創意飆漲啟示錄 AI商機龐大 台廠不缺席

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聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

近期OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧（AI Generated Content; AIGC）熱潮，所謂生成式人工智慧是指透過讓機器學習模型研究歷史數據的模式，去創造出一個全新的成品，其可以是文字、圖像、音訊或是影片。

ChatGPT引爆ＡＩ商機

根據瑞銀日前發布報告顯示，ChatGPT推出兩個月後，在今年一月底的活躍用戶突破一億，成為歷史上用戶數成長最快的消費應用，由於成長速度之快，也吸引了投資方微軟（Microsoft）宣布加碼投資數十億美元擴大發展，並於日前推出結合ChatGPT技術的新版Bing搜尋服務和Edge瀏覽器，要挑戰現今網路搜尋引擎霸主Google的地位。

面對微軟的挑戰，Google也不甘示弱推出ＡＩ聊天機器人Bard，未來也要將ＡＩ模型整合至搜尋引擎，估計需要約五一萬台Nvidia A100 HGX伺服器及四一○萬個Nvidia A100 GPU，光是伺服器和網路成本，資本支出就高達一千億美元。另外，中國最大搜尋引擎百度也計畫推出ＡＩ聊天機器人「文心一言」。

據了解，ChatGPT在初期約使用一萬個Nvidia GPU訓練，自從獲得市場關注後，系統已不堪負荷，無法滿足龐大用戶需求，目前ChatGPT模型已使用約二．五萬個Nvidia GPU。由於GPU的效能決定ＡＩ的算力強弱，隨著各大廠商的相繼布局，勢必帶動GPU需求日益增長。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在加州大學伯克利分校哈斯商學院的演講中，以人工智慧的「iPhone時刻」來誇讚ChatGPT，是人工智慧、軟體業有史以來最偉大的一刻。花旗分析師也表示，隨著ChatGPT應用大增，有望讓輝達未來一年營收成長三○到一一○億美元，輝達可望成為潛在贏家。

除了輝達可望受惠ＡＩ需求之外，超微（AMD）、蘋果（Apple）也持續在自家處理器導入ＡＩ設計，像是超微近期發表的史上最大晶片MI300，採用台積電小晶片設計方案，是首款結合GPU與CPU的資料中心級加速處理器（APU），號稱能將ChatGPT、Dall-E等大模型的訓練時間，從幾個月縮短到幾周，可節省百萬美元電費。蘋果方面也在Ｍ２系列晶片持續導入ＡＩ加速器設計，其實不管是輝達、超微還是蘋果在ＡＩ晶片的發展，台積電都扮演相當重要的角色，不過近期台積電受到美元轉強，與股神巴菲特減碼等影響，短期股價表現受到壓抑。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2236期；訂閱先探投資週刊電子版

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