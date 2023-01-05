謝金河：「跌」字貫穿2022年 2023年投資藏玄機

【文／謝金河】

揮別二○二二年，從通膨升溫、俄烏開戰、美中角力、晶片戰爭、台海緊張、安倍之死，到習近平完成廿大一統，從清零到瞬間解封，這個世界驚奇不斷，金融市場也頻頻出現驚嘆聲。

這一個年過去，如果大家要找一個詞代表過去一年，那麼「跌」字似乎貫穿全年，在二二年當中，這個跌字從股市、債市、匯市無一不包，美元漲勢一枝獨秀，再加上原物料奔馳，置身在這個跌字貫穿全局的投資者，能全身而退就不錯了。

如果從股市的角度來看，美國各大指數中，道瓊全年跌八．七八％，下跌三一九一．○五，S&P 500跌十九．四四％，Nasdaq慘跌三三．一％，費半指數大跌三五．八三％；再回到中港股市，上海Ａ股跌十五．一％，深圳Ａ股跌二一．九四％，滬深三○○跌二一．六三％，恆生指數跌十五．四五％，國企指數跌十八．六％，在十月最慘的時候，恆生指數跌到一四五九七．三一，跌最重的時候高達三七．六一％，國企指數一度跌到四九一九．○三％，最大跌幅四○．二八％，這是最慘烈的市場，與美國Nasdaq、SOX互相輝映。

都是半導體惹的禍！

台股從一八二一八．八四（二一年十二月三十日收盤）跌到一四一三七．六九（二二年十二月三十日收盤），全年大跌四○八一．一五，跌了二二．四％，櫃買也下跌二四．○八％，在全球股市中屬於後段班，比中、港股市跌得深；跟台股成為難兄難弟的是南韓，全年大跌二四．九％，這都是半導體產業惹的禍。在晶片戰爭中，台灣、南韓都受到衝擊；另一個悽慘的是金融整頓下的越南，胡志明股市在二一年大漲三五．六％，二二年大跌三二．六三％，河內股市重挫五五．五六％，可能是全球跌最慘的股市。

不過東協市場除了越南之外，卻意外成為供應鏈移轉下的大贏家，二二年除了中南美洲的阿根廷、巴西，亞洲股市只有印度上漲四．四三％，印尼上漲四．三六％，新加坡上揚四．○九％，泰國小漲○．一九％，是僅有上漲的四個市場。日本則是開高走低，在宣布貨幣政策改變後，日圓從一五一．九四拉升到一二九．七五，股市全年下跌九．三七％，這是全球股市的成績單，用一句話來形容是「跌多漲少」。

在匯市也是如此，最強大的美元指數從九五．六七拉升到一一四．七七八才拉回，最後收盤是一○三．四九四，正好在年線附近，全年仍上升八．一八％，相對全球貨幣都是跌勢，像歐元最慘跌至○．九五八，英鎊剩下一．○三五，日圓急跌到一五一．九四，韓元到一四四六．三七，人民幣跌到七．三二七，新台幣也到三二．三三五，美元一枝獨秀也帶給全球更大壓力。

超級科技股市值大蒸發

如果再細究個股，二二年跌最慘的大型科技股中，Meta從三八四．三三美元跌到最低八八．○九美元，跌幅七七．九三％，市值從一．○四六兆美元最慘跌到二三○七．九五億美元，蒸發八一五二億美元。再來是萬眾矚目的Tesla，從一拆三之前的一二四三．四九美元，連續殺到分拆後的一○四．六四美元，市值從一．二四八七兆跌到三三○六．六二億美元，少了九一八○．三八億美元，這是罕見的大縮水。

Meta與Tesla股價重挫七成，而Nvidia跌六八．七九％，台積電ＡＤＲ跌五八．五六％也不輕鬆。過去一兆美元以上市值的超級科技股，像Amazon市值從二兆美元最慘掉到八三二四億美元，最大跌幅五八．五四％，Apple在開年第一個交易日又重重摔了一跤，市值從三兆美元掉到一．九七五兆美元，算是全球市值蒸發最多的企業。

除了美國科技公司，中國的阿里巴巴在美國從三一九．三二跌到五八．○一美元，市值從八三五三．六億美元掉到一五三五．八三億美元，市值蒸發六八一七．七七億美元，跌幅高達八一．二五％，在香港掛牌的嗶哩嗶哩、中國快手跌幅都超過九成，騰訊從七七五．五港元跌到一九八．六港元，跌幅逾七成。可見從美國到中國，所有大型科技公司幾乎無一倖免，都在在印證了「跌」字貫穿全局的奧妙。

這是在對抗通膨、極度升息中，經濟景氣快速反轉下修的必要之惡，但是如果大家仔細看看，二二年此時與二三年此時全球金融市場的變化，就可以深入體會箇中的變化，這一期《先探投資週刊》出刊是二三年開年第一周，現在市場都感受到景氣正在下墜的路上，各項指標都呈現惡化的局面，當然股價也在下修的路上，而二二年此時，全球股市都在元月的第一周創下歷史新高價。

道瓊指數在二二年元月五日寫下三六九五二．六五的歷史新高，標普五○○指數在元月四日寫下四八一八．六二的新高，而Nasdaq更是提早在二一年十一月二十二日創下一六二一二．二三的歷史最高，費半指數則在元月四日創下四○六八．一五的天價，台股的加權指數也是在元月五日創下一八六一九．六一的歷史新高，股市在創新高的路上，市場氣氛都很樂觀，此時美元指數在九五．六的低檔。