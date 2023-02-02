謝金河：元月效應有吉兆

【文／謝金河】

每一年的元月行情，通常是一年行情起點的重要訊號，二○二二年大約在這個時候，股市在元月二十六日封關，大家都用「福虎生豐」這四個大字，期待虎年大豐收，此時股市在月初陸續創下歷史新天價，大家都憧憬未來會更美好。

沒想到，虎年是極凶險的一年，從二月二十四日的俄烏開戰，通膨隨之加劇，大家看到美國公布ＣＰＩ，一個月比一個月高，接下來是三月十六日Fed展開暴力升息，連續七次，共升十七碼，之後有上海、鄭州相繼封城、美中晶片戰爭，然後是裴洛西訪台的台海情勢危急，股市幾乎一整年下跌，債市因為殖利率衝高，壽險公司遭受空前大傷害。

台股補漲追上全球漲幅

回頭看一下，去年元月全球股市的表現，美國道瓊指數下跌一二○六．四四，跌幅三．二二％，標普五○○下跌二五○．六三，跌幅五．二六％，Nasdaq跌一四○五．○九，跌幅八．九八％，費半指數下跌四六二．九五，跌十一．七五％，而美元指數從低檔向上揚升一．○二％，全球股市在二二年元月效應幾乎是全盤皆墨，像歐洲的德國跌二．六％，法國跌二．一五％，亞洲的南韓跌十．五％，日本跌六．二二％，台股元月下跌五四四．四四，跌了三．九九％，櫃買更是跌九．四八％，虎年來臨之前的元月效應是一個開高走低的走勢，這是一個跌勢的開端。

除了加權指數上漲七．九八％外，櫃買指數也上漲八．○一％，亞太市場的香港恆生大漲十．四二％，國企指數大漲十．七四％，真正是跌深大反彈，深圳股市上漲八．四五％，上證上漲五．三九％，南韓股市上漲八．四％，日本上漲四．七二％，新加坡上漲三．五二％，反而是去年表現最出色的雙印市場下跌，印度下跌二．一六％，印尼跌○．四三％，歐洲的德國股市上揚八．六％，法國大漲九．四％。

從這個景象來看，今年元月股市表現正好跟二二年元月完全相反，去年這個時候晶片缺貨，大家憧憬未來無限美好，沒想到結果是一片殺戮，借助日本清水寺的代表字，二○二二年的代表字是「戰」，不管是俄烏戰爭、晶片戰爭、大封城，或是通膨肆虐、Fed暴力升息，對金融市場都帶來非常強大的殺戮效果。

外資今年買超機率很大

今年這些因素有的消除，有的依然存在，跟二○二二年不同的是全球股市經過一年殺戮已到了低檔，去年此時，九月ＫＤ指標在高檔交叉向下，今年ＫＤ指標在低檔交叉向上，技術面呈現完全不一樣的變化。另一個是美元指數去年在低檔向上，今年在高檔交叉向下，從一一四．七七八反轉下跌，給了全世界喘一口氣的機會，在過去一年殺戮戰場中，日圓最低到一五一．九四，韓元到一四四六．三七，人民幣一度跌到七．三二七，新台幣到三二．三三五，英鎊最慘跌到一．○三五，歐元最低跌到○．九五八，泰銖到三八．四六，盧比到八三．二七，美元強勢給全世界帶來大災難，現在美元指數跌到一○一．五四，看起來大家都鬆了一口氣。

今年外資回頭加碼台股，過去從二○一八年起的五年，外資有四年大賣超，去年賣超一．二三五兆台幣，單是賣超台積電就高達一○八．七七萬張，今年買超台股二○○七億元，對照過去五年，外資瘋狂賣超台股二．五八兆，今年轉為買超機率很大，買超台股也會激勵新台幣升息，這個資金流入、台幣升值對台股會帶來很大助力。

去年台股最慘跌到一二六一九，很多人悲觀看台股可能回挫到一一○○○點，甚至萬點大關，此時如果外資重新加入買超行列，加上台積電效應，台股底部可能墊高。這其中台積電扮演至關重要角色，去年台積電從六八八跌到三七○元，在國人悲觀之際，股神巴菲特加碼，這個時候台積電跳空大漲，底部相對揚升到四五○元左右，這個時候外資加入買超，台積電站上年線（五○六元），已是強勢的多頭訊號，除了台積電，聯電去年交出ＥＰＳ七．○九元的好成績，股價也站上年線（四五元）關卡，半導體是這次台股殺戮的重心，晶圓雙雄站上年線，這也是吉兆。

觀察元月效應，外資買超、台幣升值、晶圓雙雄呈現多頭排列，這都是台股多頭有利的訊號，今年還有一些突出的景象，一是除了美元指數由強轉弱，台幣升值外，有一些特別的指標，例如，俄烏開戰造成天然氣價格飆升，最高每立方米寫下九．七七美元新高，最近跌到二．六七七美元，跌幅已逾七○％；而油價從一三○美元以上跌到七、八○美元，也有四成左右的跌幅。另一方面，俄羅斯盧布從五○．五貶至七○左右，歐洲股市的德國、法國、西班牙、丹麥、荷蘭都奔向去年高點，中國解封帶給奢侈品產業有很大憧憬。

航太供應鏈將大翻轉

中國解封後，全世界抗疫的封鎖已幾乎解禁，跨境旅遊是今年大熱門，這當中，除了LV、Richemont等股價飆漲外，最顯著的是空中巴士及波音股價大漲，儘管波音仍在虧損，但今年預估全球交機737 MAX可達四○○～四五○架，將寫下歷史新紀錄，股價已從一二○．九九美元跑到二一六．六四美元，幾乎快要大漲一倍。