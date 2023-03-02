創意登千元 M31、世芯皆強勢

【文／魏聖峰】

ChatGPT生成式ＡＩ效應，在台股同樣發光發熱，創意成為最新千元俱樂部成員，世芯、智原今年營運將再成長，晶心科、M31、愛普股價強勢。

ＡＩ熱潮帶動輝達（Nvidia）上季財報優於市場預期，創辦人黃仁勳在財報會議上指出，人類對ＡＩ的運用正處於轉捩點，各大企業為了開發學習機器人，紛紛向Nvidia採購晶片，生成式ＡＩ的能力與多功能性，讓企業更積極開發和部署ＡＩ。

消息傳出後，激勵Nvidia於二月二十三日當天股價大漲十四％，資本市值就增加六五○億美元，達到五八二一．三四億美元，是全球第八大資本市值企業。Nvidia業績強勁，帶動台股創意、世芯ＫＹ、晶心科、M31、智原、愛普*等股價轉強。

Nvidia獲利、財測皆優

Nvidia公布財報後股價走高，今年以來股價累計上漲超過五八％，比Nasdaq 一○○指數的十．○八％高出甚多。如果和大型科技股的股價相比，僅略低於特斯拉股價漲幅的六七％，凌駕於Meta平台的四五．三七％、超微的二一．三二％，以及蘋果、亞馬遜、微軟和Alphabet等。

ＡＩ是由Nvidia在二○一四年透過繪圖晶片和高倍速運算而生成，至今Nvidia被華爾街券商調高本益比，提升了資本市值。不過，去年全球股走空時，Nvidia的股價也慘跌五成，當市場氣氛回穩，像Nvidia這類具有題材和實質獲利成長的指標股，往往領先其他競爭者的股價表現。

截至一月底為止的二○二三會計年度第四季，Nvidia營收、淨利分別比去年同期減少二一％、三三％，卻都超過市場預期；毛利率則由去年同期的五六．一％成長到六六．一％，Nvidia的毛利率和營益率均比去年同期提高，代表向客戶提高產品售價也都能被接受。

Nvidia預估本季營收約六五億美元，高於市場預期的六三．三億美元。財測比市場預期的理想，上季獲利持續走高，黃仁勳對未來營運展現樂觀看法，是股價在財報與財測公布後大漲的關鍵。

ＡＩ過去的運用主要是機器學習的運用，自動駕駛、雲端運算、機器人等用途，還沒普及到消費端。新創公司OpenAI去年底發表生成式ＡＩ的ChatGPT，推出後不到五天就吸引超過百萬用戶，不到兩個月活躍用戶超過一億人，創下各平台達成目標用戶所花天數最快紀錄。ChatGPT熱潮快速從矽谷外溢到全世界。ChatGPT的生成，未來可能會取代許多人類的工作，甚至改變未來人類的生活。

ChatGPT改變ＡＩ新運用

不僅ChatGPT，微軟推出Bing的聊天機器人，雖然Bing目前的效能遠不及ChatGPT，微軟持續修正它的技術層次再正式對外發表。在輸人不輸陣前提下，谷歌甚至亞馬遜、Meta平台都可能會推出自家的生成是ＡＩ平台，持續推升ＡＩ熱潮，最受惠的當然就是Nvidia。