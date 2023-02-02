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遊戲族群選股眉角看這裡 旺季、電玩展加持

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

銜接寒假、春節假期後，遊戲產業的年度盛事台北國際電玩展緊接著登場，再為遊戲族群增添市場熱度，且在旺季效益加持下，首季業績值得期待。

元旦、寒假以及長達十天的農曆春節後，一年一度的台北國際電玩展（ＴＧＳ）二月二至五日登場。主辦單位台北電腦公會預測，由於今年首度迎來全面解封，因此海外業者來台參展的意願極高，統計今年電玩展將有來自二五國二七五家廠商參展，包括二五○款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等，且預料觀展人數有望再創新高，巨量人流將為產業注入活水，而遊戲商也將推出新產品，同時海外遊戲買、賣主亦將赴台洽商代理事宜，促成商機擴大，估計產值上看百億元。

此外，目前全球線上遊戲人口已達二七億人，其中，台灣遊戲人口達一五○○萬人，付費玩家產生的營收更排名全球第三名，亦是全球第五大手機遊戲消費國，可見台灣市場舉足輕重，也讓台北國際電玩展的重要性比過往更高，展場規模已成為亞洲三大遊戲展之一。

台灣遊戲消費居全球前列

除適逢旺季加持外，去年十二月中國對箝制超過一年遊戲產業做出大幅鬆綁的決定，開始批准多款進口遊戲上線，讓整體遊戲產業迎來一線曙光；加上近期中國突然大規模解封，造成確診人數急速攀升，反倒形成民眾不敢出門的「類封城」狀態，亦是使遊戲商受惠的一大題材。

事實上，二○、二一年疫情推升全球遊戲市場收入遠優於預期，然隨著各國陸續解封，加上通膨高升也多少抑制了玩家投入在遊戲上的消費，預估去年全球遊戲市場收入將達一八四四億美元（約五．七兆台幣）、年減四．三％，為近十五年來首度衰退。

儘管玩家的支出相比前年略降一點，但綜觀來看整個遊戲市場依舊相當熱絡，研究機構Newzoo也樂觀看待遊戲產業的前景，認為去年雖下跌，但也已表現得較前幾年的預估還要好，且預期在去年的修正年過後，今年產業將回歸成長軌道，預估至二五年產業收入可高達二一一二億美元。

鈊象去年營收締新猷

法人則看好，主要遊戲業者一月均推出遊戲產品相關活動，利於消費者在遊戲上的黏著度，故在旺季效益帶動下，遊戲概念股如辣椒、網龍、智冠、橘子、大宇資、宇峻、鈊象等個股一月份業績備受期待；另，包括華碩、微星、宏碁與技嘉等電競概念股亦可望受惠利多。

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