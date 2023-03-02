謝金河：三月股市多空將攤牌

【文／謝金河】

全球股市經過元月的奔馳，進入二月呈現漲跌互見的局面，全球股市大致可以分成三個等級，一個是元月漲、二月又漲，算是強勢市場；一個是元月漲、二月跌，算是多空爭持的市場；三是元月跌、二月也跌，已是最弱勢的市場。

如果以美國股市為標竿，道瓊元月上漲九三八．七八，二月卻下跌一四二九．三四，已經把今年漲幅一吐而空。標普五○○在元月上升二三七．一，二月下跌一○六．四五，戰果仍保有一半；Nasdaq元月大漲一一一八．二七，二月小跌一二九．○一，算是保留元氣；最強勢的是費城半導體指數元月大漲三八九．八一，二月小漲三六．四七，連續兩個月上漲，算是最強勢，可見ChatGPT效應，帶動Nvidia大漲，對ＳＯＸ指數功不可沒。

小型股相對活蹦亂跳

從美國股市可以看出，ＳＯＸ是最強勢，連兩個月都上漲，Nasdaq、標普算是持平，道瓊指數偏向弱勢，今年已經呈現負報酬，這是因為道瓊指數去年第四季率先反彈，如今彈升到一個十字路口，而這正是三月全球股市往上或往下的重要十字路口。

全球股市連續兩個月都上漲的市場，除了費半指數外，台股、櫃買、日經、上證Ａ股，還有歐洲股市，其中最具代表性的是德國、英國、法國、希臘，台股元月大漲一一二七．五三，二月再漲二三八．五七，加權指數能夠站在一五五○○以上，已十分強勢！櫃買指數元月上漲十四．四五，二月再漲十一．○八，連兩個月漲幅超過加權指數，也可以看出今年小型股比較活蹦亂跳。亞洲股市能連續兩個月上漲的只有日本及上證Ａ股，歐洲股市大漲，一方面受到天然氣價格大跌激勵，另一方面是全球解封，歐洲奢侈品銷售大旺，法股創新高最具代表性。

值得留意的是，中國解封給全球經濟打了一劑強心針，去年中國ＧＤＰ只有三％，外媒及投行都預測中國在抗疫中犧牲了經濟，這次迅雷不及掩耳地解封是為了救經濟，不過，看起來沒有市場預期那麼強勁，這其中又以彰顯於外的香港股市表現最敏感，恆生指數元月大漲二○六○．九二，二月卻又大跌二○五六．三七，港股好像又回到去年收盤價原點，國企指數元月上漲七一九．九八，漲幅十．九四％，二月卻又大跌八四三．四五，跌幅達十一．三六％，而深圳Ａ股元月上一七四．四八，二月下挫○．五三，也沒有預期中那麼強大。

台股漲升與費半連動

儘管美國華爾街投行不斷鼓吹中國經濟今年會有倍數成長，但看起來房地產危機未解決，中國人口漸老化，供應鏈外移，美中晶片戰爭壓力加大，中共在人大會後的新布局看起來不會有太驚人發展，中國對二○二三年全球經濟帶來的正面作用可能不如預期。

香港恆生指數今年一度寫下二二七○○．八五的新高，現在又從最高點跌到一九七八三．○七，已經跌掉二九一七．○八，今年以來香港幾檔重要大型股彈幅來勢洶洶，像阿里巴巴從六○．二五拉升到一一八．五港元，幾乎彈升一倍，現在跌回八六．○五港元，同時跌破年線。騰訊從一九八．六拉升到四一六．六港元，如今跌回三四三．六港元，美團從一一二．八漲到一九五．六港元，現在又跌回一三二．一港元，幾乎回到起漲點，短視頻的中國快手從四一七．八跌到三一．七五港元，拉升到八○．八五，又跌到五一．九港元；嗶哩嗶哩從六六．一拉升到二二八港元，又跌到一五○．九港元，看起來這一波港股反彈是逃命波，這個現象十分值得留意。

從港股的彈升到下跌來看，大多數重量級個股反彈後都跌破年線，像京東從一三八．九拉升到二五八．六港元，現在下殺到一七一．六港元，年線在二二○．七港元，這是一個標準空頭走勢，如果以年線定多空，三月可能是一個多空爭持非常重要的轉折點。

以道瓊指數為例，去年十月最早跌到二八六六○．九四的新低，十一月過年線，十二月到三四七一二．二八，此後盤旋在年線上，現在年線慢慢上升到三二六五一，一旦失守，格局就轉差，對全球可能是一個不好的示範。現在標普、Nasdaq都已跌到年線下，只有費城半導體指數仍在年線上，台股這一波強勢顯然與費半指數連動。

如果以年線定多空，去年強勢的印尼、泰國已跌到年線以下，東北亞的南韓股市表現一直十分疲弱，南亞的印度股市去年表現十分出色，但元月下跌一四八四．一一，二月再跌四二四．三二，儘管印度股市仍在年線上，但基期過高，帶來的壓力仍十分沈重，二月股市寫下休止符，大家可以發現全球股市呈現非常紛歧的現象，這當中又與美國升息態度有關。

產業傾向大者恆大

二月全球股市表現不強，一個是美國元月非農就業人數五一．六萬人，失業率三．四％，接下來元月ＰＰＩ六％，ＣＰＩ六．四％，核心ＣＰＩ五．五％，ＰＣＥ四．七％，這些數字都令人憂慮，通膨降溫的速度不夠顯著，也讓Fed鷹派人士聲量大增，最近Macro Hive策略分析師居然喊出Fed要升息到八％才能抑制通膨，這種鷹派示警讓股市人氣也跟著滑落。如果道瓊指數進入三月正式跌落年線下，可能觸動全球股市另一波回檔，最壞的示範像港股，會不會是一股逃命波？這是一個值得關注的焦點。