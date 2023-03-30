快訊

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

新冠疫情趨緩 快篩仍可實名制購買！第12輪4月1日實施

哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習

晶圓代工廠資本支出不喊卡

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

儘管受景氣影響，今年半導體業者投資縮手，但在新興應用帶動長期需求看漲下，半導體廠雖看似保守，但布局腳步並未停下，明年資本支出可望復甦。

國際半導體產業協會（SEMI）近日公布了最新一季全球晶圓廠預測報告（ＷＦＦ），表示受晶片需求疲軟，以及消費者和行動裝置庫存增加影響，因此下修今年全球前端晶圓廠設備支出總額，預計將從去年創紀錄的九八○億美元下滑二二％至七六○億美元。不過，雖然今年半導體產業資本支出針對晶片庫存修正而有所調整，但高效能運算（ＨＰＣ）、汽車等一系列新興應用領域對半導體長期需求仍持續看漲，將可望帶動二四年晶圓廠設備支出復甦，預計回升二一％至九二○億美元，重回九○○億大關。

同時，報告也指出，明年台灣將持續穩坐全球晶圓廠設備支出領頭羊寶座，總額較二三年增加四．二％，達二四九億美元。當中，隨著更多供應商提供晶圓代工服務並擴增晶圓產能，晶圓代工業者今年將引領半導體業擴張，儘管整體投資額年減十二．一％，為四三四億美元，但明年投資額將重回成長達十二．四％，至四八八億美元。

台晶圓廠設備支出居冠

在半導體產業景氣低迷且持續去庫存化之下，近期市場再傳晶圓代工廠恐會再度下修資本支出的消息，不過半導體業者指出，目前多家廠商仍維持今年初的資本支出計畫不變，像是台積電今年資本支出保持三二○到三六○億元之間；三星在半導體領域投資亦維持在五三兆韓元的高檔；而聯電同樣保持三○億元資本支出不變，不過，聯電去年財報顯示實際資本支出為二七億元，因此今年資本支出則是有望較去年成長。

此外，由於車用市場的長期成長動能，晶圓代工廠也積極轉攻車用市場，因此短線雖然面臨景氣急凍，但各大廠擴產的腳步也只是暫緩或遞延，而未完全喊停，像是世界先進因應半導體產業進入劇烈庫存調整，加上總體經濟面臨通膨、戰爭等不確定因素影響，因此雖保守進行今年資本支出，由去年的一九四億元大幅下降逾四八％，但仍有維持在百億元之上的水準。

晶圓代工廠布局不停歇

至於力積電去年在產能下修與銅鑼廠裝機推遲後，資本支出從原定的八．四億美元降為六．五億美元，但今年隨銅鑼廠正式開始裝機，資本支出預計將提高至十八．四億美元。由此可見，在景氣寒冬中，各家半導體廠雖看似保守，但仍持續布局，以利在市況復甦之際，搶得優勢。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2241期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

英特爾股價大漲 新伺服器節能晶片將提前上市

美日輸陸晶片設備 下滑

昇陽半 3月營收有望創高

SK海力士：要求美再延一年對華晶片豁免權

相關新聞

晶圓代工廠資本支出不喊卡

儘管受景氣影響，今年半導體業者投資縮手，但在新興應用帶動長期需求看漲下，半導體廠雖看似保守，但布局腳步並未停下，明年資本支出可望復甦。

缺電議題下的電力股 一路綠燈

隨著電價調漲勢在必行，缺電議題再次推升再生能源發電以及電網智慧化商機，包括重電三雄的中興電、士電、華城，及亞力、東元、華新都是可關注重點。

權值股撐盤 中小型股挾題材表態

國際銀行連環爆風波可望暫歇，聯準會升息也接近尾聲，短線台股面臨反彈過後與連假前賣壓，除了趨勢性個股隨題材奮起外，預期個股股價將逐漸回歸基本面展望調整。

謝金河：新的潛力股如何找？放眼台股第二季的新天空

時間過得真快，二○二三年才感覺剛開始，但第一季已經結束了，今年金融市場依舊充滿不安與變數，例如，Fed在三月二十二日完成一碼升息，假如從去年三月十六日起算，在短短一年左右的時間，Fed升息九次，共計升十九碼，這是暴力升息的極致表現。

盤點Q2滿血復活產業

最早進入庫存調整的面板產業，在TV面板報價已開始反彈，IT面板報價也即將展開反彈；另外，在手機、記憶體方面也開始有觸底反彈的訊號出現。

低軌衛星戰國時代 誰稱英雄？

即將有第三家低軌衛星營運商Kuiper邁入商轉，將挑戰SpaceX、OneWeb的地位，而今年的衛星展更是眾「星」雲集，台灣參展業者比往年更熱絡，凸顯出台廠競爭力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦