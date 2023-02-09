Gogoro表態 股價谷底翻

【文／周佳蓉】

機車市場和許多產業一樣陷入低迷，Gogoro赴美掛牌的股價也是愁雲慘霧，不過今年來已從低點上漲逾五成，再加上進軍海外的動作頻頻，也讓股價搶先表態。

回顧二○二二年，疫情摧殘與供應鏈短缺持續干擾市場，使諸多產業面臨衰退，而台灣電動機車市場同樣陷入低迷，全台機車二二年總銷售台數七三．四萬台，衰退約九．三％、燃油機車銷量萎縮九．六三％，其中，電動機車總銷量約達八．七五萬輛、年減六．一％，為連續第三年衰退。

有別於去年第四季動輒二○％的跌幅，二三年一月機車銷售業績也出爐，新領牌數為四．四五萬輛、年減二．七％，儘管工作天數減少，仍較數月前明顯收斂，是否因此為機車市場回春訊號，也引起業者的注目。

近期，各國消費者還在因為特斯拉大降價而鬧得沸沸揚揚，國內電動機車龍頭睿能創意（Gogoro）似乎嗅到了機會，搶先在國內祭出降價大招，三陽工業與光陽兩大機車大廠則以入門價位車款促銷搶市；此外，可發現機車業者往海外市場拓展的跡象也熱絡，期待以轉移外銷到東南亞、印度等國家，抵銷來自歐美機車市場庫存激增、雙位數衰退的慘況。

海外版圖陸續擴大

Gogoro是台灣首家赴美上市的新創獨角獸，上市首日股價達到十四．○二美元，蜜月行情讓價格曾創下十七．五九美元高峰卻很快急轉直下，最低跌到二．八三美元，但股價自去年十月下旬創新低後便不再破底，慢慢啟動反彈走勢，今年以來已大漲逾五四％，似乎也意謂著電動機車的低迷慘況即將過去。

Gogoro雖然目前主重心在台灣，不過全球三大機車生產國包括中國、印度和印尼在內，都被Gogoro視為拓展海外的重要市場。在疫情發生前，Gogoro已在大陸兩大城市插旗，不過由於中國一再實施封控，使得擴展計畫被迫延宕，而將發展重點先轉移到雙印（印度、印尼），Gogoro以台灣電動機車設計製造及電池交換系統的成功經驗輸出海外，不過當公司進入到當地，Gogoro卻以「不是電動機車公司，是乾淨能源的提供者」自居，提供優異的系統整合能力，終端生產則與當地業者合作，進行接續的生產、製造環節。

合作案例像是：找上中國長江集團、雅迪科技合作，販售自家的電動馬達、電池交換平台系統，再依銷售數量分潤；印度部分則首先與當地龍頭Hero合作，開發採用Gogoro系統的車款，進而建置印度的換電系統網路，今年更宣布與印度政府合作，和汽車系統商Berlrise成立持股各半的合資企業，將在未來八年投資二五億美元興建一．五萬個電池交換站等智慧能源基礎設施、減少碳排放，並且Gogoro也將海外版圖再擴大至新加坡、以色列與菲律賓；據了解，菲律賓的馬尼拉將成為今年首季率先進行試點的城市；被迫延後的中國市場，隨著解封後逐漸回歸正常，市場也預期Gogoro全球布局將可進入加速階段。