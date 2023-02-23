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AI投資大行其道 半導體ETF強漲！

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

ＥＴＦ向來是存股族熱愛的投資選擇之一，台灣近幾年ＥＴＦ蓬勃發展，去年在台股低迷氛圍下，上市ＥＴＦ表現可說是可圈可點，日均成交值達到一一九億元、資產規模來到一．一六兆元，雙創歷史新高，顯示即使台股指數遭逢壓力，具備成本低廉、分散風險特色的ＥＴＦ商品逆勢衝高，依舊能吸引投資人目光，並成為匯聚人氣和資金的去處。

而新型態的「主題式ＥＴＦ」，被視為能對特定趨勢提供精準而聚焦的投資方式，不僅可以聚焦在產業別，也能聚焦在永續題材、海外地區到近期熱門的電動車、元宇宙、生技等題材，豐富了國內基金市場的多元樣貌，也讓投資熱度得以延續，尤其去年十一月底由微軟投資OpenAI公司開發的聊天機器人ChatGPT推出以來，在投資市場和網際網路間皆颳起ＡＩ旋風。

留意台廠的切入時機

簡單點的像是作為聊天對話工具到撰寫文章、故事、詩詞、歌詞，困難的又如處理一系列的程式語言編碼、除錯任務，使用者皆能夠在幾秒之內得到相當人性化的回覆，ChatGPT被形容為人工智慧時代的「iPhone時刻」，具有劃時代的意義，隨之而起的就是因應ＡＩ訓練需要的基礎設備。

以ChatGPT在今年一月的獨立訪客平均數一三○○萬計算，其對應晶片需求為三萬多片輝達A100 GPU圖形處理器，初始投入成本就達八億美元，才能進行後續的模型訓練和深度學習，隨著用戶數逐漸提升，ChatGPT更在美國地區率先推出訂閱制收費方案，競爭對手谷歌、百度也積極跟進，推出相關ＡＩ聊天機器人迎敵，其中最直接受惠的就屬於ＧＰＵ晶片雙雄的超微與輝達，今年以來股價更飆漲近十八％和四○％，也帶動相對應有持股的ＥＴＦ報酬率暴增。

今年以來，國內投信發行的包括統一FANG+、富邦元宇宙、元大全球ＡＩ，漲幅都超過一成以上，這些持股當中不乏有各自著力發展ＡＩ超級電腦Google、微軟、輝達，也有誓言打造元宇宙的Meta（META.US），甚至再到其他ＡＩ平台如C3.ai、全球ＲＰＡ機器人流程自動化領頭羊UiPath等。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2236期；訂閱先探投資週刊電子版

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