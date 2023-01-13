俄烏停戰？股市多空大預測

【文／魏聖峰】

二○二二年全球經濟的通膨壓力因為俄烏戰爭爆發更為嚴峻，戰事到二月下旬將屆滿一年。近期全球金融市場出現變化，歐洲主要股市從去年九月觸底反彈後，二三年開紅盤後持續走高，歐洲能源價格下跌，國際油價也下挫。另一個對比是，俄股創波段新低，俄羅斯盧布從去年十二月至今貶幅已超過十一．四％，俄軍最近在戰場上頻頻受挫，烏克蘭已收復四成先前被占領的土地。

二二年十二月下旬，烏克蘭總統澤倫斯基旋風式訪美，到白宮見拜登總統，還到國會演講。澤倫斯基當時會到美國訪問，除了表面上爭取更多軍事援助外，另一個目的很可能就是美國與西方國家看到戰爭進入尾聲，要與烏克蘭總統討論未來的戰後重建工作。還有要與烏克蘭先有共識，如何讓俄羅斯願意結束戰爭，以及如何處理俄羅斯總統普丁和發動戰爭官員的問題等。

俄烏戰爭開戰兩個月後，俄軍在戰場上開始遭到烏克蘭的反擊。普丁為了逼迫歐洲各國不要幫助烏克蘭，施壓金融市場刻意製造通膨現象。用飛彈摧毀烏克蘭的糧倉，刺激大宗物資價格上漲。因為開戰前，歐洲的能源極度仰賴俄羅斯供應，天然氣來源有三五％、石油則有二五％的供應來自俄羅斯。普丁先減供歐洲客戶天然氣，去年十月以後先以各種技術性問題減供北溪一號天然氣管線，之後停供天然氣，甚至天然氣管線遭到嚴重破壞，意圖刺激歐洲天然氣價格大漲，營造能源危機氣氛。

面對俄羅斯的能源與金融戰，去年十一月歐洲各國領導人達成各國能源相互支援方案，法國的核能發電廠產能全開，歐洲主要國家去年一整年陸續增加天然氣儲存量，增加從中東與美國的進口能源，這次冬天歐洲國家並未出現能源危機。

荷蘭ＴＴＦ天然氣大跌

歐洲沒有出現能源危機，促使天然氣價格明顯下跌，荷蘭ＴＴＦ天然氣報價從去年十二月上旬每百萬立方單位（ＢＴＵ）一六○歐元跌到近期的六八．六歐元，累計這段期間跌幅超過五七％；這價位已跌破去年二月下旬俄烏開戰前的報價，甚至創下二一年十一月初以來新低。西德州原油從去年十一月初的每桶九二．六一美元下跌至今的累積跌幅超過十八％，今年以來，西德州原油的跌幅超過七％。

俄烏戰爭除了有形的戰事外，無形的能源戰與金融戰都在影響這段期間的全球經濟表現。在美國、歐洲各國共同努力下，化解一場可能出現的歐洲能源危機，也沒有讓普丁企圖建構的全球通膨壓力出現。如果世界處於承平時期，荷蘭ＴＴＦ天然氣報價大部分時間處於四○歐元／ＢＴＵ以下，因為爆發俄烏戰爭，荷蘭ＴＴＦ天然氣報價在去年八月底創下三四○歐元／ＢＴＵ，造成歐洲各國電價創歷史新高，歐洲各國出現四十多年來最嚴重的停滯性通膨壓力。去年第三季歐元區ＧＤＰ年增率雖然還有三．二％，接下來的去年第四季和今年第一季歐洲央行預估經濟將出現負成長，英國經濟的情況也非常接近負成長。歐洲天然氣價格持續下跌，可望引導歐美各國電價逐漸下跌，緩和經濟體對通膨的風險。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2230期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2230期更多精彩文章延伸閱讀