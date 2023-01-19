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電動車滲透率飆升 拐點到

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

全球傳統車廠不僅加快腳步跨入電動車競技，亦涉足充電樁的基礎建設，當特斯拉不再是電動車的專有名詞後，電動車供應鏈商機將加速噴發。

全球第四大汽車集團Stellantis推出電動皮卡概念車，預計二四年投入量產；福斯繼推出國民電動車ID.3、ID.4跨界休旅、ID.5純電跑旅、ID.6七人座休旅之後，再推出續航力上看七○○公里的ID.7電動房車，將拓展高端市場；Sony則聯手Honda推出電動車品牌Afeela，同時宣布二○二五年開放預購，並進入量產階段；更酷炫的還有ＢＭＷ，推出會說話互動、並多彩變色的電動概念車i Vision Dee。

電動車全面出行時代到來

暌違三年再現實體展的ＣＥＳ展甫落幕，相較於以往，雖然消費性電子產品展出光環黯淡許多，但上述這些電動車新品在今年的ＣＥＳ展搶足了鋒頭。最值得留意的是，傳統車廠加速進軍電動車成為新勢力，讓今年ＣＥＳ展在落幕後仍餘韻猶存，車界及相關供應鏈廠對ＣＥＳ展帶出的電動車新商機普遍感到興奮，是今年全球景氣面臨衰退陰霾中，少數還能讓產業界士氣為之一振的正向消息。

產業界振奮的原因在於，傳統車廠大展拳腳推出電動車，讓特斯拉不再是電動車的專有名詞，當傳統車廠加入電動車領域競技，也讓整個市場大餅加速擴大，電動車產業的大商機，正在加速噴發。

就連德國車廠賓士都在ＣＥＳ展宣布，將大手筆斥資十億歐元，和電動車充電網供應商ChargePoint及太陽能暨儲能業者MN8能源公司合作，在二○三○年於北美建置四○○座充電站及超過二五○○支的充電樁，全面搶攻北美電動車客戶及解決賓士車主的續電里程焦慮；美國知名電動車充電設備商Blink Charging，則首推二合一充電器，讓車主在充電之餘也能看廣告…等，充電商機正式動起來，宣告電動車全面出行、快速普及的時代到來。

雖然全球景氣一片低迷的景況，讓各機構對於今年全球的車市銷售及成長不寄予厚望，但電動車的加速推進，反成了傳統內燃機汽車銷售量萎縮的重要支柱。據研調機構集邦科技（TrendForce）預估，二○二二年電動車及新能源車的滲透率分別僅有十六．八％及十二．四％，但自今年開始，滲透率將以高個位數跳升的幅度前進，電動車及新能源車的滲透率將分別成長至二四．七％及十七．二％，至二○二五年則將分別成長至四二％及二七．一％，較去年都將翻倍成長。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2231-2232合刊號；訂閱先探投資週刊電子版

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