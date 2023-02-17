謝金河：個股表現重於加權指數

【文／謝金河】

二月十四日，市場高度關注兩項訊息，一個是元月的美國ＣＰＩ指數，另一個是巴菲特的波克夏在去年第四季對台積電ＡＤＲ持股的動向，結果都出乎市場預料之外。

美國去年十二月ＣＰＩ是六．五％，從六月九．一％持續下降到六．五％，給了市場通膨降溫充滿期待。今年的ＣＰＩ對照去年高基期，從元月七．五％、二月七．九％、三月八．三％，今年ＣＰＩ會比較顯著往下降。先前市場預估的元月ＣＰＩ是六．二％，跑出來的結果是六．四％，是不如市場預期。理論上，元月ＣＰＩ會在六～六．五％區間跑，現在看起來是偏高的六．四％，也意味了通膨降溫的路上仍充滿挑戰。美國道瓊指數一度下跌逾四○○點，最後跌一五六．六六，不過在ChatGPT題材牽引，Nvidia領軍大漲，台積電ＡＤＲ也表現不錯，Nasdaq、費城半導體指數可圈可點。

另一個對台灣衝擊比較大的是台積電，股神巴菲特在去年第三季以波克夏買入台積電ＡＤＲ六○一○萬股，沒想到第四季又賣出五一八○萬股，波克夏只保留八二九萬股的ＡＤＲ，這令市場傻眼。因為按照過去巴菲特操盤經驗，他在二○○○年前後買入中國石油，二○○七年左右換股轉入比亞迪，現在逢高出脫比亞迪，持股已逾十四年。

巴菲特給台股投下震撼彈

二○二○年巴菲特買進日本五大商社迄今，只有逢低買進，沒有賣出動作，沒想到波克夏買入台積電ＡＤＲ只是短線，這對台灣的投資人來說是一個震驚。去年台股跌到一二六一九，幸賴巴菲特充當救援隊，守住台股防線，台積電在四五○元左右也形成巴菲特防線，如今巴菲特大舉減碼台積電八六％，對台股可能不是很好的訊號。

從元月ＣＰＩ六．四％，到巴菲特一口氣減碼台積電ＡＤＲ八六％，這兩個訊號對台股都不利，這也代表今年全球股市未來仍充滿路障與挑戰。不過，全球股市跌幅已重，技術指標又落在低檔，加上大多數國家股市都回到年線附近，這個年線的多空爭持可能會有一段時間。像是台股年線在一五二六○左右，櫃買在一九○點上下；南韓股市在二四六五；日經在二七一六六，這些去年跌得重的市場，現在大致停泊在年線上「休息」，要觀察景氣更進一步的變化。

從總體經濟來看，台灣去年第四季的ＧＤＰ出現負○．八六％，元月出口三一五億美元，比去年同期衰退二一．二％，這都是不好的訊號，未來觀察景氣波動最重要的訊號是航運的運價，上周公布的ＳＣＦＩ運價跌到九九五．一六，對照最高點五一○九．六，足足跌掉八○．五二％，這其中美東航線從一一九七六跌到二五五三美元，跌幅七八．六八％；美西線從八一一七跌到一二九三美元，跌了八四．○七％；歐洲線從七七九七跌到九二五美元，跌了八八．一四％；地中海航線從七五三五跌到一七二四美元，跌了七七．一二％，短短幾個月，貨櫃航運運價大跌七、八成，這是難以理解的景象，也印證了投資市場名言：「山有多高，谷有多深」，這個山高谷深也代表未來觀察產業景氣，最敏感的指標可能是航運的運價。

航運運價是景氣敏感指標

這次ＢＤＩ指數最慘跌到五九一點，這是難以想像的低點，ＢＤＩ過去最高曾經漲到上萬點，如今千點也告失守。貨櫃航運運價最慘可以跌八八％，更是不可思議。長榮去年前三季每一季都大賺逾千億元，今年可能有苦戰，從這個極好到極壞，我們假如以疫情三年造成的衝擊來分，過去三年大好的，現在很慘。反過來看，過去很慘的慘業，現在翻身大好。

用這個現象來看，半導體、自行車、運動鞋、高爾夫球頭等過去都是疫情受益最大的產業。最具代表性的是Zoom及Peloton，在疫情來襲之初，大家都居家辦公，甚至健身，Zoom成了當紅炸子雞，股價從五九美元左右飆升到五八八美元，現在疫情解封，Zoom又回到六三．五美元，等於回到原點。Peloton比Zoom更慘，最高漲到一七一美元，最慘剩下六．六六美元，比三年前起漲的位子還慘。

同樣的情況也可以看到巨大等腳踏車行業過去三年大旺，如今要供應商延票。半導體的ＩＣ設計公司，過去被訂單追著跑，如今訂單突然縮手，大多數ＩＣ設計公司去年十二月、今年元月營收都出現急降現象，像金麗科十二月年減七八．二％，元月再減七四．五％；力智十二月年減三八．二％，元月減五四．八％；瑞鼎去年十二月年減四○％，元月減五五．六％。去年聯發科還沒有那麼嚴重，但元月比去年同期減四八．五％。瑞昱也減四六．三％；聯詠也減四一．四％；ＵＳＢ的創惟去年十二月減四四．一％，元月減六七．八％；威鋒電子十二月年減五五％，元月減六七．七％。

去年最好的貨櫃三雄，長榮十二月年減四四．二％，元月年減五三．八％，今年情況以萬海最嚴重，元月營收年減七○．八％，陽明也少了六四．三％，散裝航運元月營收也都降三成以上，這都反應疫情受益產業在疫後面臨需求急降、庫存量增的壓力，這個調整沒有半年、一年，恐怕不易見效，股價即使反彈，也只能以跌深反彈視之，因為基本面仍使不上力。

國外旅遊開始奔放了

反之，過去三年很慘的慘業，如今都大翻身，旅遊、餐飲、運動器材、風力發電等產業最具代表性，這其中旅遊業最能感受景氣回升的力量，例如雄獅最慘的時候，一季（二○二一年Ｑ３）營收只有二．五三億，元月營收驚爆十一．一二億，比去年同期成長五九一％。鳳凰旅遊成長二三．九三倍；易飛網成長八七六％；山富成長十三．三八倍；五福成長十六．四二倍，被疫情壓抑三年的國外旅遊開始奔放了。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2235期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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