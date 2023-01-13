急單！4大族群 春節業績不打烊

【文／吳旻蓁】

自去年初起，俄烏戰爭、高通膨、強升息等不利因素不斷影響著全球市場，造成歐美主要經濟體消費動能放緩，最大電子產品消費國中國亦在清零下內需不振，先是衝擊手機、ＰＣ、筆電等消費性電子需求急凍，後隨著高通膨持續壓抑經濟活動，全球景氣衰退機率攀升，加上能源成本高漲的大環境背景下，也讓原本需求相對有撐的產業如伺服器、車用等領域開始傳出投資放緩、拉貨遞延或甚至砍單的負面消息，都使半導體乃至於電子零組件業者庫存高漲，幾乎整體製造業均面臨龐大的去庫存壓力。

上市櫃企業營收遇逆風

也因此，去年下半年起市場上充斥產業負面消息，根據中經院報告指出，去年下半年調查顯示，全體製造業有四三％回報二二年起面臨去庫存壓力，因此遭受存貨跌價損失、資金斷鏈或客戶要求降價的壓力。景氣走下坡，台灣出口張力也由強轉弱，自去年九月起出口金額已連四個月負成長，第四季出口金額下滑至一一一八．一億美元，年減八．六％，中止連續九季正成長。而展望今年一月出口，財政部官員坦言，出口不理想會遞延，加上春節連假達十天，連五黑不在話下。

全球景氣正經歷周期性谷底循環，企業營收下滑也已是各產業樣態，就連台積電也無法倖免、營收開始轉下，儘管全年仍創下史上最佳，達二．二六兆元，年增四二．六％，但去年十二月合併營收約一九二五．六億元，未能創下新高，雖維持相對高檔，但已下滑至兩千億元之下，月減十三．五％，年增二三．九％，整體第四季營收實績略低於財測。

對於台積電十二日法說會，法人多數預期，隨著供應鏈庫存調整影響擴大，高階智慧手機和數據中心訂單進一步削減，包括五奈米及成熟製程需求同步趨緩，台積電上半年業績恐將逐季滑落，並預估第一季營收將季減逾一成水準。

雖景氣尚在低谷，不過中經院報告也提及，面臨去庫存壓力的業者中，超過半數已經或預計採取「與供應商調整延後訂單交貨」以及「誘使客戶下單或拉貨」，且隨著庫存去化持續進展之下，有近七成業者預計庫存將可在今年第二季前改善。從另一個角度來看，亦表示多數產業鏈正力拚第一季落底、第二季開始回升，業者也普遍認為儘管今年第一季營收將持續探底，但期望會是全年最低點。

驅動ＩＣ廠營收率先止跌

綜上來看，可預期不少業者一、二月營收年增率都還會繼續下滑，值得一提的是，若近期有急單加持或是春節連假生產線不停歇、需要加班趕工出貨的族群，至少代表一、二月營收有支撐。像是最早開始進入產業庫存調整的驅動ＩＣ產業，就有在首季成為市場亮點的優勢。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2230期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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