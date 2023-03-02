【文／方亞申】

大多數公司公布股利政策，平均殖利率約4.6％以上，有助股價低檔支撐；美國大咖公司投資AI正熱，連動台灣半導體矽智財族群持續上升，甚至軋空。而人工智慧、電動車、軍工以及資安相關股表現佳；配合飯店、餐飲、旅遊股將有6000元消費金在後，各有表現機會。

隨著美國元月份消費者以及生產者物價指數都高於預期，加上二十四日商務部公布，元月個人支出月增一．八％，高於預期的一．四％，顯示民間消費依然堅挺。而聯準會偏愛的通膨指標—核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數月升○．六％，年增四．七％，雙雙高於預期。市場再度預期通膨不會很快下來，也就是聯準會將持續升息，美元指數站上一○五、二年期公債殖利率一度來到四．八○三％，為二○○七年七月來高峰；十年期公債殖利率則來到三．九八四％，與二年期公債的利差倒掛情況越來越明顯。甚至有研究機構模擬利率頂峰可能在今年下半年落在五．六％、六％甚至高達六．五％。相對目前基準利率四．五至四．七五％，顯然還有不小升息空間，而今年再升息三次以上可能性大增，至少可能見到五．二五至五．五％且將維持高利率水準一段時間。

聊天機器人議題正夯

經濟數據出爐，加上美股從去年第四季反彈以來已歷經三至五個月，近一個月四大指數高檔震盪且屢見拉回，若從高點拉回程度來看，道瓊拉回約五．二個百分點、標普約五個百分點、那指拉回約六．六個百分點，彈升幅度最大的費半指數拉回約六．七個百分點。現階段只有道瓊及費半尚站在年線之上，美股的確有轉弱跡象。

所幸今年以來原本有點反彈的大宗物資及原物料近兩周來又開始回檔，包括油價跌至七七美元，今年以來跌幅約三％；黃小玉全面下跌，較去年底下跌二至十％；非鐵金屬鎳價下跌十六．九％、鉛下跌九％、只有錫及銅價小漲約一％，對於壓低通膨仍具有一定效益。而房價及房租在高利率下也下跌，如今就剩下就業人口依然暢旺，科技持續裁員、服務業持續需才孔急。若是原物料續跌，將代表製造業面臨較大壓力，那麼服務業遲早也會受波及。預計較佳情況是利率維持在五％左右一段時間，儘管如此，對企業營運壓力還是不小，股市較難進一步強漲。短線就是注意美元指數是否再竄高至一○六以上，果如此，股市拉回壓力較大。

其實近一個月來全球股市表現已大不如元月份，新興市場尤其是東南亞股市包括香港、泰國、菲律賓、越南以及原物料為主的印尼及巴西、沙烏地阿拉伯，股市全面跌破年線。表現較佳的美國科技股，尤其費半今年漲幅超過十六％以上、那指還有九．二％。最整齊且強的是歐洲英、德、法國等，股市還在近半年高點，法國甚至創近三年以來新高，歐央將持續升息，吸引資金進駐。

中國則努力擺脫疫情經濟停擺，政策積極作多。再來就是與科技股關聯較大的台灣、韓國乃至日本，股市漲幅都屬於前段班，基本上經過去年外資大賣超後，今年都回補，所以今年以來股市漲幅名列前茅。

這次美國四大指數拉回五～六．七個百分點，科技股漲多拉回也多，但是有兩檔高總市值個股股價幾乎都沒拉回甚至登高，那就是輝達（Nvidia）及特斯拉（Tesla）。

尤其是輝達，在微軟投資的OpenAI所推出的聊天機器人ChatGPT橫空出世，短短兩個月註冊人數就突破一億人，創下人類歷史上最短時間達到一億人口登入使用量，扮演軍火支撐的輝達A100/H100晶片功不可沒，這是繼前年元宇宙之後最爆款的新科技產品，且輝達發布近一季財報以及財測都超過市場預期，除了原本顯卡庫存去化告一段落外，新接的ＡＩ晶片訂單令公司樂觀，ChatGPT爆紅，與ＡＩ相關的投資成為今年顯學，包括搜尋引擎龍頭谷歌加緊腳步大舉下單或加快自製晶片腳步；改名Meta的臉書，暫且放慢發展元宇宙腳步，並表示正在成立新的ＡＩ產品團隊，試圖將ＡＩ技術整合到自家產品當中，另Snap（SNAP.US） 也宣布推出聊天機器人服務。