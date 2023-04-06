謝金河：投資一定要在乎股息

【文／謝金河】

像是一場賽事打完，今年第一季的金融市場正式落幕，經過去年暴力升息，全球股市狂風暴雨般的大跌後，今年首季又出現了一些變化，最顯著的是豬羊變色效應，例如，去年一整年表現出色的印度、印尼、泰國、新加坡股市，今年表現都很平淡，反而是去年殺聲震天的美國科技股拉出長紅。

今年全球股市表現最亮眼的市場是美國費城半導體，ＳＯＸ在去年最後一個交易日收在二五三二．一一，季末衝到三二三○．○八，一季漲幅二七．五六％，這是全球表現最亮眼的市場，費半指數去年從四○六八．一五狂跌到二○八九．八二，跌幅高達四八．六三％，今年的強彈是因為去年跌得太深。

科技股擺脫升息陰霾

另一個是Nasdaq指數，去年從一六二一二．二三急跌到一○○八八．八三，跌幅高達三七．七％，今年彈升到一二○一三，彈幅十四．七八％，而去年引領美國股市的中流砥柱道瓊指數今年仍小跌○．八七％，亞洲市場中，台股今年表現也不差，加權指數去年大跌逾二二％，今年來彈升十二．一％，櫃買更是強力上漲十七．七五％，比起南韓股市反彈九．六五％，日經彈升六．五一％，上海Ａ股的五．三六％，滬深三○○的四．三％或香港恆生的二．六七％都出色。

從全球股市的漲跌來看，今年科技股終於擺脫去年升息的陰霾，費半及Nasdaq勇冠三軍，台股在亞股中的表現名列前茅，也是因為半導體產業的因素，這其中台積電去年底收盤四四八．五元，最高到五四六元，三十日收在五三五元，也上漲十九．二九％，台積電號稱護國神山，也是台股的中樞神經。

先前我們提及台股四大亮點產業，一是軍工，二是資安，三是綠能，四是ＡＩ，這次OpenAI開啟新的時代，台積電董事長劉德音站出來公開反對美國晶片法案有關雙重課稅，及必須交付營業秘密的細節，他也表示高速晶片將取代手機晶片成為新主流，台積電也是ＡＩ發展最重要的供應鏈，台股不會寂寞。

從美國十大市值企業來看，今年最獨領風騷的企業是Nvidia，今年初市值仍輸給台積電，但這一波從一○八．一三美元狂漲到二七五．八九美元，市值拉升到六八一四．四八億美元，已經比台積電的四七九五．九五億美元多了二○○○億美元，今年Nvidia最大漲幅達一五五．一五％，這是全球明星，市值也一度超過波克夏Ａ股，成為全球第五大企業。Nvidia去年第四季淨利十四．一億美元，台積電第四季賺二九五九億台幣，近一○○億美元，市值差距那麼大，是本益比的估值，在這種情況下也可以看出台積電的股價下檔有限。

聯準會升息已到強弩之末

這次大型科技股中，除了Nvidia，Meta也有出色表現，經過連續兩年狂風暴雨般的慘跌，Meta從八八．○九拉升到二○八．○九美元，大漲一三六．二二％，市值也攻到五三八八．五四億美元，Nvidia代表的是ＡＩ技術躍升，Meta則是元宇宙題材，這是科技產業的雙箭頭。而Apple與微軟仍是核心，今年Apple拉出二九．四％的漲幅，股價從一二五．○七拉升到一六二．四七美元，也是波段新高；微軟是OpenAI原始投資股東，今年最高來到二八四．四六美元，漲幅三二．七一％，市值也跑到二．一一八兆美元，這是今年科技業呈現的新圖象。

科技股的翻身也代表今年美國升息已近觸頂，市場雖有預估Fed仍有升息一碼空間，即便升息一碼，也是到強弩之末，這次暴力升息也觸發了金融業敏感神經，美國矽谷銀行倒閉，歐洲的瑞士信貸破產被瑞士銀行收購，銀行業四處拉警報，這也是升息到極限的通知書。因此，去年造成對股價最大殺傷力的暴力升息，今年變成過去式，接下來是不同產業的調整。

從金融市場呈現的數字來看，即便在三月升息壓力下，美元指數最高來到一○五．八八三，距去年高點一一四．七七八仍然有一段距離，美元指數一直在年線下，這是全球金融市場的第一個好徵兆。二是ＶＩＸ恐慌指數去年最高到三八．九四，現在在十九．○二，市場恐慌的壓力已大大減輕。三是美債殖利率，先前在矽谷銀行破產前，美國六個月債殖利率到五．三○九％，一年期是五．二四六％，二年期是五．○六六％，如今已大幅下滑，十年債也從四．二七九％掉到三．五四七％，債券殖利率下滑也預告美國Fed再升息空間有限。四是原物料價格顯著下滑，ＷＴＩ最高到一三三．七四美元，這一波最低掉到六四．一二美元，目前ＷＴＩ與布蘭特都在七五美元上下，天然氣一立方米掉到二美元左右，可以看出原物料帶動的高通膨已經過去了，接下來的世界必須面對的是疫情三年衝擊下的服務成本升高與薪資上漲的問題，美國的ＣＰＩ要降到二％左右是不可能的事，也許三～四％就很不錯了。

翻開財報先看存貨調整

未來的世界不會回到低通膨的時代，加上友岸外包取代離岸外包，都增加生產成本，美中角力是一個長期性的問題，接下來的世界會是一段相當漫長的調整，這個調整每一家企業都不相同。這次年報揭露完畢，大家最好檢視幾個指標，一是存貨，像是鴻海在二一年底存貨六七二一億，去年底上升到九三九○億，第四季的庫存不但沒有減少，反而顯著上升；巨大的狀況也不理想，二一年底庫存三○八．七二億，二二年底到四一三．八五億元，比第三季的三七五億還高，顯見庫存調整並不好。

廣達從第三季的二五三○億降到二二五八億，緯創從一八九三億降到一五六八億，這個數字已經比二一年底的一六一三億低；華碩從一八五二億打到剩一四二四．七二億，已經比二一年的一六七三億低很多，華碩為了清庫存，第四季也出現三八．二三億元的虧損，這並非常態；技嘉已從二一年的二六五八億降到二一七七億；微星從三七九億降為二九二．九五億，已經大有改善；宏碁、佳世達也都降到比二一年更低的水位。比較彰顯的是景氣最早走跌的面板，友達的存貨從二一年的三四四．八九億降為三○二．六三億元，群創從三八二．七八億降為三五九．一七億，這都是曙光。

看財報，要優先看存貨調整，進一步再檢視應收帳款的變化，還有一個是投資人最在乎的股利政策，一家公司營運最後結算的盈餘，一個是分配給員工，一個是分配給董監經營者，一個是股東。最後結算繳完稅的淨利，分配給員工及董監事，最後決定分配給股東，從賺到的錢到股東實際拿到的是實質配發率，我們以這兩天公布股利的日月光投控為例，去年大賺六二○．九億，ＥＰＳ十四．二一元，跟二一年差不多，但這次把股利從七元拉升到八．八元，這會讓市場很有感，最近股價緩步揚升，是在反應殖利率，這個配息殖利率七％以上，市場是會埋單的。