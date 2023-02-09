資金上膛題材股急行軍

【文／方亞申】

台股穿越年線震盪，接下來各公司將召開董事會、公布股利政策，高價股尤其是ＩＣ設計是人氣指標，而車電族群在電動車滲透率提高下，亦值得注意。元宇宙在臉書股價大漲後，與聊天機器人一樣是科技趨勢所在，接下來就是息利股將出線。

美國元月份通膨壓力下降，那指及費半指數反彈十五至二○％，是近幾年來表現最好的一個月。主要受到油價、黃小玉、房屋價格及租金下跌，使得通膨壓力下降，數字持續遞減，令市場以為聯準會今年最高升息至五％左右。不過，美國一月非農就業人口暴增五一．七萬人，大幅超過預期的十八．五萬人，創近五三年低點，顯示就業市場成長強勁。另一方面，美國一月ＩＳＭ非製造業指數從去年十二月的四九．六萎縮區間，勁升至五五．二，回升力度遠超預期的五○．三，為二○二○年年中以來最大單月升幅，凸顯消費需求復甦。加上美國前財長桑默斯與國際貨幣基金總裁喬治艾娃對於美國經濟前景看法轉趨樂觀。兩人異口同聲表示，即便美國仍面臨艱鉅通膨挑戰，但近日經濟「軟著陸」機率升高，可望躲過衰退命運。

好消息促使市場預期，聯準會三月升息一碼的機率極高。而後可能再升息二次，那麼基準利率將上升至五．二五％。此舉又令科技股進入大震盪。

外資回頭對台股有信心

較有利的是，美國財政部四日修改休旅車（ＳＵＶ）的定義範圍，讓特斯拉、通用和其他品牌的電動車有資格獲得最高七五○○美元的聯邦稅收抵免。原物料方面，出現奇特現象，國際油價持續下跌破七九美元，理論上，中國開放邊境有利經濟恢復正常運作，石油消費量應該要增加，但油價竟然下跌；市場產生隱憂，使得鎳、錫、鋅等非鐵金屬出現較大拉回。

所幸蘋果財報利空但股價上漲；同時宣布裁員及買進四○○億美元庫藏股的臉書被調升評等，而尖牙股宣稱在微軟的ChatGPT引發龐大回響後，更將全力投入ＡＩ行列。

那指及費半經過一月份大漲，又將出現獲利回吐賣壓。而道瓊有基本面支撐，從開拓重工及波音股價可知，目前季線至年線之間三二六七三至三三○○○點將具支撐。那指在衝過年線後震盪；費半短線雖遇壓力，但是季線將穿越年線，二八一六點將具有中線支撐，短線月線及十日線不破還是屬於強勢。只不過還是要有心理準備，大多數機構預料第四季標普五○○指數成分股企業上季獲利下降二．八％。企業獲利衰退將不是意外，所以科技股裁員一家家都在進行，以降低成本。

美元指數反彈至一○三至一○四附近，亞洲貨幣如日圓、台幣等回貶，台、韓、港、陸股市全面拉回，但先解釋為漲多拉回，日股今年以來漲幅較小依然補漲；歐股在歐央升息後持續強勢，法股表現最特殊。

今年漲幅最多之一的香港恆生及國企股跌破月線向年線測試支撐；深滬股市則測試月線支撐。

外資今年以來買超台股超過二千二百億元，六日雖賣超一二五億元，但累計今年已回補過去兩年賣超約一．九二兆元約十分之一以上，顯現對台股還是有信心，這與過去兩年開年就開始大賣不一樣了。

ChatGPT加大ＡＩ運用

台幣升值一度突破三○，中線上反彈走勢應該未改變，雖然景氣訊號及廠商依舊積極去化庫存所以數字不好看，但外資回補都是建立在過去多賣的部分，除大型股外，中型台灣一○○成分股也是回補標的，而接下來除營收公布外，各公司將召開董事會公布股利政策，以去年整體獲利不錯，有助台股低檔支撐，目前年線、月線及十日線在一萬五千點上下兩百點位置，除非國際股市大跌否則應具強大支撐力。