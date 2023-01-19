智慧醫療新藍海 生醫+ICT商圈已成形

【文／徐玉君】

最近幾年，全球科技富豪大舉進軍醫療市場，台灣有很強的電子業、優秀的醫療水平，兩大高智商領域的聰明人匯聚一起，已在智慧醫療領域擦出令人驚豔的火花！

二○二三年全球景氣將延續二二年下半年疲弱態勢，還面臨地緣政治、金融波動、氣候異常，全球供應鏈的「友岸外包」…等因素影響下，使得經濟趨緩抑或衰退，可以肯定的是，為抑制通膨所進行的升息，可能引發全球經濟衰退疑慮；在所有產業鏈中，最不受經濟景氣影響的生技醫療業，成為近來投資市場的避風港，也彰顯了生醫股的投資機會，而疫情所帶動的智慧醫療落地應用，更成為投資趨勢中的趨勢。

全球智慧醫療市場驚人

隨著科技進步，醫療產業數位化應用已成為趨勢，而數位醫療領域又包含醫療ＡＩ、遠距醫療與照護、行動醫療、穿戴式裝置、醫療資訊、數位藥房、ＡＩ藥物發現等應用；根據Global market insights統計，二○二○年數位醫療市場規模已達一四一八億美元，預估至二七年將達四二六八億美元，二一～二七年的年複合成長率（ＣＡＧＲ）達十七．四％，而這個成長來源主要為：一、智慧型手機滲透率高，醫療App創新應用推動產業發展；二、遠端患者監測的需求增加，且COVID-19的大流行更刺激遠端醫療應用的發展；三、創投資金投入的金額持續成長；四、無線通訊技術、雲端數據中心的發展下，個人醫療數據量測與收集變得更加容易所致。

且近年來由於科技巨頭的投入與異業合作，加上數據的儲存成本降低，CPU/GPU/ASIC運算能力提升，使得ＡＩ市場從一九年的三八九億美元，到二七年將成長到四二九二億美元，一九～二七年ＣＡＧＲ將高達三五％。而根據Grand View Research對ＡＩ應用在醫療保健市場的報告指出，二○二○年市場規模僅為六七億美元，但預計到二八年市場規模將成長到一二○二億美元，二一～二八年的ＣＡＧＲ年更高達四一．八％。

醫療ＡＩ年複合成長率逾四成

工研院分析指出，台灣健康產業預估二○二五年將可達二八一九億台幣，全球智慧健康市場規模在二○二二年可達二二五五億美元。政府全力扶植生醫產業，推動精準醫療、創新科技醫療，力拚二五年生醫產值達兆台幣，工研院根據Stratistics MRC資料指出，一七年全球智慧醫療市場為一八二六億美元，預計到二六年將達到六六五四億美元，ＣＡＧＲ達十五．四％，台灣醫療市場將有非常大的發展空間。