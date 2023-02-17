面板與驅動ＩＣ谷底復甦

【文／莊家源】

去年以來，終端消費性電子需求疲弱，面板廠透過產能調控來維持產品報價，就在去年十、十一月，ＴＶ面板因較早進入庫存調整，大尺寸面板報價受惠年底旺季與急單效應，使價格短暫上升，第四季面板價格平均反彈三～十％，但在十二月之後ＴＶ面板報價連續三個月持平表現，目前庫存已回落至健康水位六～七周以下，未來報價有可能率先反彈。在ＩＴ面板部分，主要觀察ＰＣ、ＮＢ面板及監視器面板，由於目前ＩＴ市場通路庫存仍較ＴＶ高，約八～十周以上，但受到面板廠減產效應逐步顯現，報價跌幅已收斂至個位數，市場預期本季有望止跌。

近期面板大廠友達剛召開完法說會，受到整體景氣下行、面板價量齊跌影響，去年營收二四六七．九億元，年減三三．四％，營運由盈轉虧，全年虧損二一一．○一億元，ＥＰＳ負二．三九元。

友達、群創展望不悲觀

由於受到疫情帶來的需求紅利消退，ＰＣ、ＴＶ銷售量逐漸回到疫情前水準，根據Gartner統計，去年第四季全球ＰＣ出貨量約六五三○萬台，年減二八．五％，幅度創下該機構追蹤以來最大降幅，全年ＰＣ出貨量則失守三億台大關，下滑至二．八六億台，年減十六．二％，但銷售量仍略高於疫情前。不過，此衰退趨勢並沒有改變，受到消費者在過去疫情期間已大量購買新機，企業用戶則受到經濟放緩影響，推遲購買新機，Gartner預測整體市場衰退趨勢估將持續到二○二四年初。

雖然整體市場銷售持續衰退，但先前友達透過產能、產品組合調整，效果已開始顯現，首先是庫存方面，經過長達一年半的調整，去年第四季存貨天數已降至四八天，季減六天。先前董事長彭浪也透露，今年電子業景氣最快將於第二季起回暖，並有逐季往上的趨勢。

再來是產品組合方面，友達透過雙軸轉型策略（Go Premium and Go Vertical），在非純面板（系統、準系統、太陽能電廠投資及智慧製造等）營收占比已超過十％。像是轉投資太陽能事業營收超過二○○億元，與在消費性電子展（ＣＥＳ）所展示的智慧座艙等車用產品，包括儀表板、中控台等，另外在次世代顯示器（Mini LED與Micro LED）應用方面也領先市場，其中Mini LED產品已應用於電競等高階ＩＴ產品，Micro LED未來將率先應用於穿戴式裝置。市場看好友達在雙軸轉型策略持續進行，將有助於提升整體毛利率，使公司獲利更加穩健。

AMOLED滲透率續增

另一面板大廠群創去年營收二二三七．一六億元，年減三六．一％，營收創繼合併奇美以來新低。不過在未來展望方面，群創對整體營運仍維持審慎樂觀看法，受到去年第四季電視面板有急單後，近期ＩＴ面板也有急單出現，且預期首季庫存去化持續，對第二季營運審慎樂觀，並期待第三季產業回溫。

根據TrendForce研究顯示，隨著AMOLED面板在手機應用上逐漸增加，預估二○二二年採用AMOLED面板的手機滲透率約四七．七％，今年將達五○．八％。中國面板龍頭京東方近期表示，去年雖然整體市場表現不佳，但AMOLED出貨量仍維持年增三成以上，並預期今年雙位數成長幅度可望持續。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2235期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2235期更多精彩文章延伸閱讀