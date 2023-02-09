科技大咖財報利空出盡了嗎？

【文／魏聖峰】

科技龍頭股這次財報不盡理想，並陸續裁員。對華爾街市場來說，裁員不是壞事，看好能控制成本，以利下一波景氣回春，密切留意財報利空是否會讓股價不再創新低！

美國科技股去年跌幅大，創下二○○八年以來最差年度表現，Nasdaq指數全年跌幅超過三三％，費城半導體指數更慘跌超過三五％。去年科技股跌幅慘烈，醞釀今年的反彈行情。費城半導體指數今年以來上漲二三．三八％，Nasdaq指數上漲十五．七四％。當大部分科技股的股價今年來出現不錯的跌深反彈行情，具有指標性的龍頭科技股陸續發布財報，大部分個股交出的財報普遍年增率衰退，蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet財報內容均不如市場預期，僅特斯拉、超微和英飛凌有些許樂觀現象。

跡象顯示，這波科技產業實體景氣下滑仍需要一段時間才能觸底，但股價或許有領先觸底的機會。

蘋果四年來營運首度衰退

全球經濟的通膨風險雖然逐漸下降，聯準會主席鮑威爾暗示今年沒有降息的空間，通膨效應形成物價處於高檔，消費者必須把較多的儲蓄花費在民生必需品上，排擠消費性電子產品的支出。上季是年底採購旺季，蘋果整體的營收卻年減超過五％，是近四年來首度營運衰退。

從蘋果的財報內容來看，iPhone、麥金塔電腦、甚至是AirPod和Apple Watch等各項產品銷售年比都衰退，只有iPad銷售年增二九．九四％，超過預期的七七．六億美元。由蘋果產品銷售來看，目前的景氣應該還沒到谷底。

蘋果上季營運下滑不全然歸咎於消費力不足，供應鏈瓶頸的問題，中國疫情封控，迫使富士康鄭州工廠一度停擺，造成蘋果旗艦商品iPhone Pro和Pro Max市場上季供貨量比前年同期減少約六％。蘋果去年十一月就曾發出警告，一度造成股價下跌。幸好，執行長庫克在這次財報會議中表示，目前產能已經能讓蘋果感到安心。還有新款麥金塔電腦直到十二月下旬才正式推出，新產品MacBook Pro和Mac Mini趕不上去年底的採購旺季前大量鋪貨，造成麥金塔電腦少了新產品上市激勵，上季麥金塔部門營收年減將近二九％，僅七七．四億美元，低於預期的九六．三％。上季蘋果主要部門僅iPad和服務部門的營收達到先前預期。庫克還點出美元的強勢影響到蘋果的營運，這問題今年有解，今年以來美元指數下跌，目前在一○三．三點上下。匯率的問題看起來對蘋果的營運也是正向表列。

蘋果財報發布後，二日盤後交易股價一度下跌四％，之後跌幅收斂到二．八六％。隔天開盤後，先開低一．九七％，之後就沒有再看到低點，終場還能上漲二．四四％。然而，蘋果的股價利空出盡了嗎？市場人士認為，大環境對蘋果今年的營收仍充滿挑戰，即便如此，蘋果景氣最壞的情況或許已經過去。首先，去年中國疫情嚴格封控，除了影響蘋果在鄭州工廠的產能外，也影響在中國市場的營收。隨著中國經濟年初解封，去年在中國市場的遞延性消費有機會在今年陸續回溫，蘋果在中國市場的營收是可以期待的。

第二、蘋果上季活躍裝置用戶突破二○億台，這項數據凸顯蘋果產品分布廣泛，有機會藉著服務吸引更多消費者掏錢消費。

庫克指出，活躍裝置用戶數量成長，來自於從Android平台轉移到iOS平台，以及首次購買Apple Watch的消費者。