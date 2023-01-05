【文／方亞申】

外資連續大賣台股兩年、金額超過二兆元，今年是第三年理應賣壓不會太重，部分電子族群如矽智財、板卡、驅動IC開始上漲，傳產股鋼鐵有鋼價上揚、內需則有政府有意還稅於民及發展綠能與電網強韌，作多台股相當明顯。

全球金融市場度過風波不斷的一年，台股「虎頭蛇尾」，二二年全年下跌四○八一點，跌幅二二．四％，櫃買指數下跌二四．○八％；升息的焦點美國道瓊下跌八．五八％、標普下跌十九．四％、那指更是重挫三二．九六％、費半三五．七八％。以科技股為主的指數地區及國家包辦主要跌幅的前四名。反倒是原物料主要國家，巴西及印尼還上漲四．七％及四．四％，但是石油為主的沙烏地阿拉伯則下跌六．三％。

中國疫情投下不穩定變數

貨幣方面，新台幣全年貶幅達九．八三％，創一九九八年以來的二五年最大紀錄。新台幣貶幅僅贏過日圓的十二．八七％，其他貨幣方面，人民幣貶幅八．二五％、韓元五．九九％、歐元五．八八％，而新加坡幣兌美元還升值○．七七％。國際美元指數全年升值八．六一％。顯示台灣的外資賣超台股超過一．二兆元匯出，威力的確大。但若拉長至二年來看，新台幣僅貶七．一六％，較歐元的十三．三八％、韓元十四．○九％、日圓二一．九六％表現好，但仍輸給人民幣的五．九五％、新加坡幣一．六二％。美元指數則大舉升值十五．五三％。

國際股市新的一年，國際政經狀況以中國為首還是不平靜，中國一月八日即將全線開放國門，全球主要國家都提高警覺，是否將病毒攜帶至其他國家，不過美國老神在在，還是以本國經濟發展為主。

美股歷史經驗一般元月份第一周若上漲，全年上漲機率高，而二二年年底國際原物料來到一個相對較低的價格，油價則在七六至八○美元震盪，全年大漲後幾乎又回到原點，後續是否再彈升攸關聯準會態度，由於美國失業率不高，但是科技、房租、房屋銷售都因為二二年暴力式升息至四～四．二五％而走低，預計二三年可能再升息三至四次，使基準利率提升至五％或略高，之後就要觀察通膨。

外資賣壓可望減輕

由於俄烏戰爭持續，基本原物料要大跌並不容易，大約持平，而全球各大經濟機構，對於全球二三年經濟預測都不會太好，並點名新興市場壓力很重；原先預期中國低基期在開放後應會較好，但是三頭馬車中的外銷，因為現階段疫情增加而且是大幅度跳升，預估已逼近五億人口染疫，而疫情傳染不會只經過染疫一次就終身免疫，且部分工廠一下子就有超過三分之一染疫停工，間接將影響供應鏈，這點是否能壓低物價，以及提升消費，仍待觀察。中國的開放又替全球經濟投下不穩定因子。

美股短線先看月中企業季報公布，技術上看，目前僅道瓊站在年線之上；標普及那指加上費半都在季線之下，那指尤其弱勢，接近二二年低檔區一○○八○至一○二○○點，尖牙五股、特斯拉走勢偏弱，經過一年的大跌，臉書大跌六四％、特斯拉六五％、谷歌三八％，連蘋果都大跌二六．八三％、微軟下跌二八．六九％，都超過標普及道瓊的跌幅，一葉知秋，科技股對於升息所帶來的消費衰退影響，遠比疫情嚴重。

這些高總市值公司後續發展還是得要看利率政策。費半則是晶片雙雄超微及輝達陸續推出新板卡，庫存消化也不錯，但是中國高階晶片銷售因美國政策而受阻，業績變化要注意。當然台積電提前至一月十二日召開法說會，二二年第四季以及展望情況如何是焦點，若有符合預期消息，對費半有利。

歐洲股市大致上姿態都算不錯，因為升息將持續，俄烏戰爭已打了近一年、資金有流入跡象。亞洲股市原先強勢的新加坡一度大跌但留下影線，韓國偏弱。

中國疫情爆發中開放邊境，股市反應開低走高站上季線，由於政策急轉彎，以發展經濟為主而非共同富裕，初期市場一定以利多反應。有利股市彈升，之後再進入整理。

外資在台股的期貨多單逼近二萬口，心態轉變，不似去年一路減，而在台股連續兩年提款賣超過二兆元，相對二三年賣壓可能減輕；且見諸過去台股連續兩年都下跌機率極低，這是對台股較有利的。但是景氣對策訊號才從二二年十一月降至藍燈，一般過去都還有八至九個藍燈將出現，所幸股市大多會提前反應三至六個月開始走多，也就是說，三至七月股市觸底機率較大（過去幾次藍燈衰退中，僅有一次隔月就出現低點），所以預期股市以大箱型震盪為主，低點還是看一二五○○至一二八○○點，高點約在一六○○○至一七○○○點。

第一季一般農曆年前一周及年後較容易上漲。短線經過十二月份大跌，不願抱股過年的大戶已提前賣股，大盤成交量連續降至二○○○億元以下八個交易日，到了農曆年前一周，除非美股又大跌，否則賣壓更輕，因為過年後就是召開董事會、宣布股息行情。這次金管會指出，為提升上市櫃公司財務資訊揭露的即時性，資本額一百億元以上的上市櫃公司，二二年財報要在年度終了後七五日內公告，即二三年三月十六日，首波施行有一一六家上市、三家上櫃共一一九家公司，所以召開董事會時機將提前。因為二二年台股整體獲利有超過四兆元機會，股息若大方發放，對股市也算是有幫助，因為這些大多為權值股，當股息公布、股價漲跌後，就可大致上推測後續其他中小型或不占權值股股價走勢。