跌幅二分之一以及創今年新高，不過若要邁向跌幅三分之二反彈處一六六二二點，仍有待權值股發威。

當然經過第一季做夢及資金行情，接下來就要有業績來推升股價。矽智財族群業績看好但需要周ＫＤ整理後才會再出發；而反映在營收、止住降價甚至漲價的，是已經在去年第三季觸底，第四季及今年第一季開始向上的面板族群。

聯詠是驅動ＩＣ的指標

最近屢屢見到友達董事長說面板景氣越來越溫暖，面板各個尺寸價格都調升，從消費的電視面板到ＩＴ面板都有調漲售價。所以，理論上友達、群創股價自底部上漲五成後已休息一個月，必須正向推升才對。一向較活潑的驅動ＩＣ包括聯詠、瑞鼎、天鈺、敦泰，也傳出產品價格止跌調漲，營收應該也不錯，其中最績優的聯詠將是指標。

最近美光說記憶體將落底，看好後市，整體族群強彈，但是基本上只是減產降低產能利用率，且記憶體價格第二季還在下跌，股價卻強彈，似乎真的有業績的面板還是比較好一點。

再來就是ＡＩ晶片相關的伺服器方面。雖然TrendForce二度下修今年伺服器出貨總量至一四四三萬台，年增幅由原預估的一．八七％收斂至一．三一％。但數據顯示，ＡＩ相關伺服器出貨量將以複合成長率十．八％增速，自二二年十二萬台成長至二六年二○萬台，高階ＡＩ伺服器的平均銷售價格（ＡＳＰ），比一般伺服器價格高出十倍甚至二○倍。其中硬體占ＡＩ支出比重四九．八％，最大投資是伺服器，占ＡＩ硬體支出比重八四％以上，二一年全球ＡＩ伺服器市場規模達一五六億美元，未來成長可期。

另一方面，ＡＩ伺服器採用的中央處理器和繪圖處理器數量較多，主機板面積增加，需要輔助散熱設計，增設更多氣冷設備，機殼尺寸會明顯提升。所以近期期看到英業達、廣達、緯創及旗下緯穎以及散熱的雙鴻、奇鋐、尼得科超眾股價表現強勢。

可注意技嘉，今年將伺服器部門切割，成立以研發、輕資產為主的技鋼，未來技鋼可能將製造委由技嘉。輝達主要ＡＩ伺服器外包設計製造公司為Supermicro，是ChatGPT運算後台關鍵供應商，該公司股價今年從八二美元一度大漲至一一八．三六美元，漲幅達四四％；據報導，技鋼今年獨立後搶單積極，技鋼與Nvidia關係密切，也是同業最快開發出４Ｕ伺服器系統，塞入十張ＡＩ繪圖卡，或者是在２Ｕ機箱塞入八張繪圖卡的業者，相對於同業密度更高，由於輝達繪圖卡無風扇，屬於被動散熱，放入越多ＡＩ繪圖卡也考驗伺服器業者能力。技嘉集團技術層次高，技鋼今年ＣＥＳ展還大秀液冷散熱與高速運算解決方案，凸顯技嘉集團技術能力。若技鋼正式接獲輝達訂單，將有利技嘉業績表現，何況技嘉以往就是以殖利率股著稱，去年ＥＰＳ十．二九元，配息應不會太低，值得注意。