謝金河：矽谷銀行破產是一個轉折點

【文／謝金河】

這一周全世界的焦點都在矽谷銀行（Silicon Vally Bank; ＳＶＢ）破產事件！這家以矽谷創業圈為核心的地區銀行，算是美國的第十六大銀行，過去三年在疫情中科技業欣欣向榮，矽谷銀行也吸收了很多游資，這些低利吸進的存款，為了尋找投資回報，矽谷銀行，把這些錢拿去投資利率約一％的一到五年國債，但是去年一年的Fed暴力升息，一口氣升息七次，共十七碼，美國短債利率拉升到五％，債券價格大跌，ＳＶＢ遭到重大損失。

為了因應存款戶短期資金需求，ＳＶＢ處分帳上二一○億美元的債券，出現十八億美元的虧損，這時候存款戶發現情況不妙，兩天之內提擠四二○億美元，矽谷銀行帳上沒有那麼龐大現金，一下子就攤牌了。整個矽谷銀行破產事件在四十八小時之內發生，這家銀行一年多前股價最高七六三．二二美元，如今恐怕變成壁紙，數百億美元市值蒸發了。

矽谷銀行瞬間破產倒閉，也牽動了全球金融市場敏感神經，美國股市從三月八日已快速反應ＳＶＢ事件，道瓊指數連續兩日大跌，三月九日大跌五四三．五四，把這場金融風暴掀出來，隔了一個假日，三月十三日歐洲股市開始拉警報，德國德意志銀行下跌四．七二％，瑞士信貸跌九．五八％，瑞士銀行跌七．六六％，西班牙的外換銀行跌七．一四％，西班牙桑坦德銀行也跌七．一四％，銀行股全面大跌，法國股市大跌二○七點，德國股市一度下挫逾五○○點。

美國地區性銀行連環爆

美國的金融風暴延續，大銀行如高盛跌三．七二％，美國銀行跌五．八五％，富國銀行（ＷＦＣ）跌七．一三％，摩根士丹利（ＭＳ）跌二．三九％，花旗集團跌七．四五％，ＡＩＧ跌五．九九％，大型銀行也受到衝擊，市值最大的ＪＰＭ（摩根大通）也下挫一．八三％，而跟著矽谷銀行以加州為據點的第一共和銀行（ＦＲＣ）十三日股價大跌六一．八三％，ＥＷＢＣ（East-West Bancorp）下挫十七．三九％，地區性銀行出現連環爆景象。

為了化解危機，拜登總統親自上場要求財政部長葉倫採取對策，在最短時間內聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）出面，保證存款戶的金額保障。矽谷銀行的倫敦子行以一英鎊賣給匯豐控股，經過二十四小時的緊急救援，這場矽谷銀行的拆彈危機算是落幕，ＦＲＣ次日彈升二六．九八％，ＥＷＢＣ也反彈十．七三％，德意志銀行彈升四．三八％，瑞銀反彈三．五六％，西班牙桑坦德銀行彈升三．八四％，外換銀行（ＢＯＹ）彈升三．三％，ＪＰＭ反彈二．五％，ＡＩＧ也漲二．一％，摩根士丹利彈升二．三五％，十四日道瓊指數開高，一度上漲逾五○○點，終場仍上漲三三六．二六，Nasdaq、費半指數都強力上揚。

反觀受到矽谷銀行破產衝擊的國際股市，卻出現金融股慘遭屠殺的殺戮，外資對台股賣超二八四．四八億，加權指數大跌二○○點，賣超集中在金融股，像開發金賣超二一二四六張，香港恆生指數大跌四四八點，先前彈升的八千點，已跌了近一半，深圳股市及滬深三○○都跌到年線下，南韓股市重挫六一．六三，在年線下出現一記長黑，日本股市反應十分強烈，近四個交易日從二八七三四重挫到二七三○○，正好退回年線附近，而東南亞市場都受到這個衝擊，災情也不輕，這其中泰國SET跌到一五一八．六，新加坡殺破年線觸及三○九四的新低點，二二年強勢的東協、印度市場都出現慘烈的回檔。

矽銀事件是危機也是轉機

不過，矽谷銀行破產事件算是危機也是轉機，十三日全球市場出現殺戮般的下跌，很多人沒有注意到美國債市出現十分顯著變化，一夜之間，美國公債殖利率全面下挫，尤其短天期國債跌幅都很重，像是六個月期殖利率從五．三○九％下跌到四．六二％，一年期從五．二四六％跌到四．二五四％，兩年期從五．○六六％掉到三．九三九％，十年期回到三．四一八％的新低，三十年債殖利率也跌到三．六九四％，債券殖利率顯著下滑，這代表市場對於升息預期也快速下降。

在矽谷銀行破產之前，以薩默斯為主的鷹派都強烈建議Fed應升息兩碼，美國Fed的鷹派與鴿派鬥爭中，鷹派稍占上風，這次矽谷銀行破產，鷹派的聲音不見了，市場也預測二十二日的升息可能傾向一碼，於是市場從擔心轉為放心，道瓊穩止了，這當中最值得留意的是比特幣在三個交易日內從二○○○○美元大漲到二四七九五美元，風險性資產抬頭，費半指數也站上三○○○點，這是市場放心的現象，恐慌指數十四日下跌二．七九，從高峰的三○．八一跌到二三．七三，指數迅速回落。

十四日市場公布大家矚目的二月ＣＰＩ是六％，數字符合市場預測，核心ＣＰＩ五．五％不是太理想，也代表通膨壓力仍在，但市場可以接受，更值得注意的是，經過矽谷銀行破產的衝擊，油價快速回落。ＷＴＩ跌到七一．七三美元，已接近先前低點七一．○二美元，北海布蘭特收在七七．四五美元，距離先前新低點七六．一美元不遠，油價跌到俄烏戰爭之前的低位，對通膨繼續降溫是有利的。

金融股股利怎麼配？

矽谷銀行破產風暴算是告一段落了，回頭看台股，受到衝擊，日Ｋ線出現連三黑，同樣是回檔，但台股站在年線上，已是全球股市強勢的市場，經過矽谷銀行破產風暴後，這次對新創、創投事業可能帶來一些衝擊，但ＳＶＢ事件也提醒投資人要更嚴格重視基本面，這次年報給了大家很大的啟示。

矽谷銀行把存戶的錢拿去買一％的債券，當利率升到五％的時候就掛了，台灣的金融機構、尤其是壽險大戶，去年大力押注債券，受到衝擊十分巨大，這次國泰金法說會公布去年淨利三七三．五九億，ＥＰＳ二．五八元，去年無息可配，對股價帶來巨大衝擊，接下來市場也會關注富邦金股利怎麼配？現在開發金也宣布股利掛零，股價立刻出現長黑，先前遠東銀行宣布只配發○．四一元現金，股價跌不休。

經過大風大浪之後，投資人會更加關切金融股的股利怎麼配？這當中，中信金、元大金會是市場焦點。市場最不注意的王道銀行，去年租賃合併處分收益挹注，全年稅前六五．九五億元，每股獲利一．七九元，現在看起來獲利漸入佳境，一月及二月稅前都超過四億元，王道銀行過去股價最低六．六元，未來應有回到面額的機會。還有一向低調的台企銀去年ＥＰＳ一．二六元，去年在不知不覺中創了很顯著的漲幅，經過這次撞擊，過去投資人最喜歡的存股標的，未來可能會重新洗牌。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2239期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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