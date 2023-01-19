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開春行情有影嘸？ 從元月配息開箱九檔ETF

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

台股在反彈行情之時，不少台股ＥＴＦ表現不俗，加上元月已有多檔ＥＴＦ啟動配息，想要股息、價差雙賺，可關注後續能否有開春行情。

台股在經歷去年十、十一月的反彈行情後，除了個別公司之外，不少ＥＴＦ都表現優異，尤其是連動加權指數或權重型相關的正二ＥＴＦ近三個月投資報酬率（含息）高達七％以上，如：富邦台灣加權正２、國泰台灣加權正２、元大台灣五○正２、群益台灣加權正２等；高股息成分的ＥＴＦ又有凱基優選高股息三○、元大高股息、富邦特選高股息三○為代表，至少也有五％的漲幅，進入金兔年之後，儘管台股仍在狹幅區間盤整，在十七日封關收盤後，將有十二天不開市，這段期間國際經濟情勢將會有何變化？尤其今年在台交易ＥＴＦ受益人數正式突破一百萬人後，開紅盤的台股、ＥＴＦ是否會有一波紅包行情也備受外界期待，成為過年前的討論話題。

多賺一份年終獎金

根據統計，過去十年台股在封關最後一周全數收漲、農曆年後的台股開盤更有七成機率收紅，對於ＥＴＦ存股族而言，若能把握除息前的進場時機，搭上除息列車，短線相當有機會隨著元月行情、紅包行情到來，為自己再多賺一份年終獎金。

由於二○二三年春節較往年提早，一月已陸續公告各檔台股ＥＴＦ除息時間，其中有六檔台股ＥＴＦ趕在元月份除息，其中最受矚目的莫過於有「國民ＥＴＦ」之稱的元大台灣五○也在除息名單內，還有掛牌以來首度配息的中信台灣智慧五○等；二月率先有公布的是首度配息的ＦＴ台灣Smart ETF，其他的還有新光台灣半導體三○、第一金工業三○，有不少ＥＴＦ預計二月配息的還未公布。

這些ＥＴＦ當中，唯一年配息的是第一金工業三○，其餘有四檔半年配息及四檔季配息台股ＥＴＦ，依照殖利率來看，最高的是第一金工業三○，單次殖利率超過四％，其次依序為國泰投信發行的股利精選三○、國泰台灣5G+、元大投信的元大ＭＳＣＩ台灣、元大台灣五○，單次配息殖利率都在二％以上，值得一提的是，雖然不同ＥＴＦ每年除息次數略有不同，換算成年化報酬率來看，元月除息的ＥＴＦ幾乎都有二～四％以上，其中台灣五○已蟬聯連配十八次現金股利的紀錄、元大ＭＳＣＩ台灣也有十二次，尤其在大盤處於劇烈震盪之際、國際又有俄烏戰爭、通膨、Fed升息、全球景氣衰退等諸多變數交雜，投資人關注的不僅是殖利率而已，配息穩定度也成為篩選ＥＴＦ重要的指標之一，接下來預計首季配息、尚未公告的ＥＴＦ還有幾檔指標，如：國泰永續高股息、富邦特選高股息三○、元大台灣高息低波、凱基優選高股息三○等，也是投資人可持續留意的。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2231-2232合刊號；訂閱先探投資週刊電子版

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