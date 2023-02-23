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小飆股人來瘋 資安、內需、IP遍地開花

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／方亞申】

美國元月ＣＰＩ和ＰＰＩ公布數據都較市場預期高，其中ＣＰＩ微降，但是ＰＰＩ月增○．七％，遠高於去年十二月的月跌○．二％，與市場預期的月增○．四％，增幅創下七個月來最高。而元月ＰＰＩ年增率六％，低於十二月的年增六．五％，但高於市場預期的五．四％增幅。ＰＰＩ被視為通膨領先指標。

通膨降溫速度趨緩，由於現階段油價、黃小玉以及其他非鐵金屬波動幅度不大，價格幾乎與元月底相近，加上房價及租屋價格緩降，市場原以為ＣＰＩ及ＰＰＩ應該持續明顯下降，但就業市場還是表現很強，失業率處於近三十年低點，且美國元月零售銷售跳增三％，遠高於市場預期的一．九％，意味著總體市場較不受聯準會連續升息影響，顯示美國經濟依然強勁，強化聯準會升息更多次的預期心理，不少理事又出來喊話要激進升息，以壓抑通膨，部分投行認為美國將升息三次，每次升息約一碼，基準利率將調升至五．五％，二月初原本預期升息盡頭只會到四．九％，引發科技股走低。

公債殖利率攀高 四大指數長黑

美股短線再出現長黑，標普及那指再次跌破年線，必須儘快拉升，否則可能向季線三九五○點及一一一○○點尋求支撐。道瓊及費半較強，年線三二七○○點及二七六○點是重要關卡。短線上四大指數日ＫＤ值正在下降中，預計未來一周將降至相對低檔，較有利彈升波出現。

由於五年期及十年期美債殖利率再度竄升至四．一五％及三．九三％，是去年十一月以來高點，後市須注意是否再登高？以及美元指數變化，若進一步站上一○五之上就要極小心。

台股先前在巴菲特去年第四季賣掉八六％台積電ＡＤＲ持股下，一度信心受創，但個股接力上漲，電子次產業、軍工、內需餐飲及重電股繼續賣力演出。金管會也同意金控股得以用資本公積配息，使得指數得以維持在一五二○○點之上震盪。

按過去經驗，三月是台股上漲機率較高月份，主要是各公司陸續公布去年獲利及配息政策，在去年獲利還不錯下，高殖利率有機會令三月台股下檔獲得支撐，尤其月ＫＤ值持續向上，對多頭具有長線保護短線作用，預計一五○○○點中期支撐應不弱。

台積電先前法說會曾表示庫存調整要到第二季，下半年則是逐季走高，所以在巴菲特賣股以及股息宣布後（依舊維持配發二．七五元現金，並未因降低資本支出而增加），幾乎是無利多，所以外資買盤幾乎不見了，惟注意近期在全球颳起ＡＩ旋風，微軟投資十億美元的OpenAI推出的ChatGPT爆火，註冊人數短短短兩個月就突破一億人，較Tiktok、IG、FB等超前非常多，這是近幾年來難得一見的科技應用突破，甚至香港大學還禁用ChatGPT！只不過這是全球潮流所在，令ＡＩ更提前進入人類生活，可謂劃時代，相較之下元宇宙就被拋在後面。

ChatGPT造福矽智財

ChatGPT背後需要什樣的硬體來作為支撐？毫無疑問，龐大的運算力支撐必將是最必須的基礎設施，其中，ＧＰＵ作為ＡＩ運算的心臟，隨著廠商的相繼布局，勢必帶動ＧＰＵ算力需求高增長。其實運算能力主要是以GPU、ASIC、FPGA等為核心的晶片，大模型主要靠掌握互聯網流量的巨頭。伴隨著ＡＩ應用場景的多元化，新算法、新模型不斷湧現，模型中的參數數量呈指數級增長，對運算能力的需求越來越大。此前，OpenAI預估算力需求每三．五個月翻一倍，每年近十倍。未來隨著算力的持續增長，自然語言處理和圖像、低頻等ＡＩ模型的深入發展，運算能力需求將更大。

而輝達（Nvidia）晶片扮演主要角色，若按長期市場成長空間來計算，需要一○六．七四萬張輝達A100，對應十三．三萬台服務器DGX A100，帶來約二○○億美元商機，而A100是採用台積電七奈米。

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