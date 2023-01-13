快訊

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

赴大溪謁陵拭淚 蔣萬安：回憶起經國先生有些感觸

急單！4大族群 春節業績不打烊

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

自去年初起，俄烏戰爭、高通膨、強升息等不利因素不斷影響著全球市場，造成歐美主要經濟體消費動能放緩，最大電子產品消費國中國亦在清零下內需不振，先是衝擊手機、ＰＣ、筆電等消費性電子需求急凍，後隨著高通膨持續壓抑經濟活動，全球景氣衰退機率攀升，加上能源成本高漲的大環境背景下，也讓原本需求相對有撐的產業如伺服器、車用等領域開始傳出投資放緩、拉貨遞延或甚至砍單的負面消息，都使半導體乃至於電子零組件業者庫存高漲，幾乎整體製造業均面臨龐大的去庫存壓力。

上市櫃企業營收遇逆風

也因此，去年下半年起市場上充斥產業負面消息，根據中經院報告指出，去年下半年調查顯示，全體製造業有四三％回報二二年起面臨去庫存壓力，因此遭受存貨跌價損失、資金斷鏈或客戶要求降價的壓力。景氣走下坡，台灣出口張力也由強轉弱，自去年九月起出口金額已連四個月負成長，第四季出口金額下滑至一一一八．一億美元，年減八．六％，中止連續九季正成長。而展望今年一月出口，財政部官員坦言，出口不理想會遞延，加上春節連假達十天，連五黑不在話下。

全球景氣正經歷周期性谷底循環，企業營收下滑也已是各產業樣態，就連台積電也無法倖免、營收開始轉下，儘管全年仍創下史上最佳，達二．二六兆元，年增四二．六％，但去年十二月合併營收約一九二五．六億元，未能創下新高，雖維持相對高檔，但已下滑至兩千億元之下，月減十三．五％，年增二三．九％，整體第四季營收實績略低於財測。

對於台積電十二日法說會，法人多數預期，隨著供應鏈庫存調整影響擴大，高階智慧手機和數據中心訂單進一步削減，包括五奈米及成熟製程需求同步趨緩，台積電上半年業績恐將逐季滑落，並預估第一季營收將季減逾一成水準。

雖景氣尚在低谷，不過中經院報告也提及，面臨去庫存壓力的業者中，超過半數已經或預計採取「與供應商調整延後訂單交貨」以及「誘使客戶下單或拉貨」，且隨著庫存去化持續進展之下，有近七成業者預計庫存將可在今年第二季前改善。從另一個角度來看，亦表示多數產業鏈正力拚第一季落底、第二季開始回升，業者也普遍認為儘管今年第一季營收將持續探底，但期望會是全年最低點。

驅動ＩＣ廠營收率先止跌

綜上來看，可預期不少業者一、二月營收年增率都還會繼續下滑，值得一提的是，若近期有急單加持或是春節連假生產線不停歇、需要加班趕工出貨的族群，至少代表一、二月營收有支撐。像是最早開始進入產業庫存調整的驅動ＩＣ產業，就有在首季成為市場亮點的優勢。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2230期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2230期更多精彩文章延伸閱讀

延伸閱讀

影／台彩春節加碼9億 大樂透連開17天創最長紀錄

穩定物價過好年！經濟部：春節期間油氣不漲價

全國農業金庫、農漁會信用部 春節ATM不中斷

影／把關食安公安 新北副市長帶隊 春節大賣場聯合稽查

相關新聞

外資錢來也！台股轉強向上

本週台股就在外資積極買超的情況下正式向上突破盤整行情，而從去年12月以來的修正似乎有告一段落的機會!成交量持續回溫到兩千億以上則是觀察焦點，以目前的台股及國際股市來看，市場明顯走出震盪偏多的走勢

急單！4大族群 春節業績不打烊

景氣衰退的壓力漸增，當然上市櫃企業營收也遇上逆風，不過春節假期這個時候，依然有急單催促的產業，肯定會在一、二月營收公告後，成為市場的焦點。

俄烏停戰？股市多空大預測

歐股觸底反彈至今，德國DAX指數和英國富時100指數表現比S&P 500指數還強勁，歐洲天然氣價格大跌、俄羅斯股匯市均出現跌勢，這是暗示俄烏戰爭已進入尾聲嗎？

謝金河：從全年營收看選股攻略

二○二三年一開年，在眾人悲觀預期中，金融市場跟去年走出一個完全相反的格局，二二年一開年，可以說是行情在樂觀中毀滅，那個時候全球股市都在元月第一周創下歷史新高，但緊接而來是股市下挫，美元的飆升，債券殖利率隨著升息不斷上揚，投資部位大的金控公司度過慘烈的一年。

他賠200萬崩潰發「空軍畢業文」 網見1訊號喊：完了

台股11日開高下跌震盪，收在14,751.44點，下跌51.52點，成交量1,596.03億元；三大法人買超61.94億元。有投資人平倉損益近200萬元，無奈表示「看台指跌破萬四，見獵心喜，就給他用力空，空到自己畢業了」。其他人則表示，「畢業文一出，要崩了」。

你是我庫存永遠的痛！PTT改編王傑名曲　崩潰哭：獲利凍結

台股持續震盪，11日開高下跌震盪，收在14,751.44點，下跌51.52點，投資人叫苦連天。有網友改編歌手王傑《你是我胸口永遠的痛》歌詞，直呼「你是我庫存永遠的痛，爆賺天空飄著虧損的血。獲利凍結，冷冷三雄」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。