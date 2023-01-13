謝金河：從全年營收看選股攻略

【文／謝金河】

二○二三年一開年，在眾人悲觀預期中，金融市場跟去年走出一個完全相反的格局，二二年一開年，可以說是行情在樂觀中毀滅，那個時候全球股市都在元月第一周創下歷史新高，但緊接而來是股市下挫，美元的飆升，債券殖利率隨著升息不斷上揚，投資部位大的金控公司度過慘烈的一年。

我們仔細來比較一下，去年初美元指數從九四．六二九起漲，元月上升到九六．六四九，升幅是一．○二％，但在元月第一周股市創新高後開始下挫，ＫＤ指標也反轉向下，去年元月美國道瓊指數下跌一二○六．四四，跌幅三．三二％，標普五○○下跌五．二六％，Nasdaq跌八．八五％，費城半導體跌十一．七三％，台股去年元月創下一八六一九高價後，元月下跌二．九九％，南韓股市跌十．五％，日經跌三．一二％，上證跌七．六％，深圳Ａ股跌十．五％，這是一個標準的開高走低格局。

行情在絕望中誕生

今年總計到元月十日為止，在市場預期景氣衰退的悲觀情況下，行情似乎從絕望中誕生，道瓊元月上漲五五六．八五，漲幅一．六八％，標普上漲二．○八％，Nasdaq上漲二．六四％，費半指數已拉出七．四七％，歐洲股市的丹麥，挪威逼近新高，希臘也乘勢再起，德國股市元月上漲六．一％，台股也拉出四．七一％的漲幅，上海Ａ股漲二．二％，深圳Ａ股漲四．三％，香港股市在元月發揮更大的漲勢，恆生指數大漲一五五○．○五，漲幅達七．八四％，國企指數上漲八．三三％。

世界正在倒轉中，去年強勢的美元指數，在九月漲到一一四．七七八之後也反轉向下，這一周最低跌到一○二．九四四，股市則出現高低基期的轉換，去年一年逆勢上漲的雙印股市今年呈現下滑，印尼股市從七三七五．九六逐漸落到六五七○．二四，元月下跌二五八．一五點，跌幅三．六九％；印度股市下跌七五一．四七點，跌幅一．二三％，成為二三年率先下跌的市場。可以看出這是一個市場的轉折，去年表現亮眼的市場，今年可能相對比較黯淡。

這個現象也印證了「行情從絕望中誕生」的經典名言，二○二三年一開年，全球股市經過一年的大修正，逐漸展現抗跌反彈力道，但是基本面的向下反轉壓力也才要出來。我們先來檢視反應景氣最敏感的貨櫃航運，貨櫃三雄在十二月的營收都顯現跳崖式下墜。長榮十二月營收只有二九一．四三億元，比去年同期衰退四四．二％，距七月高峰六二七．九九億元差距更大；陽明從七月的三六七．四九掉到一六三．六億元；萬海從七月的二三九．○二億掉到一一四．五八億元。陽明與萬海十二月營收都比去年同期衰退逾五○％，儘管貨櫃三雄全年營收仍成長，但已呈現墜崖式的衰退。

七半導體廠前三季賺近兆

萬海在去年首季營收八○五億，現在剩三九四．三四億，剩不到一半，陽明高峰在去年第二季的一○九四億，第四季剩五九九．六二億，長榮也從去年第二季的一七四九．九億跌到一一○八．八五億，營收崩跌，獲利當然也會跟著急轉直下，先前股價狂跌而下，也正好印證基本面崩跌的現實。

再回頭看台灣的護國產業半導體，晶圓代工四雄去年前三季，台積電淨利七二○六．二三億，聯電六八一．三一億，世界先進淨利一二八．○一億，力積電一九七．一五億元，四家晶圓代工廠大賺八二一二．七三億元，已經超過二二年一整年總和六八○二．三二億元，業績之好，令人難以想像。如果再把ＩＣ設計前三大的聯發科、瑞昱、聯詠大賺一三七六．四億加上去，台灣最會賺錢的七家半導體公司，去年前三季全力創造九五八九．一三億元的淨利，已接近兆元門檻。

現在從營收公布來看，台積電的競爭力最雄厚，十二月營收一九二五．六億，比十一月衰退十三．五％，但比去年同期成長二三．九％，第四季營收六二五五．三一億，仍比第三季多出一二四億，看起來第四季ＥＰＳ也會超過十元，全年ＥＰＳ應落在三七～三八元之間，相對聯電十二月營收二○九．四六億元，比去年同期小幅成長三．三％，世界先進衰退三八．八％，力積電衰退四○．三％，這可以看出先進製程晶片仍然有強勁成長力，台積電全年成長四二．六％，聯電成長三○．八％，世界先進成長十七．六％，力積電成長十五．九％，這個順序可以看出競爭力。

整體來看，第四季營收開始呈現顯著下滑，ＩＣ設計業在第四季下滑很顯著，像茂達第四季營數衰退四三．七％；矽力ＫＹ衰退二四．一％，十二月衰退三四．八％；義隆第四季衰退五二．八％，十二月年減五六．八％；聯詠第四季衰退三八．六％，十二月衰退三四．六％；面板驅動ＩＣ衝擊最大，瑞鼎十二月衰退四○％，第四季衰退三七％；天鈺第四季衰退三四．四％，十二月衰退二四．八％；敦泰第四季衰退四○％，十二月衰退三二．一％。

從營收衰退也可以看出股價落差有多大，像敦泰從二九八跌到五六．四元，天鈺從三九五跌到八七元，瑞鼎從六九九跌到一九七元，義隆從最高二二八．五元跌到七五．四元，聯詠從六五六元跌到二○八元。華碩旗下子公司力智去年三月八日以五八九元掛牌上市，股價很快漲到一○一五元，這回最慘跌到二一二元，去年全年營收仍成長二．三％，但第四季衰退四○．六％，股價永遠跑得比基本面快，當大家看到營收大衰退，股價已經腰斬又腰斬了。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2230期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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