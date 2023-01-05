CES展五大亮點搶先觀察

【文／吳旻蓁】

科技業年度風向球，美國消費性電子展CES 2023登場，預期電動車、元宇宙等都是重要題材，台廠亦摩拳擦掌準備大秀新品，可望牽動概念股走勢。

一年一度科技業的盛事、全球最大消費性電子展CES 2023於一月五至八日在美國拉斯維加斯盛大展開。全球大型會展經歷三年疫情干擾後，在中國防疫也終於鬆綁下，等於宣告全球全面解封，根據ＣＥＳ展主辦單位美國消費技術協會（ＣＴＡ）表示，CES 2023已經吸引逾三一○○家廠商報名參展、橫跨一七八個國家、媒體報名人數超過四七○○家，相較一個月前的統計暴增五成，總計有望吸引逾十萬人次參與。

聚焦五大重點領域

由於全球通膨、俄烏戰爭、各國升息等外在環境不確定性升溫，使消費性電子需求疲弱，因此市場也期待作為科技風向球的ＣＥＳ展可望再為相關概念股注入新動能。ＣＥＳ展亮點包括晶片三雄英特爾（Intel）、輝達（Nvidia）和超微（AMD）將重磅推出一系列全新PC/NB處理器與繪圖晶片，此外，展覽亦分為運輸科技、數位醫療、Web3／元宇宙、永續、人類安全等五大展區，這些都是在疫情期間仍持續快速且蓬勃發展的科技。

進一步來看，數位醫療展區將主打數位治療、精神保健、女性健康科技及遠距醫療等最新科技。永續科技則是由ＬＧ、三星及西門子等大廠打頭陣，以能源保存、永續農業、電力智慧城市及潔淨水源等最新科技為展示重點。而過去一年來元宇宙崛起，也讓二三年ＣＥＳ展首度為元宇宙開設展示專區。

另重中之重的汽車展區，更是歷年來最大規模，有將近三○○家業者參展。在全球減碳、零碳排的大目標之下，運具電動化已無庸置疑是各界積極投入發展的領域，尤其電動車、延長電池壽命、提高充電系統效率等相關科技，都在近年成為市場投資的一大焦點；此外，各大車廠也都在設法提升乘車體驗，在車內導入更多面板及裝置搭載資訊娛樂系統、聲控設備等，使駕駛座成為各式電子商品的市集平台。

輝達攜手鴻海拚自駕車

因此在ＣＥＳ展上，除了各大品牌可望捎來自家新概念車或未來電動車發展計劃的消息之外，車用電子、車用零組件等相關應用也將是一大重頭戲。而鴻海領軍的ＭＩＨ開放電動車聯盟亦將前往展會，並對外說明ＭＩＨ北美生態圈的布局。且值得一提的是，輝達近日對外釋出與鴻海集團合作的訊息，雙方將共同研發自動駕駛車用平台。

輝達透露，在本次合作協議中，鴻海集團將扮演一線製造廠的角色，運用輝達Drive Orin技術為全球車市生產電子控制單元（ＥＣＵ），加速鴻海集團達到「Time To Market」與「Time To Cost」的策略目標，有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產，同時也在自家生產的電動車運用Drive Orin ECU及Drive Hyperion感測器，提供車輛高度自動駕駛功能。

輝達是鴻海跨足電動車之後，在ＩＣ設計業最大咖的合作夥伴。此前，鴻海也與全球車用晶片二哥恩智浦（NXP）簽署合作備忘錄，攜手開發下一代智慧聯網車用平台，鎖定車聯網、安全自動駕駛等領域合作。法人看好，鴻海持續與ＩＣ設計大廠展開策略合作，除了使鴻海能在智慧駕駛解決方案中拓展市占之外，也可望帶動台灣整個產業打造出高效節能的自駕車。