冷門股尋寶人棄我取 冷灶也燒出旺火！

【文／方亞申】

禁空令解除、國安基金可能退場、美債殖利率竄高等等利空接連而來，但台股卻創今年新高，外資積極回補，配合台股殖利率不低，使得電子權值股以及中小型股表現強勢，加上政策作多的軍工、資安、重電綠能以及高殖利率族群，正在三月展現另一番氣象！

市場注目的美國聯準會（Fed）主席鮑威爾，七日出席參議院銀行委會作證表示，面對現階段物價及就業局勢，利率可能必須更高，最終利率可能比之前的預期更高，且可能須升得更快，暗示Fed在三月二十一日會議時一次升息二碼的機率升高。鮑威爾認為由於通膨率遠高於Fed的二％長期目標，並且勞動力市場仍然非常緊俏，聯準會在過去一年中雖將利率調升至四．五％，但如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們將準備加快升息步伐，以便使通膨在未來回到二％。 此外，我們正在繼續大幅縮減資產負債表的規模。聯準會言論使得美國利率持續看升，未來是再升息三次或四次不得而知，但是終端利率可能接近六％。這也令美元指數來到一○五．六年線附近；美股也出現較大拉回。道瓊重新測試年線支撐；標普及那指跌破年線，只有費半距離年線還有段空間。美股弱勢的兩大指數季線必須力守，例如標普的三九八一點、那指一一二○○點。道瓊及費半則以年線為強弱關卡。

ＡＩ貫穿今年科技業風潮

四月份美國企業財報將公布，利用前一個月空窗期股市還是有來回表現機會，其實近期部分企業財報公布以及預估未來業績，不見得都是不好或是裁員，從ＡＩ晶片最大受惠者輝達（Nvidia）公布季報高於預期以及看好企業ＡＩ加速化帶來商機，股價一度創今年新高；博通（AVGO.US）財報也優於預期；其中，半導體解決方案部門營收大增二一％，遠高於預期。最重要是其認為，雖受到個人電腦、智慧型手機等消費性電子產品需求大減，企業也紛紛縮減ＩＴ支出。不過，表示由OpenAI開發的ＡＩ聊天機器人ChatGPT開放公測後，成果讓外界驚訝，並吸引微軟、谷歌等科技巨頭加入戰場，讓主攻資料中心晶片的博通更具優勢。該公司表示隨著超大型資料中心客戶紛紛增強資料中心的ＡＩ運算能力，激勵該公司網路解決方案產品的需求，今年可望出現「指數級」成長。未來一季，博通營運展望，優於市場預期。

而小型ＡＩ公司C3.ai（AI.US）股價漲幅將近一倍，也看好ChatGPT加速企業ＡＩ軟體市場起飛，並稱大型語言模組及預先訓練的生成式ＡＩ正以爆發性的速度持續創新，看好未來業績。當然，指標股非輝達莫屬，這次ＡＩ帶起風潮，使輝達總市值提升至五九○○億美元上下，領先台積電約一二○○億美元，進入全球總市值前十名行列，帶動費半相對強勢。由於ChatGPT帶動ＡＩ潮流發展，較元宇宙需要發展另一種可攜式裝置以及軟體快上許多，有機會成為今年貫穿科技業的主流。

外資回頭、台股殖利率也高

再來是被看衰許久的蘋果，最近高盛集團建議買入蘋果股票，為將近六年來的首次。認為蘋果在高端硬件設計上的成功以及由此產生的品牌忠誠度，促使用戶群不斷增長。自從高盛上一次在一七年給予等同買入的評級後，蘋果上漲了超過三○○％。高盛給蘋果的新目標價為一九九美元，促成近幾個交易日蘋果股價大漲。

特斯拉稍早宣布Model S/X在美國降價，是繼今年元月Model 3/Y降價後再度使出價格策略，可見折扣優惠成功在全球刺激購車需求。最近特斯拉官網顯示美國Model S各款價格皆將再調降五千美元，使入門款售價降低於九萬美元，高階款售價低於十一萬美元。Model X各款價格皆調降一萬美元。特斯拉為了衝高業績已在今年元月宣布Model 3/Y在美國降價六至二○％，目的除了在市況低迷時重新炒熱需求之外，也是為了讓更多美國車主符合聯邦政府的七五○○美元減稅優惠門檻。如今再度祭出降價策略，尤其是德國柏林廠單周生產已提升至四千輛後，看來特斯拉力拚全球電動車寶座企圖強烈，有利股價表現。

美股有蘋果、特斯拉及輝達加上微軟貢獻，汽車電子相關的安森美、意法半導體表現也都頗佳，對於半導體及科技股有加分作用。道瓊今年表現雖較遜色，但是鋼鐵股卻很亮眼，諸如美國鋼鐵、鈕可、以及Steel Dynamics，今年股價漲幅都介於二五至五五％，而salesforce近期股價也大漲，顯見美股傳產及電子仍各有火種存在。

亞洲的日經指數噴出大漲創今年新高；中港股市受到美國新一波制裁，走盤跌。東南亞股市偏弱、歐股持續強勢，西班牙股市創今年高，德國及法國蓄勢再創高。國際股市進入三月表現，強弱分別。

台股金管會在三日公布外資動向，二月外資淨匯入二四．九一億美元，繼元月淨匯入七五．五六億美元後，連續第二個月淨匯入，累計前二月外資淨匯入一○○．四七億美元（約三○七六億台幣）。外資去年在美國聯準會連續升息下大量撤離台股，全年共淨匯出一三五．四億美元，創單年淨匯出金額新高，比○八年金融海嘯還高；不過，今年才過兩個月，外資已回頭匯入逾百億美元，占去年全年淨匯出量的七四％；也就是說，外資已回來大半，且在集中市場買超二三○○億元以上，加上上櫃股票，約估計外資至本周上半周買超上市櫃股票共超過二六○○億元。以過去三年外資賣超台股約兩兆元，如今回補資金回流，加以台股殖利率超過四％，且政策打房，資金的確流進股市，致使台股今年走勢相當不錯。